Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Davidová vyhrála kontrolní závod: Nečekala jsem, že to bude tak dobré

Autor: ,
  19:35
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála po dlouhé zdravotní pauze kontrolní závod ve sprintu ve Vuokatti, který na závěr soustředění ve Finsku absolvovali čeští reprezentanti. Mezi muži byl na nejkratší trati nejrychlejší Vítězslav Hornig. Po nedělním závodu s hromadným startem reprezentační trenéři uzavřou nominace na úvod Světového poháru, který začne koncem listopadu v Kontiolahti.

Mistryně světa z roku 2021 Davidová, která od předloňského podzimu bojovala s vážnými problémy se zády a absolvovala dvě operace vyhřezlé ploténky, závodila poprvé po devíti měsících. Na střelnici ani jednou neminula a rovněž bezchybnou Terezu Voborníkovou porazila o 24 sekund. Třetí skončila Lucie Charvátová.

Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu

„Věřila jsem, že to nebude úplný průšvih, ale nečekala jsem, že to bude na tak dobré úrovni. Cítila jsem se docela dobře. Nemám za sebou moc tréninků v nejvyšší intenzitě, takže jsem nevěděla, co od sebe můžu očekávat. Snažila jsem se to rozjet s rozvahou a celou dobu jsem pak mohla přidávat. Jsem ráda, že ani v posledním kole jsem neměla pocit, že by mi došlo,“ uvedla Davidová na svazovém webu.

Mareček o novém biatlonovém pravidlu: Je trochu socialistické. Zabíjí kreativitu

Devětadvacetiletá Davidová, o jejímž startu v nedělním hromadném závodě se teprve rozhodne, se na sezonu připravuje individuálně. Ve Finsku zůstane do 25. listopadu, v prosinci by ji měl čekat další tréninkový kemp. Minulý měsíc uvedla, že do Světového poháru by se chtěla vrátit na začátku příštího kalendářního roku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Zlín vs. KarvináHázená - 11. kolo - 14. 11. 2026:Zlín vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě21:32
  • 300.00
  • 200.00
  • -
Brno vs. Frýdek-MístekHázená - 11. kolo - 14. 11. 2026:Brno vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě19:17
  • 1.19
  • 7.40
  • 7.40
Carolina vs. SeattleHokej - - 14. 11. 2026:Carolina vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 10.00
  • 25.00
Trenčín vs. PrešovHokej - 19. kolo - 14. 11. 2026:Trenčín vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.01
  • 40.00
  • 130.00
Portugalsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Portugalsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 1.60
  • 4.41
  • 5.20
Rumunsko vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Rumunsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 4.70
  • 4.14
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát....

Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....

Dnešní díl StarDance (14.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Taneční páry během pátého večera StarDance XIV (7. listopadu 2026)

Šestý večer StarDance 2026 se uskuteční 14. listopadu od 20:10 na ČT1, ve hře je stále šest párů. Tančí se cha-cha, rumba a tango, uvidíme i týmový souboj. Podívejte se na kurzy.

14. listopadu 2026  19:55

Nosková vs. Svitolinová v TV: semifinále Turnaje mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková hraje forhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Turnaje mistryň, zahraje si proti oblíbené Elině Svitolinové. Utkání by mělo začít kolem 22:30 a vy jej můžete sledovat živě díky přímém přenosu online.

14. listopadu 2026  19:54

Siniaková/Townsendová v semifinále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve třetím zápase na Turnaji mistryň.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly společně do dalšího semifinále Turnaje mistryň, utkají se s párem Gabriela Dabrowská/Luisa Stefaniová. Hrát by se mělo o půlnoci.

14. listopadu 2026  19:54

Davidová vyhrála kontrolní závod: Nečekala jsem, že to bude tak dobré

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála po dlouhé zdravotní pauze kontrolní závod ve sprintu ve Vuokatti, který na závěr soustředění ve Finsku absolvovali čeští reprezentanti. Mezi muži byl na...

14. listopadu 2026  19:35

Kde sledovat Turnaj mistrů 2026 živě? Live streamy online i v TV

Alexander Zverev na Turnaji mistrů

Sledování Turnaj mistrů 2026 v Turíně je velmi snadné – všechny zápasy dvouhry i čtyřhry vysílá živě Tipsport. Stačí se pouze zaregistrovat, za což obdržíte bonus 1 000 Kč.

14. listopadu 2026  19:31

Kapitánka Stoupalová: Chorvatky do zápasu vlítly. Teď už není čas na chyby

Natálie Stoupalová slaví proměněnou trojku během zápasu s Chorvatskem v...

Když se v úvodu duelu proti Chorvatsku trefila z dálky, mohutně se zaradovala. Vždyť ve Španělsku na úvod kvalifikace o EuroBasket podobné pocity vůbec nezažila. Jenže kapitánka Natálie Stoupalová...

14. listopadu 2026  19:24

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní a těžké zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko....

14. listopadu 2026  19:13

Noskovou čeká semifinále Turnaje mistryň, narazí na Ukrajinku Svitolinovou

Aktualizujeme
Linda Nosková hraje bekhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Linda Nosková zaútočí na postup do finále tenisového Turnaje mistryň, v Indian Wells vyzve Elinu Svitolinovou. Zápas začne po konci prvního semifinále mezi Mirrou Andrejevovou a Jessikou Pegulaovou,...

14. listopadu 2026

Kladno – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Hokejista Petr Chlán z Třince se raduje z vítězství nad Libercem v 18. kole...

V 19. kole Tipsport extraligy se utkají třetí Kladno a vedoucí Třinec. Kde nedělní duel sledovat živě, jakou formu mají oba soupeři a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?

14. listopadu 2026  18:57

Rána pro postupové ambice. Češky v kvalifikaci o ME nestačily na Chorvatky

Julie Pospíšilová během zápasu s Chorvatskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.

Na přesvědčivý výkon ze Španělska nenavázaly. České basketbalistky po většinu utkání s Chorvatskem zaostávaly a v pražské hale Královka padly 69:82. Ve skupině J kvalifikace o EuroBasket 2027...

14. listopadu 2026  18:23,  aktualizováno  18:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nespokojenost s kalendářem FIFA. V Praze jednaly špičky světových fotbalových lig

Výroční zasedání World Leagues Association.

Praha se na několik dní stala centrem světového ligového fotbalu. Ligová fotbalová asociace (LFA) hostila od 11. do 13. listopadu výroční zasedání World Leagues Association (WLA), na které dorazili...

14. listopadu 2026  18:43

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony...

14. listopadu 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.