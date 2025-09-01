ANKETA: Kdo byl biatlonistou sezony? Hlasujte o ceně čtenářů iDNES.cz

Do startu nového ročníku biatlonového Světového poháru zbývá méně než 100 dní, proto je vhodný čas ohlédnout se ještě naposledy za tou minulou a ocenit ty nejúspěšnější. V tradiční anketě čtenářů iDNES.cz můžete zvolit nejlepšího českého biatlonistu a nejlepší okamžik sezony 2024/2025.

Biatlonistky na startu stíhacího závodu na Holmenkollenu | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Vítězný závod Světového poháru, dva Češi v nejlepší desítce, stříbrný šok při smíšené štafetě na mistrovství světa, medailové úspěchy juniorů. Uplynulá sezona byla bohatá na skvělé individuální i týmové výsledky.

O těch nejlepších můžete hlasovat v tradiční čtenářské anketě. Biatlonisté jsou seřazeni abecedně, okamžiky podle časové posloupnosti. V každé kategorii máte jeden hlas. Výsledky budou vyhlášeny v rámci mistrovství České republiky v letním biatlonu 26. září v Letohradu.

Biatlonista sezony 2024/2025

Markéta Davidová

Markéta Davidová míří na pódium pro vítězku sprintu v Kontiolahti.

Do sezony vstoupila Davidová famózně. Ovládla první sprint zimy v Kontiolahti a vysloužila si tím červené číslo pro vedoucí závodnici disciplíny.

Při další pohárové zastávce v Hochfilzenu doběhla Česka ve sprintu sedmá, ve stíhacím závodě pátá a v celkovém hodnocení seriálu hájila čtvrté místo. Zároveň už ale bojovala s velkými bolestmi zad. Následná vyšetření odhalila vyhřezlou ploténku, čímž skvěle rozjetá sezona pro Davidovou fakticky skončila.

Skrz trní do kruhu vítězů. Jak Davidová hledala (a našla) víru v sebe samu

Petr Hák

Biatlonista Petr Hák s medailí ze sprintu na juniorském MS v Östersundu.

Dvaadvacetiletý Hák má za sebou průlomovou sezonu. Z univerziády si odvezl dvě medaile, na kvalitně obsazeném juniorském mistrovství světa získal bronz ve sprintu i v hromadném závodě.

Vysloužil si tím nominaci na závěr sezony do Osla, kde předvedl nejlepší debut českého muže ve Světovém poháru.

Debut a hned body. Hluk při střelbě Laegreida mi paradoxně i pomohl, říkal Hák

Vítězslav Hornig

Vítězslav Hornig v cíli vytrvalostního závodu v Ruhpoldingu

Asi největší překvapení sezony. Hornig se z 92. místa v celkovém hodnocení poháru 2023/2024, kdy získal jediný bod, vyšvihl o 72 příček do elitní dvacítky a byl jasně nejlepším Čechem sezony.

Kvalitní střelba a výrazně zrychlený běh mu vynesly čtyři umístění v top desítce a další čtyři v první patnáctce.

Hornigova paráda v Ruhpoldingu. Čistá střelba mu vynesla životní páté místo

Ilona Plecháčová

Ilona Plecháčová střílí během ženské štafety v Novém Městě na Moravě.

Nejspíš nejvýraznější tvář z nastupující generace biatlonistek. Osmnáctiletá Plecháčová své vrstevnice drtí rychlým během a bleskovou střelbou.

Na juniorském mistrovství světa vládla vytrvalostnímu závodu a ze sprintu i hromadného závodu si odvezla bronz. Má jedno vítězství z juniorského IBU Cupu, už ale nahlédla i mezi elitu. Na mistrovství světa podržela ženskou štafetu, stejně jako při Světovém poháru v Novém Městě.

Na začátku může být i koláč. Plecháčová se sama překvapila: Už se nemám čeho bát

Tereza Voborníková

Tereza Voborníková během hromadného závodu na Holmenkollenu

Obhájkyně titulu Biatlonista roku i ceny čtenářů iDNES.cz.

Další sezona vyrovnaných výkonů přinesla Voborníkové znovu pozici nejlepší Češky v seriálu, což stvrdila na závěr sezony dvěma závody v nejlepší desítce.

21. žena Světového poháru se podílela také na stříbru smíšené štafety na mistrovství světa.

Miluju reality show, ale můj Mikuláš mi je vypíná. Abeceda Terezy Voborníkové

Kdo by se podle vás měl stát biatlonistou roku?

Okamžik sezony 2024/2025

Vítězství Markéty Davidové ve Světovém poháru

Davidová i český biatlon čekali na vítězný závod ve Světovém poháru od listopadu 2021. Tehdy ovládla Češka vytrvalostní klání, tentokrát si podmanila sprint. S čistou střelbou a osmým nejrychlejším během se usadila na čele mezičasů a sesadit ji z něj nedokázal ani švédský expres Elvira Öbergová.

Triumfující Davidová: Říkali mi dobrý, dobrý. A najednou, že je to úplně dobrý

Vítězství Kateřiny Pavlů na juniorském mistrovství Evropy

Díky dvaadvacetileté Pavlů byly české barvy na juniorském mistrovství Evropy medailové. Nejprve utvořila bronzové duo s Davidem Eliášem v singl mixu, následně si podmanila hromadný závod.

Na závěrečnou střelbu přijížděla až třetí s půlminutou ztráty, nejlépe však ustála tlak a na trať vyjížděla ve vedení s dvaceti sekundami náskoku. Díky nim si pak mohla vychutnat zlatý dojezd do cíle.

Byla jsem v začarovaném kruhu, říká biatlonistka Pavlů. Teď má zlato

Stříbrná smíšená štafeta na mistrovství světa

O pořádný šok na úvod mistrovství světa se postarala čtveřice Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář. Kvarteto maximálně využilo zaváhání velmocí a od startu drželo přední příčky. Závěrečné kolo Michala Krčmáře, kdy se prohnal kolem vadnoucího Němce a finišoval pro stříbro, zůstane v hlavách fanoušků ještě dlouho.

Stříbrná senzace pro Česko! Smíšená štafeta vybojovala světovou medaili

Bronzová štafeta dorostenců na mistrovství světa

Také čeští dorostenci o sobě v uplynulé sezoně dali vědět. Nejhlasitěji trio Jakub Bouška, František Jelínek a Michael Málek při štafetě na mistrovství světa. V konkurenci silných týmů Norska, Švédska a Francie předvedli čtvrtý nejrychlejší běžecký čas a jistou střelbu. V posledním kole ještě Málek zvládl smazat ztrátu na Rakušany a v běžeckém duelu vybojovat bronz.

Další biatlonová medaile. Dorostenecká štafeta slaví na mistrovství světa bronz

Vítězství Kristýny Otcovské v IBU Cupu

Na takový okamžik čekal český biatlon opravdu dlouho. Naposledy slavil v IBU Cupu vítězství Ondřej Moravec 2. března 2017 ve vytrvalostním závodě ve finském Kontiolahti.

Navázala na něj až Kristýna Otcovská téměř přesně o osm let později v estonském Otepää. Nejprve doběhla třetí ve sprintu, a pak si senzačně podmanila hromadný závod. Díky čisté střelbě a náskoku na druhou příčku si mohla užít i zasloužené oslavy při průjezdu cílem.

Jaký byl podle vás nejlepší okamžik biatlonové sezony?

