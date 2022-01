ONLINE: Biatlonistky jedou v Ruhpoldingu stíhací závod. Jak si vedou Češky?

Sprint z českých biatlonistek nejlépe vyšel Jessice Jislové, která do závěrečného závodu v německém Ruhpoldingu vyráží jako jedenadvacátá se ztrátou minuty a 21 vteřin. Bude zároveň bodovat o prodloužení své parádní série – už 11krát v řadě dokázala bodovat.

„Už to ani nepočítám. Doufala jsem, že jakmile odjedeme pryč z oberhofské trati, mohlo by se to zlepšit. I když se ani v Ruhpoldingu ještě necítím na sto procent, tak vím, že na téhle trati jsem schopná bojovat víc než v tom velkém kopci v Oberhofu,“ líčila po sprintu.

O deset vteřin později do závodu startuje česká jednička Markéta Davidová, která Chiemgau Arenu opravdu nemusí. Ve čtvrtečním sprintu si 27. místem vylepšila své maximum na tomto místě a o to samé se pokusí i v nedělní stíhačce.

O body usilují také dvě zbývající Češky, Lucie Charvátová vybíhá jako devětatřicátá se ztrátou 1:50 minuty na čelo závodu. Eva Puskarčíková jede s číslem 56 a se ztrátou 2:18 minuty.

Závod po famózním představení ve sprintu zahajuje s jedničkou Elvira Öbergová, kterou s 22sekundovým mankem nahání aktuální jednička Světového poháru Marte Olsbuová-Röiselandová.

Jak závod dopadne? Sledujte v online reportáži.