Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledky
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod - ženy (15 km)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod - muži (20 km)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem - ženy (12,5 km)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen (4 x 6 km)
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem - muži (15 km)
Česká nominace pro 7. kolo SP v biatlonu:
Čeští biatlonisté absolvují klání v Kontiolahti s osmi závodníky. Muži i ženy budou ve čtyřech. K dispozici je bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu.
Vedle Voborníkové, která byla před devíti dny třetí v závěrečném olympijském závodě s hromadným startem, jsou v nominaci také Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.
Sestava českých biatlonistů na SP v Kontiolahti
Muži měli do Finska vyrazit v pěti, těsně před cestou však ze sestavy vypadl nemocný Vítězslav Hornig. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí také Jonáš Mareček.
Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Poslední české úspěchy v Kontiolahti
V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|1. místo – Markéta Davidová
|sprint žen na 7,5 km
|SP 2024/25
|2. místo – Ondřej Moravec
|sprint mužů na 10 km
|SP 2016/2017
|1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
|smíšená štafeta
|MS 2015
|2. místo – Gabriela Soukalová
|individuální závod na 15 km
|MS 2015
|2. místo – Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|MS 2015
|3. místo – Ondřej Moravec
|individuální závod na 20 km
|MS 2015
|3. místo – Gabriela Soukalová
|sprint na 7,5 km
|SP 2013/2014