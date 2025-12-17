Reprezentovat pouze v parabiatlonu může i proto, že u Mezinárodní biatlonové unie uspěla se žádostí o výjimku, u světové lyžařské federace nikoliv. „V běhu na lyžích jsem v podstatě vyhrála všechno, co se vyhrát dalo. Teď se chci soustředit na biatlon a zjistit, kam až se v něm mohu dostat,“ řekla sedmadvacetiletá rodačka z Bad Ischlu.
V parabiatlonu získala tři bronzové medaile na MS, ale míří výš. „Střílím rozhodně víc než dříve a v českém týmu jsem konečně získala přístup ke svému vůbec prvnímu střeleckému trenérovi. Alex mi dal několik dobrých rad a moje úspěšnost střelby se výrazně zlepšila,“ pochvala si spolupráci s reprezentačním trenérem Alexandrem Paťavou.
Jak střílí parabiatlonisté? Laserovou zvukovou puškou
Zatímco celý český parabiatlonový tým včetně Bubeníčkové plánuje odstartovat sezonu až v lednu na Světovém poháru v Německu, Edlingerová se sama vydala už na úvodní závody do kanadského Canmore. Obsadila třetí a dvě druhá místa, ačkoliv má pouze dvě procenta zraku a závodila bez vodiče.
„Lyžování bez vodiče je možné, ale představuje velkou nevýhodu oproti konkurenci. Naučila jsem se důvěřovat pocitu pod lyžemi v kombinaci s velmi rychlou reakcí, protože vidím na méně než 1,5 metru. Vím, že můj potenciál je ještě větší. Ale je skvělé takhle začít novou kapitolu v nové zemi. Vnímám to především jako osobní vítězství,“ pochvalovala si Edlingerová, která usiluje o divokou kartu pro únorovou paralympiádu.
Edlingerová vítězí na paralympiádě v Pekingu:
Úspěšná sportovkyně vystudovala žurnalistiku. „Na paralympijských hrách v Číně jsem třeba natáčela portréty sportovců, které se promítaly na stadionu. Mou velkou misí v žurnalistice je vytvářet prostor pro každý hlas a ukazovat krásu naší jedinečnosti. Kolem nás je tolik inspirativních příběhů, z nichž se můžeme učit, čerpat a přemýšlet díky nim o nastavení vlastní mysli,“ svěřila se.
Obecně má ráda nová dobrodružství a nové zkušenosti. „Můžu tak ukázat, že většina bariér existuje jen v hlavách lidí. A jsem šťastná, když mě doprovází můj milovaný vodicí pes Riley,“ dodala Edlingerová.