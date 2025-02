Štafeta s Charvátovou, nebo bez? Jak si vedou biatlonistky podle grafů a statistik

14:35

Po každém ženském štafetovém závodě českých biatlonistek v komentářích pod článkem jméno Lucie Charvátové najdete, a to nehledě na to, jestli opravdu nastoupila. Když jede, jet neměla, když jednou nejela, jet měla. Co se tentokrát na (nejen) její výkony v týmovém klání biatlonistek podívat střízlivě očima statistik?