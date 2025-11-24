Premium

Čest památce Laury Dahlmeierové. Mladí němečtí sportovci obdrží cenu šampionky

  11:44
Mladí němečtí lyžaři a biatlonisté budou od příštího roku dostávat Cenu Laury Dahlmeierové. Oznámil to Německý lyžařský svaz (DSV), který tak chce uctít památku bývalé špičkové biatlonistky. Ta zemřela v červenci v 31 letech během horolezecké expedice v Pákistánu.
„Ocenění je schválně určené pro všechny disciplíny, nejen pro biatlon. Samozřejmě jsme to předem konzultovali s Lauřinými rodiči a jsme moc rádi, že tento nápad podpořili,“ řekl člen představenstva DSV Stefan Schwarzbach.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Dahlmeierová získala dvě zlaté medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018, byla také sedminásobnou mistryní světa a celkovou vítězkou Světového poháru ze sezony 2016/17. S biatlonem skončila v roce 2019 v pouhých 25 letech.

Od té doby se bývalá velká soupeřka české reprezentantky Gabriely Soukalové věnovala nejrůznějším sportům včetně vysokohorských expedic. Loni například v rekordním čase zdolala himálajský vrchol Ama Dablam.

