Medaile na olympijských hrách, tři pódia a květinové ceremoniály ve Světovém poháru.
Uplynulá sezona mimořádně potěšila české biatlonové fanoušky. Dařilo se štafetám i jednotlivcům, padlo několik kariérních maxim.
O nejlepším závodníkovi i výkonu můžete hlasovat ve čtenářské anketě. Biatlonisté jsou seřazeni abecedně, výkony podle časové posloupnosti. V každé kategorii máte jeden hlas. Výsledky budou vyhlášeny v rámci slavnostního večera Českého biatlonu 1. června v Praze.
Biatlonista sezony 2025/2026
Zranění ploténky ji už podruhé na většinu sezony vyřadilo, v tom málu závodů, které zvládla před obnovením výhřezu objet, se ale neztratila.
Hned v prvním klání sezony dovezla ženskou štafetu do cíle na bronzové příčce a zářila hlavně na lyžích. Z deseti individuálních startů se šestkrát vešla mezi top desítku nejrychlejších běžkyň.
Od lepších výsledků ji v prvních závodech srážela střelba, na přelomu roku jí ale začínala práce s malorážkou opět fungovat. V pěti závodech byla čtyřikrát v nejlepší dvacítce, pak se ale obnovilo zranění zad a skvěle rozjetou zimu znovu Davidové překazilo.
|
Mise návrat. Davidová je na sebe pyšná. Potřebuju povedený závod, říká
Už podruhé byl nejlepším českým mužem v celkovém hodnocení Světového poháru, oproti předešlé sezoně si navíc o jednu příčku polepšil na 19. místo. Z 24 individuálních závodů v sezoně byl téměř v polovině případů mezi nejlepší dvacítkou a dvakrát v top desítce. Pouze jednou vypadl z bodované čtyřicítky.
Vylepšil rychlost střelby – při sprintu v Le Grand Bornand předvedl dokonce nejrychlejší střelbu ze všech 105 závodníků, když zvládl deset terčů bezchybně sestřelit za 36,3 sekundy. V uplynulé sezoně si zapsal také běžecké maximum. Při stíhačce v Oberhofu zaběhl sedmý nejrychlejší čas.
|
Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala
Především první půlka sezony nejzkušenější člence týmu mimořádně sedla. S novou pažbou své malorážky předváděla divy – na šestém místě zajela svou nejlepší stíhačku v kariéře, v Ruhpoldingu zase poprvé předvedla bezchybnou střelbu ve štafetě.
Ve střeleckých statistikách si vleže i vestoje polepšila oproti předešlé sezoně o 7 % a v celkovém skóre úspěšnosti už nezaostávala za mediánem o 19 %, ale jen devět. I díky tomu skončila v celkovém hodnocení Světového poháru nejlépe od roku 2020 a konečné 30. místo je její druhý nejlepší výsledek v kariéře.
|
Ano, pokračuju. Charvátová se raduje z osmého místa a říká: Pořád na to mám
Má za sebou nejlepší zimu od sezony 2022/2023 a s 20. místem zapsal v celkovém hodnocení Světového poháru třetí nejlepší výsledek v kariéře.
Jen dvakrát vypadl z bodované čtyřicítky, osmkrát se vešel do první dvacítky a hned třikrát se vešel mezi top desítku. Nejlepší individuální výsledek sezony pak zapsal na olympiádě, když si boj o medaile pokazil až poslední střelbou a finišoval šestý.
Svou nepostradatelnost potvrdil také ve štafetách. Za sezonu jich absolvoval devět, to znamená, že měl před sebou devadesát terčů, z nichž prvním výstřelem nezasáhl jen patnáct a ani jednou nemusel na trestné kolo. Především ale zářil na trati, ať už svým výkonem při smíšené štafetě v Novém Městě nebo když na olympiádě vytáhl štafetu z devátého na šesté místo.
|
Krčmář nechal o své kariéře rozhodnout manželku. A říká: Vpřed mě žene Jacquelin
Možná největší překvapení celé sezony. Dosud se pohybovala na hraně A týmu a B týmu a úvod zimy nevypovídal nic o tom, že by se to mělo změnit. Po Novém roce ale jako by nastoupila na start úplně jiná závodnice.
Už štafeta v Ruhpoldingu, kde v konkurenci těch nejlepších týmů udržela páté místo, naznačila, že je na tom Vinklárková skvěle. Pak zajela 33. místo ve stíhačce a zlepšila si tím dosavadní kariérní maximum. Zajistila si i olympijské hry a na nich předvedla životní výkon ve vytrvalostním závodě, kde pouze jednou chybovala a dojela na 11. příčce. I pod pěti kruhy podržela ženskou štafetu a dovezla ji do cíle na pátém místě, což je nejlepší výsledek od bronzu ze Soči.
V Kontiolahti pak přidala jako finišmanka ještě čtvrté místo, čímž přispěla k nejlepší štafetové sezoně od zimy 2016/2017.
|
Že bych přece jen s biatlonem neskončila? Vinklárková prozrazuje, co rozhodne
Dlouhodobá česká jednička mezi ženami v uplynulé zimě jako by odemkla novou sadu svých schopností. Vše začalo hromadným závodem na olympiádě, kde vyjížděla do závěrečného kola na zlaté příčce a v cíli nakonec slavila bronz.
První medaile s pěti kruhy pro český biatlon po osmi letech ale byla jen začátkem parádních výkonů, které Voborníková v závěrečné části sezony předváděla. Dvě umístění v top pětce, skvělé štafety, další tři závody do 11. místa. Vše vyvrcholilo v úplně posledním klání sezony, když v hromadném závodě v Oslu slavila třetí příčku a své první individuální pódium ve Světovém poháru. V celkovém hodnocení seriálu skončila dvanáctá, nejlépe v kariéře.
|
Už o sobě nepochybuju. Dvacet nej Terezy Voborníkové z její průlomové sezony
Nejlepší výkon sezony 2025/2026
Bronz ženské štafety v Östersundu
Lepší otevření olympijské sezony si české biatlonistky ani nemohly přát. Hned v prvním závodě zimy ve švédském Östersundu si dojely pro třetí místo – první štafetovou medaili ve Světovém poháru od ledna 2019.
Nejprve zvládla Jessica Jislová štafetu zkušeně rozjet, Lucie Charvátová pak díky jisté střelba a hlavně skvělému běhu dostala Češky dokonce do vedení. Voborníková se v silné konkurenci udržela na dosah pódia a Markéta Davidová se následně posunula na bronzovou příčku, kterou udržela i před dotírajícími Švédkami.
|
Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké
Bronz smíšené štafety v Novém Městě na Moravě
Poprvé od triumfu Gabriely Soukalové před Vánoci 2016 mohli fanoušci v Novém Městě na vlastní oči sledovat pódiové umístění českých závodníků.
Postarali se o něj Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář ve smíšené štafetě. Přitom závod nesliboval hned od začátku boj o medaile, Voborníková dokonce po svém úseku věnovala startovní číslo fanouškům a šla se v klidu převlékat.
Až teprve, když Krčmář po ležce na posledním úseku odjížděl s drobným odstupem na čtvrtém místě, začalo to ve Vysočina Areně pořádně vřít. Závěrečnou střelbu zvládl s Američanem Germainem identickým způsobem a do posledního kola vyráželi společně. Krčmář ale o deset let mladšího soupeře na trati mazácky vyškolil a cílovou rovinku si mohl užívat v ohlušujícím hřmotu nadšených tribun.
A Voborníková musela rychle shánět od fanoušků číslo zpátky, aby ji vůbec pustili na pódiový ceremoniál.
|
V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo
Bronz Terezy Voborníkové na olympijských hrách v Anterselvě
Okamžik, ve který mnozí už ani nedoufali. Po spíše rozpačitých výkonech v olympijské Anterselvě se zdálo, že si český tým bude muset vystačit se skvělým šestým místem Michala Krčmáře v hromadném závodě. O den později ale přišel na řadu hromadný závod žen, úplně poslední olympijské klání. A v něm předvedla Tereza Voborníková životní výkon.
Z dvaceti ran pouze jednou chybovala, ustála i závěrečnou položku, na které se o den dřív Krčmářovy medailové ambice rozpadly. Do posledního kola vjížděla jako vedoucí závodnice a sama tomu nemohla uvěřit. Dlouho vzdorovala Francouzkám Michelonové a Simonové, které ji pronásledovaly, před stadionem ji ale přece jen dostihly.
I tak nejspíš nebyla Voborníková jediná, kdo následně její bronzovou medaili oplakal slzami štěstí.
|
Dala, dala, dala... Jak Voborníková slavila a zároveň říkala: Brečím. Pořád. A ještě budu
Bronz Terezy Voborníkové v Oslu
Téměř přesně měsíc po bronzu na olympiádě přidala Tereza Voborníková také bronz ve Světovém poháru – svůj vůbec první. A její výkon v hromadném závodě v Oslu na Holmenkollenu byl ukázkou toho, jakou cestu od olympijského šoku ušla.
V Oslu už se každou chvíli neohlížela nervózně přes rameno, aby zjistila, kde jsou její soupeřky. Místo toho sebevědomě hltala trať před sebou a v bezpečné vzdálenosti udržela za sebou i Elviru Öbergovou a Ingrid Tandrevoldovou, obě exkluzivní běžkyně.
Do statistik Světového poháru tím přidala pro Česko první individuální pódium od vítězství Markéty Davidové na úvod předchozí sezony.
|
Otočila jsem se jen jednou. Dnes mě hlava podržela, jásala třetí Voborníková