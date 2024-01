Biatlonistky se hromadným závodem v Anterselvě protrápily, zvítězila Simonová

Už v první polovině závodu bylo zřejmé, že poslední ostrý test před přesunem do Nového Města na Moravě českým biatlonistkám vůbec nesedl. Všechny tři se prakticky od začátku pohybovaly převážně ve třetí desítce a s každým dalším kolem naděje na posun vzhůru rychle klesala.

Nejlépe z reprezentantek nakonec dopadla Davidová, která však na střelnici nechala celkem šest netknutých terčů a až díky poslední bezchybné položce poskočila alespoň na 22. místo.

„Dneska můžu nadávat jen sama sobě. Na trati jsem se cítila dobře, ale se šesti chybami se toho moc dělat nedá. Střelba byla špatná, byly to jen moje velké chyby. Je toho spousta, co musíme před mistrovstvím světa vyladit,“ komentovala trpce Davidová v rozhovoru pro ČT Sport.

Vůbec nejhůře ze všech si tentokrát vedla Tereza Voborníková, která sestřelila pouze jedenáct z dvaceti terčů a s šestiminutovou ztrátou doběhla na poslední třicáté pozici.

Těžce se závod hodnotil také trenérovi Egilu Gjellandovi: „Nevím, co se stalo, ale dneska to bylo hrozné. Nešlo o nějaké kalibry nebo o těsné rány, náboje létaly daleko.“

Jessica Jislová jako jediná z Češek obstála střelecky, za celý závod musela pouze jednou na trestné kolo. Soupeřkám ale nedokázala konkurovat na trati, do cíle tak doběhla až na 24. pozici.

Jak se vše odehrálo

Češky útočí ze zadních pozic. Na start závodu s hromadným startem se postavily celkem tři české reprezentantky. Voborníková vyběhla na trať ze šesté řady, Jislová ze sedmé a Davidová z osmé.

Na první položce se skoro nechybovalo. Téměř dvacítka biatlonistek sestřelila na úvodní zastávce všechny terče, na první místo se vyhoupla Francouzka Simonová. Ztrátu naopak nabrala Švédka Elvira Öbergová, jež poslala dvě rány mimo.

Češkám se úvod nepovedl. Davidová vleže minula hned první dvě rány, dvakrát chybovala také Voborníková. Obě Češky se tak propadly až do zadních míst průběžného pořadí. Jislová vyčistila všech pět terčů, na velký posun vzhůru to však nestačilo – do druhého kola vyběhla sedmnáctá.

Francouzská trojice na čele. Ani napodruhé se Simonová na střelnici příliš nezdržela, na druhé a třetí místo se navíc seřadily její reprezentační kolegyně Jeanmonnotová a Braisazová-Bouchetová, které střelbu vleže zvládly celkově bez chyby, resp. s jedním omylem.

Trápení Davidové s Voborníkovou. České biatlonistky přidaly shodně další dvě nepřesnosti a vleže trefily jen šest terčů z deseti. Na jeden okruh tentokrát musela i Jislová. Všechny tři české reprezentantky tak vyběhly do dalšího pokračování až hluboko ve třetí desítce průběžného pořadí.

Simonová poprvé minula. Dosavadní lídryně závodu na třetí střelecké zastávce poprvé minula a pohoršila si na druhé místo. Naopak do čela poskočila opět čistá Jeanmonnotová. Na třetí místo si polepšila Italka Vittozziová, která také zůstávala po první stojce stále stoprocentní.

Jislová tentokrát bez chyby. První stojku závodu zvládla česká závodnice výborně, na lepší než 24. místo to ale nestačilo. Naopak Davidová i Voborníková přidaly další dvě nepřesnosti a do čtvrtého kola vyběhly na 28. a poslední 30. pozici.

Francouzky budou slavit. Simonová dokázala smazat ztrátu nabranou po třetí střelbě, a když na závěr vybílila všech pět terčů, udělala rozhodující krok k vítězství. Druhou pozici se taktéž bezchybnou poslední položkou pojistila Jeanmonnotová. Na třetí místo se vyhoupla Švýcarka Häckiová-Grossová, která využila toho, že Italka Vittozziová i Norka Knottentová na poslední stojce jednou zaváhaly.

Davidová na závěr stoprocentní. Alespoň jednu povedenou položku zaznamenala v jinak nepovedeném závodu Davidová. V posledním kole navíc přeskočila Jislovou, která se trápila na lyžích, a do cíle doběhla na 22. pozici jako nejlepší z Češek. To Voborníková k dosavadním šesti chybám přidala další tři a závod dokončila poslední.