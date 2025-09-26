Cenu Biatlonista roku vyhlašuje Český biatlonový svaz a Davidová se vrátila na pomyslný trůn po roční pauze, předtím zvítězila v letech 2019 až 2023.
Vítězka sprintu Světového poháru v Kontiolahti hájila minulou zimu čtvrté místo v celkovém hodnocení seriálu, když musela sezonu přerušit kvůli vyhřezlé ploténce.
Po dvou měsících rehabilitace zkusila návrat do závodů na začátku března v Novém Městě na Moravě, ale kvůli přetrvávajícím bolestem zvládla odjet pouze sprint. Do zbytku sezony už nenastoupila. Přesto vydržela na 33. místě v celkovém hodnocení SP, jako druhá nejlepší Češka.
|
Davidová je po operaci vyhřezlé ploténky. Snad už bude jen líp, doufá
V anketě čtenářů iDNES.cz si nejlépe vedl Hornig, který v uplynulé sezoně předvedl senzační skok z 92. na 20. místo v hodnocení seriálu. Během průlomové sezony se dostal třikrát do nejlepší desítky a také pomohl ke stříbru smíšené štafety na světovém šampionátu v Lenzerheide.
„Je to obrovská pocta, že si čtenáři myslí, že jsem byl tím nejlepším biatlonistou,“ děkoval Hornig. Hned však dodával: „Ale ta sezona nebyla jen o mně. Spousta lidí zajela krásné výsledky. Markéta vyhrála závod, všichni z naší štafety na mistrovství světa, Jonáš Mareček si zajel super výsledek. Opravdu hodně lidí se letos podílelo na tom, že se českému biatlonu hodně dařilo a byli jsme vidět.“
Druhé místo ve čtenářské anketě obsadila Tereza Voborníková, na třetí příčce skončila Davidová.
|
Davidová se vrací do závodů. Na exhibici v Drážďanech vybojovala osmé místo
Hornig se podílel i na nejlepším okamžiku sezony podle čtenářů. Smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Voborníková, Hornig a Michal Krčmář, rozhodně nepatřila k favoritům na medaile, dokázala ale perfektně využít zaváhání silných týmů, zatímco sama se větším chybám vyhýbala. V posledním kole pak dokázal Krčmář fantastickým výkonem předstihnout německý výběr a finišovat pro stříbro.
Druhým nejlepším okamžikem sezony je podle čtenářů vítězství Davidové v Kontiolahti, na bronzové příčce se umístilo vítězství Kateřiny Pavlů na juniorském mistrovství Evropy.
Nadějí roku se mezi juniory stal Petr Hák, jenž vybojoval dva bronzy na mistrovství světa juniorů a získal i stříbro a bronz ze Zimních světových univerzitních her. V závěru sezony skončil při debutu ve Světovém poháru v Oslu na bodovaném 35. místě ve sprintu.
|
Debut a hned body. Hluk při střelbě Laegreida mi paradoxně i pomohl, říkal Hák
Mezi dívkami uspěla osmnáctiletá Ilona Plecháčová, jež získala zlato a dva bronzy na MS dorostenek v Östersundu. Zaujala také výkony ve štafetě žen na MS v Lenzerheide a domácím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.
Do Síně slávy Českého biatlonu vstoupili Vojtěch Zicháček a Josef a Drahomíra Trojanovi. Před vyhlašováním vítězů zavzpomínalo publikum v sále i na bývalého závodníka Jana Vaňhu, který tragicky zemřel minulý týden ve věku 19 let.
Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2024/25
(hlasování členů Českého svazu biatlonu):
Biatlonista roku: Markéta Davidová.
Naděje roku (junioři a dorostenci): Petr Hák.
Naděje roku (juniorky a dorostenky): Ilona Plecháčová.
Síň slávy: Vojtěch Zicháček, Josef a Drahomíra Trojanovi.
Hlasování fanoušků na serveru iDNES.cz: Vítězslav Hornig.