Držme si od Rusů odstup, vyzval Johannes Bö. S bratrem pomáhá Ukrajině

V Oberhofu se nejlepší z ukrajinských mužů Dmytro Pidručnyj ve sprintu i stíhacím závodě umístil na rozšířeném pódiu pro šest nejlepších, kam dorazil s velkou ukrajinskou vlajkou. Johannes a Tarjei Böové společně s krajanem Sturlou Holmem Lägreidem jej poté požádali, zda by se s ním s touto vlajkou mohli vyfotit.

Přidali se také Francouzi Quentin Fillon-Maillet a Eric Perrot.

„Je naprosto extrémní, čím musí Ukrajina v současnosti procházet,“ zdůraznil Tarjei Bö, starší ze sourozeneckého dua.

„I sám Dmytro byl ve válce,“ připomněl mladší Johannes, jak ukrajinský biatlonista v únoru 2022 narukoval.

Pidručnyj, světový šampion z roku 2019, byl zjevně dojatý, když se následně rozhovořil o norské podpoře. „Nenacházím vhodná slova,“ řekl do mikrofonu norské televize NRK. „Znamenalo pro mě hrozně moc, jak mi norští kluci řekli, že chtějí naši vlajku držet se mnou. Chci jim i celému Norsku poděkovat za podporu mé země.“

Ukrajinský biatlonista Dmytro Pidručnyj po sprintu na MS 2023 v Oberhofu

Tu se bratři Böové snaží ukázat i finančně. Uspořádali proto dražbu svých podepsaných startovních čísel. „Výdělek jsme poslali různým školám na Ukrajině, postiženým ruským útokem,“ prozradil Johannes. „Jedno z mých čísel vyneslo dokonce i 6000 eur.“

Upozornili rovněž na často používanou dezinformaci, že válka probíhá jen v části Ukrajiny. Sám Pidručnyj pochází z Ternopilu na západě země. A právě jeho rodné město nedávno čelilo podle agentury Reuters jednomu z nejtěžších dronových útoků od začátku války, což vedlo k přerušení dodávky elektřiny a k výraznému poškození infrastruktury.

Z pohledu IBU není vyjádření podpory bránící se Ukrajině v rámci závodů porušením pravidel IBU. „Hned po začátku invaze jsme povolili taková gesta, jakými byly ukrajinské barvy na puškách sportovců jiných zemí, nebo pózování biatlonistů s ukrajinskou vlajkou v ruce,“ uvedl tiskový manažer IBU Christian Winkler.

Tak se nechala zvěčnit po zisku titulu juniorské mistryně světa například i Tereza Voborníková.

Tarjei Bö: Rozum napovídá, co je správné

Norsko patří v poměru na počet obyvatel k nejštědřejším podporovatelům Ukrajiny, ať už vojensky nebo v humanitární sféře. Před koncem roku 2024 oznámil premiér Jonas Gahr Störe další pomoc ve výši tří miliard norských korun, tedy 6,2 miliardy Kč.

„Snažíme se přispívat k záchraně ukrajinských životů i ke zvyšování tlaku na ruského agresora,“ dodal Störe, lídr sociálně-demokratické Arbeiderpartiet.

Již dříve norský parlament výraznou většinou odhlasoval pro Ukrajinu finanční „injekci“ v hodnotě 75 miliard norských korun během pěti let, v přepočtu 156 miliard Kč.

Tarjei Bö v Oberhofu připomněl, že by bylo chybou celého demokratického světa, kdyby po třech letech války polevoval v podpoře napadené země, protože ta je i hrází proti rozpínavosti Rusů do celé Evropy.

„Je snadné po nějaké době se od války distancovat, ale my chceme připomínat, co se tam děje. Opravdu s Dmytrem i se všemi Ukrajinci soucítím,“ podotkl 36letý biatlonista.

Pidručnyj jakožto člen armádního klubu narukoval v únoru 2022 po začátku ruské invaze na tři měsíce do Národní gardy, podobně jako další ukrajinští biatlonisté.

Dmytro Pidručnyj v roce 2022 při nasazení v Národní gardě

Od sezony 2022 - 2023 jim pak bylo ukrajinskou vládou umožněno opět reprezentovat, současně však podotkl: „Myslím, že každý Ukrajinec by měl být připraven bojovat všude, kde je potřeba, pokud dostaneme takový rozkaz od vedení. Od prvního dne ruské invaze jsem se řídil rozkazy vedení Ukrajinské národní gardy. Ti sportovci, kteří měli více zkušeností s armádními činnostmi, dostávali i obtížnější úkoly. Ostatní pomáhali, jak se dalo.“

Na adresu Rusů za sebe i další ukrajinské biatlonisty dodal: „Nenávidíme vše, co s nimi může být spojeno. Nemůžeme jinak. Zabíjejí naše lidi v naší vlastní zemi.“

Vedení Mezinárodní biatlonové unie IBU trvá na vyloučení Ruska do doby, dokud bude vést na Ukrajině útočnou válku. S nekompromisním postojem souhlasí švédská hvězda Sebastian Samuelsson, olympijský vítěz z roku 2018 a dvojnásobný mistr světa, jenž je zároveň předsedou komise sportovců IBU.

Bratři Böové při oslavě olympijských medailí na hrách v Pekingu

„Rozčílí mě i to, pokud někdo vůbec nadnese téma, jestli by se Rusové neměli vrátit do soutěží,“ řekl Samuelsson. „O něčem takovém bychom vůbec neměli mluvit. Dokud je ruská armáda na Ukrajině, nepřipadá to podle mě do úvahy.“

Podobně se proti jakémukoliv návratu Rusů na mezinárodní scénu, dokud bude jejich armáda vraždit na cizím území, staví Tarjei Bö. Už dříve zdůraznil, že někdy musí převážit vyšší princip mravní: „Nepřejeme si, aby se Rusové vrátili a soutěžili dříve, než válka skončí. V určitých záležitostech se musíte řídit svým instinktem, logikou a zdravým rozumem, který vám napovídá, co je vážně důležité. Válku nelze přebít nějakými sportovními předpisy.“

Starší z bratrů přidal ještě další důvod k absenci ruských biatlonistů: „Ruské vedení aktivně využívá své sportovce k propagandě vlastní politiky, a ti ji skutečně propagují. Vybrali si stranu. Takže v mém případě pro ně nadále platí jednoznačné Ne.“

„Ne,“ říká i Johannes Bö: „Chápu, že z pohledu ruských sportovců je pro ně nepříjemné, že s námi nesmí závodit. Ale napadení cizí země je něco většího než sport. Měli bychom si stále od Rusů držet odstup.“