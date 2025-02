Ze Zélandu a šesti paland za štěstím. O Wrightově bláznivé stříbrné pouti

Mladší z bratrů Böových je jediným mužem, který Wrighta ve sprintu a stíhačce na světovém šampionátu v Lenzerheide porazil. Dvě stříbra jsou až zázračný počin pro závodníka narozeného v zemi, kde je biatlon téměř neznámým slovem.

„Kolik vlastně máte na Novém Zélandu biatlonistů?“ ptám se ho.

„Chlape, asi patnáct,“ odvětí. „A to počítám i děti a veterány, od deseti do padesáti let. Scházejí se na jediném místě, kde se tenhle sport dělá. Fakt malá komunita. Ale máme k sobě blízko. I po nepovedeném závodě od nich dostanu nejmíň deset zpráv. Úžasné, ne?“