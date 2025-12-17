Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Český biatlon vítá posilu z Rakouska. Tým doplnila téměř slepá vítězka paralympiády

Autor: ,
  13:33
Česko má novou reprezentantku v parabiatlonu. Po neshodách s rakouským svazem se rozhodla reprezentovat české barvy Carina Edlingerová, informoval Český biatlonový svaz na webu. Tato zrakově handicapovaná závodnice na paralympiádě v Pekingu 2022 vyhrála sprint v běhu na lyžích. Nyní se chce soustředit na sport se střelbou, v nově vzniklém parabiatlonovém týmu doplní mimo jiné nevidomou světovou šampionku v běhu na lyžích Simonu Bubeníčkovou.

Carina Edlingerová v české kombinéze. | foto: Pam Doyle / IBU

Reprezentovat pouze v parabiatlonu může i proto, že u Mezinárodní biatlonové unie uspěla se žádostí o výjimku, u světové lyžařské federace nikoliv. „V běhu na lyžích jsem v podstatě vyhrála všechno, co se vyhrát dalo. Teď se chci soustředit na biatlon a zjistit, kam až se v něm mohu dostat,“ řekla sedmadvacetiletá rodačka z Bad Ischlu.

V parabiatlonu získala tři bronzové medaile na MS, ale míří výš. „Střílím rozhodně víc než dříve a v českém týmu jsem konečně získala přístup ke svému vůbec prvnímu střeleckému trenérovi. Alex mi dal několik dobrých rad a moje úspěšnost střelby se výrazně zlepšila,“ pochvala si spolupráci s reprezentačním trenérem Alexandrem Paťavou.

Jak střílí parabiatlonisté? Laserovou zvukovou puškou

Zatímco celý český parabiatlonový tým včetně Bubeníčkové plánuje odstartovat sezonu až v lednu na Světovém poháru v Německu, Edlingerová se sama vydala už na úvodní závody do kanadského Canmore. Obsadila třetí a dvě druhá místa, ačkoliv má pouze dvě procenta zraku a závodila bez vodiče.

„Lyžování bez vodiče je možné, ale představuje velkou nevýhodu oproti konkurenci. Naučila jsem se důvěřovat pocitu pod lyžemi v kombinaci s velmi rychlou reakcí, protože vidím na méně než 1,5 metru. Vím, že můj potenciál je ještě větší. Ale je skvělé takhle začít novou kapitolu v nové zemi. Vnímám to především jako osobní vítězství,“ pochvalovala si Edlingerová, která usiluje o divokou kartu pro únorovou paralympiádu.

Edlingerová vítězí na paralympiádě v Pekingu:

Úspěšná sportovkyně vystudovala žurnalistiku. „Na paralympijských hrách v Číně jsem třeba natáčela portréty sportovců, které se promítaly na stadionu. Mou velkou misí v žurnalistice je vytvářet prostor pro každý hlas a ukazovat krásu naší jedinečnosti. Kolem nás je tolik inspirativních příběhů, z nichž se můžeme učit, čerpat a přemýšlet díky nim o nastavení vlastní mysli,“ svěřila se.

Obecně má ráda nová dobrodružství a nové zkušenosti. „Můžu tak ukázat, že většina bariér existuje jen v hlavách lidí. A jsem šťastná, když mě doprovází můj milovaný vodicí pes Riley,“ dodala Edlingerová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 33. kolo - 17. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.38
  • 3.43
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 3.82
  • 4.55
  • 1.68
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 17. 12. 2025:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.73
Přerov vs. ChomutovHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Přerov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.56
  • 4.10
  • 2.16
Vsetín vs. ZlínHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Vsetín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 1.76
  • 4.35
  • 3.59
Pardubice vs. OlomoucHokej - 31. kolo - 17. 12. 2025:Pardubice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
17. 12. 18:00
  • 1.40
  • 5.28
  • 6.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Český biatlon vítá posilu z Rakouska. Tým doplnila téměř slepá vítězka paralympiády

Carina Edlingerová v české kombinéze.

Česko má novou reprezentantku v parabiatlonu. Po neshodách s rakouským svazem se rozhodla reprezentovat české barvy Carina Edlingerová, informoval Český biatlonový svaz na webu. Tato zrakově...

17. prosince 2025  13:33

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11

Během pauzy od fotbalu se dal na hubnutí. Skotský kouč se nyní vrátil o 41 kilo lehčí

Steve Evans.

Skotský fotbalový trenér Steve Evans má za sebou výraznou životní proměnu. Po odchodu z anglického Rotherhamu okamžitě nehledal nové angažmá, ale dal přednost vlastnímu zdraví. Během šesti měsíců...

17. prosince 2025  13:05

Zeman o Stenmarkovi, modřinách od smrčků i vyhazovu: Zlobil jsem bafíky

Premium
Bohumír Zeman coby traťový komisař na závodech v Mariboru.

Byl bojovníkem, průkopníkem a v očích některých funkcionářů i rebelem. Bohumír Zeman, řečený Bobas, už v šestnácti letech startoval ve Světovém poháru sjezdařů a v osmnácti na olympiádě. V roce 1980...

17. prosince 2025

MS v šipkách 2026: program, formát, kde sledovat v TV

Karel Sedláček vypadl na mistrovství světa v Londýně hned v prvním kole.

Na přelomu roku se v Londýně tradičně koná světový šampionát v šipkách. Hned v 1. kole vypadli Češi Karel Sedláček a Adam Gawlas. Program mistrovství světa 2026, systém turnaje i další informace...

13. prosince 2025  23:37,  aktualizováno  17. 12. 11:43

Klub rovná se stadion. Bohemians chtějí koupit Ďolíček, záměr přednesli městu

Vršovický stadion Ďolíček.

Vedení fotbalistů Bohemians Praha 1905 předneslo Magistrátu hlavního města Prahy záměr koupit stadion Ďolíček do majetku klubu. Výbory pro správu majetku i sport se k tomu vyjádřily kladně, uvedl...

17. prosince 2025  11:25

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Vosy, na mě si nepřijdete! Šipkař si vzal sprej na hubení hmyzu, skončil ale v slzách

Sprej na hubení hmyzu při utkání mistrovství světa v šipkách.

Musí se potýkat s nezvanými hosty. A jakými! Pořadatelé šipkařského mistrovství světa totiž v londýnském Alexandra Palace opakovaně čelí přítomnosti vos, které do průběhu turnaje zasahují. Vyzrát se...

17. prosince 2025  10:58

Randál díky Randovi? Děčín přivedl mistra bloků, Američan hrál i v Mexiku

Američan Ahmad Rand z Oregon State blokuje střelu Jaimeho Jaqueze Juniora z...

Hej, mistře bloků! U basketbalistů Děčína bude pod košem nově dělat randál Ahmad Rand, jejich nová tvář. Američan nastoupil už ve vítězném pohárovém utkání na Královce proti CZ Academy a zapsal si...

17. prosince 2025  10:30

Vachouškovo dilema. Ať ještě zůstane v Brně, radí táta kometě Zbrojovky

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka...

Pět gólů ve finiši podzimu, sedm celkem. Fotbalista Tadeáš Vachoušek v brněnské Zbrojovce konečně explodoval, z talentu se vyklubala kometa a tahoun druholigového lídra. Kam se zrzavý útočník v zimě...

17. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamíří už posedmé za sebou. Pojede se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

17. prosince 2025

Prohry, autonehoda i reality show Zrádci. Teď se nový Kincl vrací do klece Oktagonu

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

„Jsem na dně, to dno má sklep, ten sklep má další sklep a tam se válím. Připadám si jako nejzbytečnější člověk na této planetě...“ Byl červen 2025 a MMA zápasník Patrik Kincl skousával druhou porážku...

17. prosince 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.