Jeanmonnotová si užila sólo jízdu, Češky ve stíhačce zdržela nepřesná střelba

Autor:
Aktualizujeme   12:02aktualizováno  13:04
Po první střelbě poskočila z druhého na první místo a až do konce závodu z něj už nespadla. Biatlonistka Lou Jeanmonnotová si užila finiš stíhačky před domácími fanoušky v Le Grand Bornand s francouzskou vlajkou, na které bylo její jména i podobizna. Češky si lepší umístění odstřelily na položkách, nejlepší Markéta Davidová dojela 17.

Markéta Davidová během sprintu v Le Grand Bornand | foto: Český biatlon/Jaroslav Svoboda

Společně vystartovaly a skoro spolu i dojely do cíle. Davidová vyrážela do stíhacího závodu s číslem 13, jen o jednu pozici a jednu sekundu před ní byla její krajanka Tereza Voborníková. A i v cíli se dvě nejlepší Češky seřadily téměř za sebou.

Jen si obrátily role.

Stíhačka žen v Le Grand Bornand

Podrobná reportáž

Davidová se v polovině závodu pohybovala dokonce na šestém místě, první dvě položky odstřílela bezchybně a jela mezi elitou. Na třetí střelbě však přišly problémy, česká závodnice po ní musela na tři trestná kola, což ji sesunulo až do třetí desítky.

Na závěrečné položce už se nemýlila ani jednou a díky rychlému běhu, ve kterém byla devátou nejlepší biatlonistkou, se posunula. Předběhla i kolegyni Voborníkovou a ve finiši byla jako 17.

Mladší Češka pak dojela na 19. místě. I ona se zdržela na nepopulárním okruhu, ani jednu střelbu vleže nedokázala absolvovat bez chyby. Pokaždé tak musela ujet 150 metrů navíc, na stojce už byla přesná.

A skončila na hranici druhé a třetí desítky.

Komu se nedařilo vůbec, byla poslední Češka v závodě Lucie Charvátová. Už na startu měla první potíže, když si nešikovně zapíchla hůlku a hned po výjezdu upadla. Mnohem horší počínání však předvedla na střelnici, která jí v sobotu vůbec nesedla.

Celkem musela navštívit šest trestných kol, na dvě musela po první, druhé i třetí položce. V aktuální sezoně se její počínání s malorážkou výrazně zlepšilo, ve stíhačce však dobrou formu nepotvrdila. Do cíle dojela s číslem 31 až 46.

Připravujeme podrobnosti...

Jeanmonnotová si užila sólo jízdu, Češky ve stíhačce zdržela nepřesná střelba

