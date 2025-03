Biatlon ONLINE: Václavík mezi elitou. Muži pojedou v Pokljuce hromadný závod

12:25

Kdo by to byl řekl, že jediným českým biatlonistou v předposledním hromadném závodě sezony v Pokljuce bude právě Adam Václavík. On určitě ne. „Zázraky se dějí,“ komentoval svoji účast. Mezi vybranou třicítkou se jednatřicetiletý biatlonista představí podruhé v kariéře. Jeho počínaní budeme sledovat od 15:45 v podrobné online reportáži.