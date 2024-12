ONLINE: Biatlonisté jedou štafetu, za české kvarteto startuje Hornig

Druhý se po Hornigovi vydá na trať zkušený Michal Krčmář, jenž v sobotu jako jediný odstřílel obě položky bez jediného dobíjení. Po něm převezme štafetu Jonáš Mareček, kterému se střelecky příliš nedařilo, kvarteto uzavírá Jakub Štvrtecký, kterého čeká první start v sezoně.

„Měli bychom chtít být co nejčastěji ve štafetě do top 6,“ vyslovil Krčmář po sobotním závodě. „Osmé místo je hranicí toho, kdy si můžeme říkat, že to ještě jakž takž ujde, neurazí, ani nenadchne. Cokoliv pod ním je špatné. Náš tým by ale měl být nastavený tak, že jsme schopní bojovat o první šestku. I když první čtyřka je hodně odskočená.“

Českému týmu v Kontiolahti zatím chybí Tomáš Mikyska, kterého trenéři nenominovali ani do jednoho závodu. „Kvůli nějakým problémům s břichem se necítí dobře, tak ho nechtějí úplně šponovat,“ vysvětlil Krčmář.

Štafetový závod se českým biatlonistům v minulé sezoně vydařil nejlépe na zastávce v Oberhofu, kde ve složení Mareček, Mikyska, Krčmář a Hornig skončili s deseti dobíjeními šestí. Na domácím mistrovství světa v Novém městě na Moravě dojeli o příčku hůře.

Všech pět závodů Světového poháru v minulé sezoně ovládli Norové, jen na světovém šampionátu vinou čtyř trestných kol přenechali vítězství švédské čtveřici. Společně s Francií jsou i nyní největšími favority na výhru, v popředí se opakovaně umisťovaly i týmy Německa a Itálie.

Zopakuje norská sestava Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Endre Strömsheim a úřadující vládce Světového poháru Johannes Bö dominanci? A jak si v konkurenci povede český kvartet?

