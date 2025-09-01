Vítězný závod Světového poháru, dva Češi v nejlepší desítce, stříbrný šok při smíšené štafetě na mistrovství světa, medailové úspěchy juniorů. Uplynulá sezona byla bohatá na skvělé individuální i týmové výsledky.
O těch nejlepších můžete hlasovat v tradiční čtenářské anketě. Biatlonisté jsou seřazeni abecedně, okamžiky podle časové posloupnosti. V každé kategorii máte jeden hlas. Výsledky budou vyhlášeny v rámci mistrovství České republiky v letním biatlonu 26. září v Letohradu.
Biatlonista sezony 2024/2025
Do sezony vstoupila Davidová famózně. Ovládla první sprint zimy v Kontiolahti a vysloužila si tím červené číslo pro vedoucí závodnici disciplíny.
Při další pohárové zastávce v Hochfilzenu doběhla Česka ve sprintu sedmá, ve stíhacím závodě pátá a v celkovém hodnocení seriálu hájila čtvrté místo. Zároveň už ale bojovala s velkými bolestmi zad. Následná vyšetření odhalila vyhřezlou ploténku, čímž skvěle rozjetá sezona pro Davidovou fakticky skončila.
|
Skrz trní do kruhu vítězů. Jak Davidová hledala (a našla) víru v sebe samu
Dvaadvacetiletý Hák má za sebou průlomovou sezonu. Z univerziády si odvezl dvě medaile, na kvalitně obsazeném juniorském mistrovství světa získal bronz ve sprintu i v hromadném závodě.
Vysloužil si tím nominaci na závěr sezony do Osla, kde předvedl nejlepší debut českého muže ve Světovém poháru.
|
Debut a hned body. Hluk při střelbě Laegreida mi paradoxně i pomohl, říkal Hák
Asi největší překvapení sezony. Hornig se z 92. místa v celkovém hodnocení poháru 2023/2024, kdy získal jediný bod, vyšvihl o 72 příček do elitní dvacítky a byl jasně nejlepším Čechem sezony.
Kvalitní střelba a výrazně zrychlený běh mu vynesly čtyři umístění v top desítce a další čtyři v první patnáctce.
|
Hornigova paráda v Ruhpoldingu. Čistá střelba mu vynesla životní páté místo
Nejspíš nejvýraznější tvář z nastupující generace biatlonistek. Osmnáctiletá Plecháčová své vrstevnice drtí rychlým během a bleskovou střelbou.
Na juniorském mistrovství světa vládla vytrvalostnímu závodu a ze sprintu i hromadného závodu si odvezla bronz. Má jedno vítězství z juniorského IBU Cupu, už ale nahlédla i mezi elitu. Na mistrovství světa podržela ženskou štafetu, stejně jako při Světovém poháru v Novém Městě.
|
Na začátku může být i koláč. Plecháčová se sama překvapila: Už se nemám čeho bát
Obhájkyně titulu Biatlonista roku i ceny čtenářů iDNES.cz.
Další sezona vyrovnaných výkonů přinesla Voborníkové znovu pozici nejlepší Češky v seriálu, což stvrdila na závěr sezony dvěma závody v nejlepší desítce.
21. žena Světového poháru se podílela také na stříbru smíšené štafety na mistrovství světa.
|
Miluju reality show, ale můj Mikuláš mi je vypíná. Abeceda Terezy Voborníkové
Okamžik sezony 2024/2025
Vítězství Markéty Davidové ve Světovém poháru
Davidová i český biatlon čekali na vítězný závod ve Světovém poháru od listopadu 2021. Tehdy ovládla Češka vytrvalostní klání, tentokrát si podmanila sprint. S čistou střelbou a osmým nejrychlejším během se usadila na čele mezičasů a sesadit ji z něj nedokázal ani švédský expres Elvira Öbergová.
|
Triumfující Davidová: Říkali mi dobrý, dobrý. A najednou, že je to úplně dobrý
Vítězství Kateřiny Pavlů na juniorském mistrovství Evropy
Díky dvaadvacetileté Pavlů byly české barvy na juniorském mistrovství Evropy medailové. Nejprve utvořila bronzové duo s Davidem Eliášem v singl mixu, následně si podmanila hromadný závod.
Na závěrečnou střelbu přijížděla až třetí s půlminutou ztráty, nejlépe však ustála tlak a na trať vyjížděla ve vedení s dvaceti sekundami náskoku. Díky nim si pak mohla vychutnat zlatý dojezd do cíle.
|
Byla jsem v začarovaném kruhu, říká biatlonistka Pavlů. Teď má zlato
Stříbrná smíšená štafeta na mistrovství světa
O pořádný šok na úvod mistrovství světa se postarala čtveřice Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář. Kvarteto maximálně využilo zaváhání velmocí a od startu drželo přední příčky. Závěrečné kolo Michala Krčmáře, kdy se prohnal kolem vadnoucího Němce a finišoval pro stříbro, zůstane v hlavách fanoušků ještě dlouho.
|
Stříbrná senzace pro Česko! Smíšená štafeta vybojovala světovou medaili
Bronzová štafeta dorostenců na mistrovství světa
Také čeští dorostenci o sobě v uplynulé sezoně dali vědět. Nejhlasitěji trio Jakub Bouška, František Jelínek a Michael Málek při štafetě na mistrovství světa. V konkurenci silných týmů Norska, Švédska a Francie předvedli čtvrtý nejrychlejší běžecký čas a jistou střelbu. V posledním kole ještě Málek zvládl smazat ztrátu na Rakušany a v běžeckém duelu vybojovat bronz.
|
Další biatlonová medaile. Dorostenecká štafeta slaví na mistrovství světa bronz
Vítězství Kristýny Otcovské v IBU Cupu
Na takový okamžik čekal český biatlon opravdu dlouho. Naposledy slavil v IBU Cupu vítězství Ondřej Moravec 2. března 2017 ve vytrvalostním závodě ve finském Kontiolahti.
Navázala na něj až Kristýna Otcovská téměř přesně o osm let později v estonském Otepää. Nejprve doběhla třetí ve sprintu, a pak si senzačně podmanila hromadný závod. Díky čisté střelbě a náskoku na druhou příčku si mohla užít i zasloužené oslavy při průjezdu cílem.