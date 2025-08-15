Udělala z něj fenomén, teď se strachuje. Česká televize možná přijde o biatlon

Podle letošního průzkumu agentury Kantar je biatlon třetím nejsledovanějším sportem v Česku za hokejem a fotbalem.
Není divu, že je o něj mezi vysílateli zájem. Česká televize drží práva do roku 2026, ve smlouvě má také opci až do roku 2030. Do jednání by se ale ráda vložila právě Nova, která má v úmyslu v zimních sportech expandovat.
„Tímto směrem se pořád díváme. Uvědomme si, že před deseti nebo více lety tu třeba šipky prakticky nikdo nesledoval, pak je ale zvedla Nova Sport a udělala z nich fenomén. Stejně tak Česká televize udělala fenomén z biatlonu,“ chválil v rozhovoru pro Mediář ředitel TV Nova Daniel Grunt.
„Proto stále přemýšlíme, jak vytvořit podobné nové fenomény z dalších odvětví. Anebo jestli konkurenci nepřebrat práva na sporty, které už fenoménem jsou,“ připustil Grunt.
Česká televize by v takovém případě přišla o další odvětví, které má u diváků vysoký zájem. V minulosti ztratila například práva na nejvyšší tuzemskou fotbalovou soutěž, také evropské poháry, jen v omezené míře vysílá hokejovou Tipsport extraligu.
|
Evropský fotbal mizí z ČT, hlavní duel pohárových soutěží získala Nova
„Samozřejmě vždy záleží na nabídce a poptávce. Nezastírám, že to je obsah, který je pro nás atraktivní,“ přiznal Grunt směrem k biatlonu.
ČT podepisovala poslední kontrakt ohledně vysílání biatlonu v roce 2020. „Absolvovali jsme náročné čtyřměsíční vyjednávání a výsledkem je smlouva, díky které můžeme našim divákům nabídnout významné biatlonové akce v té nejvyšší kvalitě, v případě světových šampionátů pravidelně i se studiem v místě konání,“ pyšnil se tehdy generální ředitel České televize Petr Dvořák.
Během sezony 2024/25 sledovalo závody Světového poháru a mistrovství světa 424 tisíc diváků, celkový zásah pak činil 2,84 milionu.
„Biatlon má mezi diváky České televize obrovskou fanouškovskou základnu. Snažíme se jim každý rok poskytovat co nejlepší servis, ať už je to tým ČT sport přímo v místě konání s aktuálními informacemi, nebo nově kontinuální studio s experty“ řekl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.
Česká televize by o biatlon samozřejmě přišla nerada. Když ale čelí souboji s komerčním médiem, často mívá minimální šanci na vítězství.