ONLINE: Biatlonisté bojují ve stíhačce. Udrží se Krčmář mezi nejlepší pětkou?

Krčmář v pátečním sprintu s čistým střeleckým štítem navázal na předvánoční řádění ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand, kde ve stejné disciplíně skončil šestý.

„Asi bych nic neudělal lépe,“ hodnotil nejlepší český biatlonista první klání na Pokljuce. Nyní bojuje o udržení mezi elitou, vyráží jako pátý se ztrátou jedné minuty a čtyř vteřin na nejlepšího Nora Johannese Bö.

Druhým českým závodníkem na trati je Jonáš Mareček, který v pátečním sprintu rovněž ani jednou nechyboval, a navíc zaznamenal desátý nejrychlejší střelecký čas. I díky tomu dosáhl na seniorské maximum, do cíle dojel 33. Do stíhačky vyráží se ztrátou 2:28.

O dalších 15 míst dál s mankem tří minut a jedné sekundy startuje Adam Václavík, který se do Světového poháru vrátil poprvé od loňského března. Ve svém prvním závodě však připsal pět chyb, čemuž se ve stíhacím závodě chce vyhnout.

„Vůbec nevím, co se stalo vleže (tři chyby). V tréninku jsem tady ani jednou na ležce neminul. Je to taková bezmoc a mrzí mě to, protože na trati to nebylo špatné.“

Z Čechů chybí na startu Jakub Štvrtecký, který se kvůli nemoci odhlásil.

S číslem jedna vybíhá norský rychlík Johannes Bö, který má příznivý náskok 48 vteřin na svého bratra Tarjeije. Třetí startuje další Nor Sturla Holm Lägreid.

Obsadí stupně vítězů zase norští vládci? A udrží se Krčmář mezi elitou?

