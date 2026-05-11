Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ANKETA: Kdo byl biatlonistou sezony? Hlasujte o ceně čtenářů iDNES.cz

Autor:
  10:10
Český biatlonový tým minulý týden oznámil složení pro příští sezonu, než se ale naplno pustí do letní přípravy, chce se ještě jednou ohlédnout za uplynulou zimou. V tradiční anketě čtenářů iDNES.cz můžete zvolit nejlepšího biatlonistu a také nejlepší okamžik sezony 2025/2026.

Štafetový závod biatlonistů v Kontiolahti | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Medaile na olympijských hrách, tři pódia a květinové ceremoniály ve Světovém poháru.

Uplynulá sezona mimořádně potěšila české biatlonové fanoušky. Dařilo se štafetám i jednotlivcům, padlo několik kariérních maxim.

O nejlepším závodníkovi i výkonu můžete hlasovat ve čtenářské anketě. Biatlonisté jsou seřazeni abecedně, výkony podle časové posloupnosti. V každé kategorii máte jeden hlas. Výsledky budou vyhlášeny v rámci slavnostního večera Českého biatlonu 1. června v Praze.

Biatlonista sezony 2025/2026

Markéta Davidová

Zranění ploténky ji už podruhé na většinu sezony vyřadilo, v tom málu závodů, které zvládla před obnovením výhřezu objet, se ale neztratila.

Hned v prvním klání sezony dovezla ženskou štafetu do cíle na bronzové příčce a zářila hlavně na lyžích. Z deseti individuálních startů se šestkrát vešla mezi top desítku nejrychlejších běžkyň.

Od lepších výsledků ji v prvních závodech srážela střelba, na přelomu roku jí ale začínala práce s malorážkou opět fungovat. V pěti závodech byla čtyřikrát v nejlepší dvacítce, pak se ale obnovilo zranění zad a skvěle rozjetou zimu znovu Davidové překazilo.

Mise návrat. Davidová je na sebe pyšná. Potřebuju povedený závod, říká

Vítězslav Hornig

Už podruhé byl nejlepším českým mužem v celkovém hodnocení Světového poháru, oproti předešlé sezoně si navíc o jednu příčku polepšil na 19. místo. Z 24 individuálních závodů v sezoně byl téměř v polovině případů mezi nejlepší dvacítkou a dvakrát v top desítce. Pouze jednou vypadl z bodované čtyřicítky.

Vylepšil rychlost střelby – při sprintu v Le Grand Bornand předvedl dokonce nejrychlejší střelbu ze všech 105 závodníků, když zvládl deset terčů bezchybně sestřelit za 36,3 sekundy. V uplynulé sezoně si zapsal také běžecké maximum. Při stíhačce v Oberhofu zaběhl sedmý nejrychlejší čas.

Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala

Lucie Charvátová

Především první půlka sezony nejzkušenější člence týmu mimořádně sedla. S novou pažbou své malorážky předváděla divy – na šestém místě zajela svou nejlepší stíhačku v kariéře, v Ruhpoldingu zase poprvé předvedla bezchybnou střelbu ve štafetě.

Ve střeleckých statistikách si vleže i vestoje polepšila oproti předešlé sezoně o 7 % a v celkovém skóre úspěšnosti už nezaostávala za mediánem o 19 %, ale jen devět. I díky tomu skončila v celkovém hodnocení Světového poháru nejlépe od roku 2020 a konečné 30. místo je její druhý nejlepší výsledek v kariéře.

Ano, pokračuju. Charvátová se raduje z osmého místa a říká: Pořád na to mám

Michal Krčmář

Má za sebou nejlepší zimu od sezony 2022/2023 a s 20. místem zapsal v celkovém hodnocení Světového poháru třetí nejlepší výsledek v kariéře.

Jen dvakrát vypadl z bodované čtyřicítky, osmkrát se vešel do první dvacítky a hned třikrát se vešel mezi top desítku. Nejlepší individuální výsledek sezony pak zapsal na olympiádě, když si boj o medaile pokazil až poslední střelbou a finišoval šestý.

Svou nepostradatelnost potvrdil také ve štafetách. Za sezonu jich absolvoval devět, to znamená, že měl před sebou devadesát terčů, z nichž prvním výstřelem nezasáhl jen patnáct a ani jednou nemusel na trestné kolo. Především ale zářil na trati, ať už svým výkonem při smíšené štafetě v Novém Městě nebo když na olympiádě vytáhl štafetu z devátého na šesté místo.

Krčmář nechal o své kariéře rozhodnout manželku. A říká: Vpřed mě žene Jacquelin

Tereza Vinklárková

Možná největší překvapení celé sezony. Dosud se pohybovala na hraně A týmu a B týmu a úvod zimy nevypovídal nic o tom, že by se to mělo změnit. Po Novém roce ale jako by nastoupila na start úplně jiná závodnice.

Už štafeta v Ruhpoldingu, kde v konkurenci těch nejlepších týmů udržela páté místo, naznačila, že je na tom Vinklárková skvěle. Pak zajela 33. místo ve stíhačce a zlepšila si tím dosavadní kariérní maximum. Zajistila si i olympijské hry a na nich předvedla životní výkon ve vytrvalostním závodě, kde pouze jednou chybovala a dojela na 11. příčce. I pod pěti kruhy podržela ženskou štafetu a dovezla ji do cíle na pátém místě, což je nejlepší výsledek od bronzu ze Soči.

V Kontiolahti pak přidala jako finišmanka ještě čtvrté místo, čímž přispěla k nejlepší štafetové sezoně od zimy 2016/2017.

Že bych přece jen s biatlonem neskončila? Vinklárková prozrazuje, co rozhodne

Tereza Voborníková

Dlouhodobá česká jednička mezi ženami v uplynulé zimě jako by odemkla novou sadu svých schopností. Vše začalo hromadným závodem na olympiádě, kde vyjížděla do závěrečného kola na zlaté příčce a v cíli nakonec slavila bronz.

První medaile s pěti kruhy pro český biatlon po osmi letech ale byla jen začátkem parádních výkonů, které Voborníková v závěrečné části sezony předváděla. Dvě umístění v top pětce, skvělé štafety, další tři závody do 11. místa. Vše vyvrcholilo v úplně posledním klání sezony, když v hromadném závodě v Oslu slavila třetí příčku a své první individuální pódium ve Světovém poháru. V celkovém hodnocení seriálu skončila dvanáctá, nejlépe v kariéře.

Už o sobě nepochybuju. Dvacet nej Terezy Voborníkové z její průlomové sezony

Kdo by se podle vás měl stát biatlonistou sezony?

Nejlepší výkon sezony 2025/2026

Bronz ženské štafety v Östersundu

Lepší otevření olympijské sezony si české biatlonistky ani nemohly přát. Hned v prvním závodě zimy ve švédském Östersundu si dojely pro třetí místo – první štafetovou medaili ve Světovém poháru od ledna 2019.

Nejprve zvládla Jessica Jislová štafetu zkušeně rozjet, Lucie Charvátová pak díky jisté střelba a hlavně skvělému běhu dostala Češky dokonce do vedení. Voborníková se v silné konkurenci udržela na dosah pódia a Markéta Davidová se následně posunula na bronzovou příčku, kterou udržela i před dotírajícími Švédkami.

Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

Bronz smíšené štafety v Novém Městě na Moravě

Poprvé od triumfu Gabriely Soukalové před Vánoci 2016 mohli fanoušci v Novém Městě na vlastní oči sledovat pódiové umístění českých závodníků.

Postarali se o něj Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář ve smíšené štafetě. Přitom závod nesliboval hned od začátku boj o medaile, Voborníková dokonce po svém úseku věnovala startovní číslo fanouškům a šla se v klidu převlékat.

Až teprve, když Krčmář po ležce na posledním úseku odjížděl s drobným odstupem na čtvrtém místě, začalo to ve Vysočina Areně pořádně vřít. Závěrečnou střelbu zvládl s Američanem Germainem identickým způsobem a do posledního kola vyráželi společně. Krčmář ale o deset let mladšího soupeře na trati mazácky vyškolil a cílovou rovinku si mohl užívat v ohlušujícím hřmotu nadšených tribun.

A Voborníková musela rychle shánět od fanoušků číslo zpátky, aby ji vůbec pustili na pódiový ceremoniál.

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Bronz Terezy Voborníkové na olympijských hrách v Anterselvě

Okamžik, ve který mnozí už ani nedoufali. Po spíše rozpačitých výkonech v olympijské Anterselvě se zdálo, že si český tým bude muset vystačit se skvělým šestým místem Michala Krčmáře v hromadném závodě. O den později ale přišel na řadu hromadný závod žen, úplně poslední olympijské klání. A v něm předvedla Tereza Voborníková životní výkon.

Z dvaceti ran pouze jednou chybovala, ustála i závěrečnou položku, na které se o den dřív Krčmářovy medailové ambice rozpadly. Do posledního kola vjížděla jako vedoucí závodnice a sama tomu nemohla uvěřit. Dlouho vzdorovala Francouzkám Michelonové a Simonové, které ji pronásledovaly, před stadionem ji ale přece jen dostihly.

I tak nejspíš nebyla Voborníková jediná, kdo následně její bronzovou medaili oplakal slzami štěstí.

Dala, dala, dala... Jak Voborníková slavila a zároveň říkala: Brečím. Pořád. A ještě budu

Bronz Terezy Voborníkové v Oslu

Téměř přesně měsíc po bronzu na olympiádě přidala Tereza Voborníková také bronz ve Světovém poháru – svůj vůbec první. A její výkon v hromadném závodě v Oslu na Holmenkollenu byl ukázkou toho, jakou cestu od olympijského šoku ušla.

V Oslu už se každou chvíli neohlížela nervózně přes rameno, aby zjistila, kde jsou její soupeřky. Místo toho sebevědomě hltala trať před sebou a v bezpečné vzdálenosti udržela za sebou i Elviru Öbergovou a Ingrid Tandrevoldovou, obě exkluzivní běžkyně.

Do statistik Světového poháru tím přidala pro Česko první individuální pódium od vítězství Markéty Davidové na úvod předchozí sezony.

Otočila jsem se jen jednou. Dnes mě hlava podržela, jásala třetí Voborníková

Co byl podle vás výkon sezony 2025/2026?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Cîrsteaová vs. NoskováTenis - - 11. 5. 2026:Cîrsteaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 11:00
  • 2.03
  • -
  • 1.83
Palán vs. KešarwaniTenis - - 11. 5. 2026:Palán vs. Kešarwani //www.idnes.cz/sport
11. 5. 11:15
  • 1.16
  • -
  • 4.55
Boissonová vs. ŠalkováTenis - - 11. 5. 2026:Boissonová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 12:30
  • 1.65
  • -
  • 2.12
Svitolinová vs. BartůňkováTenis - - 11. 5. 2026:Svitolinová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 15:00
  • 1.14
  • -
  • 5.83
Svrčina vs. BernetTenis - - 11. 5. 2026:Svrčina vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
11. 5. 15:30
  • 1.29
  • -
  • 3.22
Mrva vs. CinaTenis - - 11. 5. 2026:Mrva vs. Cina //www.idnes.cz/sport
11. 5. 16:00
  • 2.26
  • -
  • 1.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

ANKETA: Kdo byl biatlonistou sezony? Hlasujte o ceně čtenářů iDNES.cz

Štafetový závod biatlonistů v Kontiolahti

Český biatlonový tým minulý týden oznámil složení pro příští sezonu, než se ale naplno pustí do letní přípravy, chce se ještě jednou ohlédnout za uplynulou zimou. V tradiční anketě čtenářů iDNES.cz...

11. května 2026  10:10

Historický výsledek českého golfu! Hrubý v Myrtle Beach skvěle zvládl i poslední kolo

Golfista Petr Hrubý odpaluje na Myrtle Beach Classic.

Golfista Petr Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach dělené 31. místo a na nejprestižnějším okruhu vytvořil české maximum. Pětadvacetiletý profesionál zvládl poslední kolo se čtyřmi ranami...

11. května 2026  8:26,  aktualizováno  9:51

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

11. května 2026

Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Před dvěma lety se opájeli historickým stříbrem, od té doby ústečtí basketbalisté neprorazili čtvrtfinálovou zeď. Loni je vyřadilo Brno, v této sezoně NBL ztroskotali na Opavě. „Ale sezonu bych...

11. května 2026  8:42

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

11. května 2026  8:30

Knicks rekordní palbou ukončili další tým. Wembanyama loktem uzemnil soupeře

Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona.

Rozhodující zápas první kola NBA s Atlantou vyhráli o padesát, sezonu Philadelphie v neděli ukončili na jejím hřišti už ve čtvrtém zápase o 30. Basketbalisté New York Knicks postoupili i díky...

11. května 2026  7:22,  aktualizováno  8:15

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

11. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:52

Kriminální čin. Podivný restart. Špatná volba etap. Co Giro řešilo v Bulharsku

Viditelně otřesený a potlučený Adam Yates dorazil do cíle druhé etapy Gira se...

Jonas Vingegaard ještě před startem Gira řekl: „Kdybych se na jeden den stal prezidentem UCI, největší prioritou by pro mě byla bezpečnost jezdců.“ Prorocká slova. Protože také úvod italské Grand...

11. května 2026  7:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.