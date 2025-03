Biatlon Oslo 2024/25: program a výsledky SP v biatlonu v Oslu

Zmínění sourozenci Johannes Thingnes Bö a jeho bratr Tarjei Bö před týdnem absolvovali poslední soutěžní závody v Novém Městě na Moravě. Reportérům iDNES.cz prozradili, jak se jim zde v kariéře závodilo a jak budou na oblíbenou destinaci vzpomínat.

Program Světového poháru v Oslu 2024/25:

Kdy Závod Vítěz Nejlepší český závodník Pátek 21.3. (13:30) Sprint muži (10 km) Pátek 21.3. (16:15) Sprint ženy (7,5 km) Sobota 22.3. (13:45) Stíhací závod muži (12,5 km) Sobota 22.3. (15:50) Stíhací závod ženy (10 km) Neděle 23.3. (13:15) Závod s hromadným startem – muži (15 km) Neděle 23.3. (15:45) Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)

Česká nominace pro 9. kolo SP v biatlonu:

Nominace: Ženy: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová. Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Petr Hák.

Češky se představí v posledním dílu tohoto ročníku Světového poháru v Oslu s pěti závodnicemi. Chybí Markéta Davidová, která pokračuje po zranění vyhřezlé ploténky v rehabilitaci, i Tereza Vinklárková.

V Norsku naopak budou startovat dorostenky Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová. „Po dobrých výsledcích v IBU Cupu jsme počítali s Kristýnou Otcovskou, ale v tuto chvíli je už hodně unavená po náročné sezoně a zároveň potřebuje dohnat studijní povinnosti,“ řekl trenér Lukáš Dostál.

Ilona Plecháčová opouští střelnici během ženské štafety v Novém Městě na Moravě.

Plecháčová s Mikolášovou prožijí ve Světovém poháru první individuální starty, dosud jely jen ve štafetách. Doplní v týmu trojici Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. „Světový pohár v Oslu patří k těm nejkrásnějším a bude pro ně odměnou,“ doplnil Dostál.

Mezi muži dostane premiérově šanci v SP dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa Petr Hák, který nahradí Adama Václavíka.

Biatlonista Petr Hák s medailí ze sprintu na juniorském MS v Östersundu.

„Nominaci do Osla si vyjeli tři nejlepší závodníci v hodnocení Světového poháru. Šanci dostane i náš nejúspěšnější junior Petr Hák. Když máte dvě medaile z MSJ a příští rok přecházíte do seniorské kategorie, tak by vám měli dát ochutnat toho nejlepšího koláče, a tím určitě je Světový pohár v Oslu. Poslední místo v nominaci zabral Tomáš Mikyska na základě výsledků na MS a předešlých dvou SP,“ uvedl trenér mužů Michael Málek.

Kde sledovat biatlon v Oslu:

Všechny závody můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Poslední české úspěchy v Oslu:

Jméno umístění disciplína kdy Gabriela Soukalová 2. místo stíhací závod Světový pohár 2016/17 Gabriela Soukalová 2. místo závod s hromadným startem Světový pohár 2016/17 Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková 1. místo štafeta Světový pohár 2014/15 Veronika Vítková 3. místo stíhací závod Světový pohár 2014/15 Ondřej Moravec 1. místo závod s hromadným startem Světový pohár 2012/13 Michal Šlesingr 1. místo závod s hromadným startem Světový pohár 2007/08

BŘEZEN 2016. Gabriela Soukalová v cíli závodu s hromadným startem na MS v Oslu

Zajímavosti o biatlonových závodech v Oslu:

Areál Holmenkollen u Osla patří k nejčastějším pořadatelem biatlonových závodů ve Světovém poháru . První se zde konal v sezoně 1982/83.

u Osla patří k . První se zde konal v sezoně 1982/83. Mistrovství světa v biatlonu pořádalo Oslo celkem šestkrát.

v biatlonu pořádalo Oslo celkem Velké loučení. Před domácím publikem se v posledních závodech kariéry ukážou Johannes Thingnes Bö (pokud mu to zdraví dovolí) i jeho bratr Tarjei Bö.