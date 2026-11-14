Mistryně světa z roku 2021 Davidová, která od předloňského podzimu bojovala s vážnými problémy se zády a absolvovala dvě operace vyhřezlé ploténky, závodila poprvé po devíti měsících. Na střelnici ani jednou neminula a rovněž bezchybnou Terezu Voborníkovou porazila o 24 sekund. Třetí skončila Lucie Charvátová.
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„Věřila jsem, že to nebude úplný průšvih, ale nečekala jsem, že to bude na tak dobré úrovni. Cítila jsem se docela dobře. Nemám za sebou moc tréninků v nejvyšší intenzitě, takže jsem nevěděla, co od sebe můžu očekávat. Snažila jsem se to rozjet s rozvahou a celou dobu jsem pak mohla přidávat. Jsem ráda, že ani v posledním kole jsem neměla pocit, že by mi došlo,“ uvedla Davidová na svazovém webu.
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Devětadvacetiletá Davidová, o jejímž startu v nedělním hromadném závodě se teprve rozhodne, se na sezonu připravuje individuálně. Ve Finsku zůstane do 25. listopadu, v prosinci by ji měl čekat další tréninkový kemp. Minulý měsíc uvedla, že do Světového poháru by se chtěla vrátit na začátku příštího kalendářního roku.