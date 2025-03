Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů. Chybí Hornig, Češi mají obavy z tratě

Vytrvalostní závod biatlonistů se měl původně jet v pátek, nakonec ho kvůli počasí organizátoři zařadili do čtvrtečního programu a stejně jako ten ženský ho zkrátili – muži místo obvyklých 15 km muži pojedou 12,5.

ONLINE: Zkrácený vytrvalostní závod na Pokljuce Od 15:15 budeme sledovat v podrobné reportáži.

Čeští biatlonisté přijeli do Slovinska už v pondělí dopoledne, ale kvůli nesjízdné trati si zalyžovali až ve středu. A ani tehdy to nebyla žádná sláva.

„Je to mokré, hrabavé. To by ještě šlo, ale na trati jsou místa, kde teče voda a tam se totálně zastavíte. Organizátorům to opravdu nezávidím. V tuhle chvíli se připravuju na jeden z nejtěžších závodů v kariéře,“ povídal pro svazový web 32. muž světového poháru Krčmář, který odstartuje jako první z Čechů s číslem třináct.

Rozčarovaný byl i Mikyska (startovní číslo 55): „Bylo to asi nejhorší lyžování, které jsem kdy zažil. Nevím, co s tím budou organizátoři dělat. Voda je všude, teče tu potokem. Lyže na vodě nejedou, boří se to, sníh máme po kotníky. A počasí nemá být dobré.“

O dvě pozice před ním do zkráceného vytrvalostního závodu vstoupí Mareček, číslo 70 má poslední český reprezentant Václavík.

Se žlutým číslem pro lídra SP odstartuje Johannes Bö, který má však pouze pětibodový náskok na krajana Sturlu Holma Laegreida.