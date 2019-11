ONLINE: Biatlonová zima začíná. Štvrtecký s Jislovou jedou štafetu dvojic

Pro Štvrteckého půjde ve Světovém poháru o premiéru ve štafetě smíšených dvojicích, Jislová si ji zkusila před dvěma lety právě v Östersundu, kde s Michalem Šlesingrem doběhla desátá.



„Smíšené dvojice jsem jel jednou na Pokljuce ještě v juniorské kategorii s Terkou Vinklárkovou. Dojeli jsme čtvrtí a kdyby se povedlo něco podobného, bylo by to hodně pěkné. Ale buďme realisté. V této disciplíně se českému týmu nikdy moc nedařilo,“ prohlásil pro biatlon.cz Štvrtecký.

Smíšená štafeta dvojic Sledujte od 13.10 hodin podrobně online.

Dvacetiletý benjamínek poprvé startuje sezonu jako součást A-týmu ve Světovém poháru.

„Je to jiné než začínat sezonu v IBU Cupu, ale pořád musím závodit stejně a udělat práci, na kterou trénuji. Nejde si nepřipouštět, že to není Světový pohár, ale už jsem pár závodů objel a vím, do čeho jdu,“ říká před startem.

Do štafety česká dvojice vyrazí s 11 na dresu ze čtvrté řady.

S kým budou soupeřit?

Celkem 26 týmů se do smíšené štafety dvojic přihlásilo. Nebezpeční budou Norové s Röeiselandovou a Christiansenem. Pak tradičně Rakušané Hauserová s Eberhardem, Švédové Öbergová se Samuelssonem nebo Němci Preussová s Lesserem.

Jak závod dopadne?

To sledujte v podrobné online reportáži od 13.10.