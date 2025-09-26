Davidová je pošesté Biatlonistou roku, cenu čtenářů iDNES.cz získal Hornig

  20:17aktualizováno  20:33
Před začátkem letního mistrovství republiky v Letohradě se čeští biatlonisté ještě naposledy ohlédli za uplynulou sezonou a ocenili ty nejlepší. Už pošesté v kariéře si hlavní cenu odnesla Markéta Davidová. V rámci večera byly vyhlášeny také výsledky ankety čtenářů iDNES.cz. Mezi jednotlivci zvítězil Vítězslav Hornig, jako okamžik sezony čtenáři zvolili stříbro smíšené štafety na mistrovství světa.
Markéta Davidová přebírá ocenění Biatlonista roku. | foto: ČTK

Cenu Biatlonista roku vyhlašuje Český biatlonový svaz a Davidová se vrátila na pomyslný trůn po roční pauze, předtím zvítězila v letech 2019 až 2023.

Vítězka sprintu Světového poháru v Kontiolahti hájila minulou zimu čtvrté místo v celkovém hodnocení seriálu, když musela sezonu přerušit kvůli vyhřezlé ploténce.

Po dvou měsících rehabilitace zkusila návrat do závodů na začátku března v Novém Městě na Moravě, ale kvůli přetrvávajícím bolestem zvládla odjet pouze sprint. Do zbytku sezony už nenastoupila. Přesto vydržela na 33. místě v celkovém hodnocení SP, jako druhá nejlepší Češka.

Davidová je po operaci vyhřezlé ploténky. Snad už bude jen líp, doufá

V anketě čtenářů iDNES.cz si nejlépe vedl Hornig, který v uplynulé sezoně předvedl senzační skok z 92. na 20. místo v hodnocení seriálu. Během průlomové sezony se dostal třikrát do nejlepší desítky a také pomohl ke stříbru smíšené štafety na světovém šampionátu v Lenzerheide.

Vítězslav Hornig zvítězil v anketě čtenářů iDNES.cz

„Je to obrovská pocta, že si čtenáři myslí, že jsem byl tím nejlepším biatlonistou,“ děkoval Hornig. Hned však dodával: „Ale ta sezona nebyla jen o mně. Spousta lidí zajela krásné výsledky. Markéta vyhrála závod, všichni z naší štafety na mistrovství světa, Jonáš Mareček si zajel super výsledek. Opravdu hodně lidí se letos podílelo na tom, že se českému biatlonu hodně dařilo a byli jsme vidět.“

Druhé místo ve čtenářské anketě obsadila Tereza Voborníková, na třetí příčce skončila Davidová.

Davidová se vrací do závodů. Na exhibici v Drážďanech vybojovala osmé místo

Hornig se podílel i na nejlepším okamžiku sezony podle čtenářů. Smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Voborníková, Hornig a Michal Krčmář, rozhodně nepatřila k favoritům na medaile, dokázala ale perfektně využít zaváhání silných týmů, zatímco sama se větším chybám vyhýbala. V posledním kole pak dokázal Krčmář fantastickým výkonem předstihnout německý výběr a finišovat pro stříbro.

Druhým nejlepším okamžikem sezony je podle čtenářů vítězství Davidové v Kontiolahti, na bronzové příčce se umístilo vítězství Kateřiny Pavlů na juniorském mistrovství Evropy.

Nadějí roku se mezi juniory stal Petr Hák, jenž vybojoval dva bronzy na mistrovství světa juniorů a získal i stříbro a bronz ze Zimních světových univerzitních her. V závěru sezony skončil při debutu ve Světovém poháru v Oslu na bodovaném 35. místě ve sprintu.

Debut a hned body. Hluk při střelbě Laegreida mi paradoxně i pomohl, říkal Hák

Mezi dívkami uspěla osmnáctiletá Ilona Plecháčová, jež získala zlato a dva bronzy na MS dorostenek v Östersundu. Zaujala také výkony ve štafetě žen na MS v Lenzerheide a domácím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

Do Síně slávy Českého biatlonu vstoupili Vojtěch Zicháček a Josef a Drahomíra Trojanovi. Před vyhlašováním vítězů zavzpomínalo publikum v sále i na bývalého závodníka Jana Vaňhu, který tragicky zemřel minulý týden ve věku 19 let.

Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2024/25

(hlasování členů Českého svazu biatlonu):

Biatlonista roku: Markéta Davidová.

Naděje roku (junioři a dorostenci): Petr Hák.

Naděje roku (juniorky a dorostenky): Ilona Plecháčová.

Síň slávy: Vojtěch Zicháček, Josef a Drahomíra Trojanovi.

Hlasování fanoušků na serveru iDNES.cz: Vítězslav Hornig.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Davidová je pošesté Biatlonistou roku, cenu čtenářů iDNES.cz získal Hornig

