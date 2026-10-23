Chystané novinky představili funkcionáři IBU tento týden i na mezinárodním semináři Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě.
Co vše tedy bude jinak?
Překopána byla tradiční termínovka Světových pohárů.
Úvodní pohárové kolo už není prodloužené na dva týdny, ale odehraje se v klasické podobě. Což znamená, že v Kontiolahti odjedou od 26. do 29. listopadu muži i ženy po třech závodech.
Nebude se závodit během posledního předvánočního víkendu, kdy se závodníci často dostávali domů až těsně před Štědrým dnem.
Naopak, slovinská Pokljuka nově přivítá 2. až 3. ledna dvoudenní „novoroční“ kolo Světového poháru, během nějž se uskuteční sprinty a štafety.
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„Chápeme, že tyto změny mohou vyvolat diskuse,“ říká Christian Winkler, ředitel komunikace IBU. „Nicméně věříme, že jde o správné rozhodnutí. V první řadě v novém kalendáři nejsou žádné závody navíc. Počet soutěží zůstává naprosto stejný, protože zavedení novoročního podniku kompenzujeme zkrácením úvodního pohárového kola v listopadu.“
Naopak Ola Lunde, expert norské společnosti NRK, namítá: „Dva novoroční závody budou pro biatlonisty znamenat jen větší množství stresu.“
Zásadní změnou je též odsunutí německého Oberhofu z obvyklého lednového termínu až do března. IBU se tím snaží reagovat na stále se opakující problémy tohoto střediska s nedostatkem sněhu v prvních týdnech nového roku.
Zato Nové Město na Moravě přivítá stejně jako loni poslední pohárové závody před vrcholnou akcí sezony, tentokrát v termínu 21. až 24. ledna. Poté už absolvují biatlonisté závěrečnou přípravu na mistrovství světa v estonském Otepää.
Mění se postupový klíč pro závody s hromadným startem ve Světovém poháru. Podle nového, který navrhla komise sportovců IBU, se do něj kvalifikuje vždy 20 nejlepších biatlonistů z celkové klasifikace Světového poháru namísto dřívějších pětadvaceti. K nim pak přibude deset dalších, kteří v aktuálním pohárovém kole získali nejvíce bodů.
Důležitou změnou pravidel je striktní postup týkající se manipulace se zbraní na střelnici. Jde zejména o absolutní zákaz sundávání či upravování popruhu od malorážky dříve, než závodník dorazí na svou střeleckou podložku.
„V posledních letech si někteří biatlonisté sundávali zbraň čím dál dříve, až už s ní skoro mířili na rozhodčí. Tohle pravidlo pomůže větší bezpečnosti,“ poukazuje ředitel novoměstských závodů Vlastimil Jakeš.
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Nicméně letité zvyky se někdy složitě odbourávají, jak se o minulém víkendu v Mnichově přesvědčila Lucie Charvátová, když byla při exhibici One Loop na kolečkových lyžích diskvalifikována právě kvůli porušení tohoto pravidla.
„I když se sundavání řemenu snažím přenaučit, tak v závodním tempu na to hlava zapomene,“ vysvětlovala poté pro ČT sport.
Předchozí znění pravidla zakazovalo sundat popruh dřív, než závodník dosáhl podložky. Jenže… pokud popruh formálně zůstával na rameni, mohl biatlonista mít ruku pod popruhem a začínat s přípravou už v posledních metrech před podložkou.
To teď nepůjde. Takový přípravný pohyb se stává rovněž přestupkem a důvodem k diskvalifikaci.
Zpřísňují se i pravidla související se zákazem používání fluorových vosků. Pokud testovací přístroj detekuje fluor na lyžích těsně před startem, závodník je okamžitě diskvalifikován. IBU navíc míní pokračovat s namátkovými testy v cíli. Jestliže se zpětně prokáže použití fluoru, následuje nejen okamžitá diskvalifikace, ale navíc hrozí i finanční pokuty či pozastavení činnosti pro celý servisní tým.
Pokud závodník omylem neodjede správný počet trestných kol, dostane automaticky penalizaci dvě minuty za každé vynechané kolo, stejně jako když opustí položku a v zásobníku mu zůstane nevystřelený náboj, který měl použít.
Nejtvrdší možný trest zavádí IBU za jakékoliv míření zbraní mimo terčový prostor. Jestliže závodník při manipulaci, čištění nebo vstávání ze země byť jen na zlomek sekundy otočí hlaveň zbraně směrem k divákům, rozhodčím nebo ostatním závodníkům, následuje okamžitá diskvalifikace a Disciplinární komise IBU mu může udělit stopku na několik měsíců.
V platnosti zůstává systém nasazování do startovních skupin intervalových závodů, ve kterém jsou závodníci z elitní červené skupiny nalosováni do zadní části startovní listiny.
Legendární Ole Einar Björndalen, další z norských televizních expertů, nadále tento systém kritizuje: „Pokud lídr Světového poháru vyrazí na trať s číslem 75 a jeho nejbližší konkurent s číslem 45, může to kvůli měnícím se podmínkám na trati způsobit klidně i třicetisekundový rozdíl.“
Éric Perrot bude obhajovat velký glóbus:
Vyšší budou v nadcházející sezoně prize money. IBU navýšila celkový balík prémií pro Světový pohár a mistrovství světa na 9,4 milionu eur.
Vítěz každého pohárového závodu získá 20 tisíc švýcarských franků (v přepočtu 527 tisíc korun), druhý 16 tisíc, třetí 13 tisíc. Na mistrovství světa budou prémie ještě vyšší: 25, 20 a 15 tisíc eur.
V pohárech se vyplácejí až do 30. místa, za které je 250 švýcarských franků.
Majitel velkého glóbu získá nově 45 tisíc eur (dříve 40 tisíc) a majitelé malých glóbů po 14 tisících. A stejnou částku získá i celkový vítěz kategorie do 23 let.
Ale i nejlepší běžci se špatnou střeleckou formou si mohou přijít na své. Speciální prémii 2000 eur po každém závodě získá autor nejrychlejšího běžeckého času v závodě.