Biatlonistou roku je podruhé Voborníková, vládla i čtenářské anketě iDNES.cz

V anketě Biatlonista roku letos poprvé vedle zástupců Českého svazu biatlonu hlasovali také sportovní novináři.
Voborníková se vrátila na pomyslný trůn po vítězství v roce 2024.
Co se týče výsledků, neměla v uplynulé zimě biatlonistka z Hostinného konkurenci. Kromě bronzu z hromadného závodu v olympijské Anterselvě získala také bronz v hromadném závodě na závěr Světového poháru v Oslu, k tomu přidala dalších pět umístění v první desítce.
I díky tomu zapsala nejlepší umístění v celkovém pořadí Světového poháru v kariéře – 12. místo.
„Jsem hrozně ráda, že jsem získala ocenění i podruhé. Ukazuje to, že poprvé to nebyla náhoda,“ radovala se z vítězství Voborníková. „Je to taková krásná tečka za povedenou sezonou.“
Druhé místo obsadil v anketě Michal Krčmář, na třetím skončil Vítězslav Hornig.
Voborníková si svými výkony získala také čtenáře iDNES.cz. Ovládla nejen anketu o nejlepšího biatlonistu sezony, ale svým bronzovým olympijským závodem také hlasování o nejlepší výkon sezony.
Ve čtenářské anketě skončila na druhém místě kometa sezony Tereza Vinklárková, pomyslné pódium doplnil Michal Krčmář.
Druhým nejlepším výkonem sezony byl podle čtenářů iDNES.cz bronz smíšené štafety v Novém Městě na Moravě.
V rámci Galavečera biatlonu se vyhlašovala také Naděje roku, kterou se už podruhé za sebou stala Ilona Plecháčová. Ta zazářila například při Světovém poháru v Novém Městě, kde mezi elitní konkurencí obsadila ve zkráceném vytrvalostním závodě 18. místo.
Do kategorie Trenér roku mohli své kouče nominovat samotní sportovci. Z více než šedesáti nominací vybrali zástupci Českého biatlonu jako vítěze Martina Kalouse, šéftrenéra žactva v Novém Městě na Moravě.
Biatlonový svaz ocenil také úspěšné parabiatlonistky Carinu Edlingerovou a Simonu Bubeníčkovou.
Edlingerová vybojovala na paralympiádě pro Českou republiku kromě stříbra také první zlato pro 24 letech. Teprve sedmnáctiletá Bubeníčková získala v Itálii dvě medaile v biatlonu a dvě v běžeckém lyžování.
Do Síně slávy byli v pondělí uvedeni Jaroslav Soukup a František Schorný, který zároveň převzal cenu za celoživotní přínos. Spoluzakladatel a dlouholetý trenér klubu ve Starém Městě pod Landštejnem se věnoval biatlonu velkou část života a při svém působení vychoval desítky mladých sportovců.
Výsledky ankety Biatlonista roku 2026
Biatlonista roku: 1. Tereza Voborníková (233 b), 2. Michal Krčmář (169 b), 3. Vítězslav Hornig (132 b), 4. Tereza Vinklárková (92 b), 5. Lucie Charvátová (87 b), 6. Mikuláš Karlík (29 b)
Naděje roku: 1. Ilona Plecháčová (60 b), 2. Vladimír Kocmánek (54 b), 3. David Eliáš (44 b)
Trenér roku: Martin Kalous (SK NMNM)
Síň slávy Českého biatlonu: Jaroslav Soukup, František Schorný
Biatlonista sezony podle čtenářů iDNES.cz: 1. Tereza Voborníková, 2. Tereza Vinklárková, 3. Michal Krčmář, 4. Markéta Davidová, 5. Lucie Charvátová, 6. Vítězslav Hornig
Výkony sezony podle čtenářů iDNES.cz: 1. Bronz Terezy Voborníkové na olympiádě, 2. Bronz smíšené štafety v Novém Městě, 3. Bronz Terezy Voborníkové v Oslu, 4. Bronz ženské štafety v Östersundu