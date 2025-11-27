Program závodů SP v Östersundu:
Na programu jsou závody ve sprintech, vytrvalostní závody, závody s hromadným startem, štafety žen a mužů, smíšené štafety i smíšený závod dvojic.[
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|SO 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|SO 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|NE 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšený závod dvojic
|NE 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|ÚT 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 12,5 km (ženy)
|ST 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (muži)
|PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|SO 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|NE 7. 12. 2025 (13:15)
|Závod s hromadným startem (ženy)
|NE 7. 12. 2025 (15:15)
|Závod s hromadným startem (muži)
Česká nominace pro 1. kolo SP v biatlonu:
Nominace:
Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík.
Skvělou zprávou je účast Markéty Davidové, která se do Světového poháru vrací po březnové operaci vyhřezlé ploténky. Nominaci na start nového ročníku Světového poháru měla jistou na základě výsledků v minulé sezoně.
Směr Anterselva, hra o olympiádu začíná. Radši moc neplánuju, říká Davidová
Stejně na tom byli Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.
Dalšími členy reprezentace v úvodu Světového poháru budou Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Tereza Vinklárková, kteří si nominaci vybojovali na závěr dvoutýdenního soustředění ve Finsku.
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat