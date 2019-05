Královnou biatlonového roku je Davidová. Vládla i mezi fanoušky

Biatlonista roku podle Českého svazu biatlonu 1. Markéta Davidová

Byl to očekávaný triumf. Vždyť premiérová sezona Markétě Davidové mezi dospělými vyšla náramně.

Hned ve druhém závodě Světového poháru si doběhla pro umístění na stupních vítězů. V Pokljuce skončila třetí.

O pár měsíců později zářila v italské Anterselvě. Ve vysoké nadmořské výšce kralovala sprintu. V hromadném závodě pak brala druhé místo.

Na stejné pozici poté Davidová skončila i po přesunu do zámoří v kanadském Canmore.

Davidová se nakonec v celkovém hodnocení SP umístila na 21. místě. Stala se jasnou českou hvězdou sezony 2018/2019.

Trofej pro Biatlonistku roku si Davidová převzala během galavečera Českého biatlonu v Národním domě na pražských Vinohradech.



K dvěma prvenstvím poté česká reprezentantka přidala i to třetí. Čtenáři iDNES.cz totiž zvolili jako nejlepší událost biatlonové sezony její premiérové vítězství ve Světovém poháru v Anterselvě.

„Je to odměna za celou sezonu a je vidět, že si toho někdo váží a všímá. Zároveň je to i taková tečka za sezonou,“ vyprávěla po vyhlášení.

A také připomněla, že absolvovala mezi seniory první celou sezonu. Loni ještě patřila do kategorie juniorů.

„S každým závodem má člověk více zkušeností, takže by se to mělo nějak projevovat. Určitě si jsem jistější, ale i kdyby se mi nedařilo, tak by mě to posunulo stejně, zkušenosti jsou důležité.“

Pro ocenění Skokan roku si došel Tomáš Krupčík. Zkušený reprezentant v sezoně posbíral v SP celkem 154 bodů, což bylo více než během celé kariéry mezi světovou špičkou. Navíc 12. místem ve vytrvalostním závodě v Canmore si vylepšil výsledkové maximum.

Trenérem roku se stal Tomáš Holubec, šéf jilemnického klubu. Biatlonovou nadějí roku je poté Tereza Voborníková, dvojnásobná medailistka z juniorského MS v Osrblie.