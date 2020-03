Biatlon v Kontiolahti bude s fanoušky. A finále v Oslu? Hrozí zrušení

Biatlonistky při štafetě projíždějí stadiónem v Novém Městě na Moravě před prázdnými tribunami.

dnes 15:12

Prázdné tribuny na stadionu, prázdné tribuny podél tratí, žádní fanoušci. Takhle to o víkendu vypadalo ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. To všechno kvůli hrozbě šíření koronaviru. Nyní se biatlonový Světový pohár přesouvá na sever do finského Kontiolahti. A tam podobné opatření zatím nehrozí.

Smutné, neúplné, zvláštní.

A spousta dalších podobných slov zaznívala o minulém víkendu v Novém Městě na Moravě. Biatlonová bašta se tentokrát kvůli hrozbě koronaviru stala arénou duchů. To podle posledních informací nehrozí ve finském Kontiolahti, kde od čtvrtka biatlonový Světový pohár pokračuje. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Finská vláda zatím žádná podobná opatření nepřijala a na závodech by tak měla být tradiční kulisa. Finsko v tuto chvíli není nemocí COVID-19 zásadně ohroženo. V oblasti, kde mají biatlonisté závodit, je jen jeden případ nákazy. Omezení zatím platí pouze pro novináře, kteří v mixzóně musí se sportovci hovořit s odstupem metru a půl. Zrušeny jsou také tiskové konference po závodech. V ohrožení je naopak finálový podnik v Oslu. Už o minulém víkendu sem měli fanoušci vstup zakázán. Konalo se tady předposlední kolo Světového poháru běžců na lyžích. A podobné by to na Holmenkollenu mělo být i za týden, kdy by zde měli závodit biatlonisté. V Norsku jsou totiž od úterka zakázány sportovní akce pro více než 500 osob. „IBU a organizační výbor jsou v kontaktu s úřady, aby pochopili důsledky a podrobnosti tohoto rozhodnutí, zejména jestli je vůbec možné konat v Oslu finále Světového poháru. Aktualizace včas oznámíme,“ stojí v prohlášení IBU. Na Holmenkollenu by měli biatlonisté závodit od 20. března.