SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

  13:39
Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne šest individuálních klání, včetně královské disciplíny – závodu s hromadným startem.

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Program SP v Annecy–Le Grand Bornand 2025/26

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint - Ženy7,5 kmčtvrtek, 18.12.14:15-
Sprint - Muži10 kmpátek, 19.12.14:15-
Stíhací závod - Ženy10 kmsobota, 20.12.12:15-
Stíhací závod - Muži12,5 kmsobota, 20.12.14:45-
Hromadný start - Ženy12,5 kmneděle, 21.12.12:15-
Hromadný start - Muži15 kmneděle, 21.12.14:45-

Česká nominace pro 3. kolo SP v biatlonu:

Nominace:

Poprvé v této sezoně se předvede Adam Václavík, který nahradil Jakuba Štvrteckého. V ženském týmu - místo Jessiky Jislové a Ilony Plecháčové nastoupí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová.

ceskybiatlon.cz

Tři změny v sestavě pro Le Grand-Bornand

Poprvé ve Světovém poháru v letošní sezóně uvidíme @adam_vaclavik a @hedamikolasova. Spolu s nimi se vrací i @win_ter_reza.

@jess.jislova teď po dohodě s trenéry upřednostní přípravu v Ridnaun.

16. prosince 2025 v 11:07, příspěvek archivován: 16. prosince 2025 v 12:24
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Annecy?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Poslední české úspěchy v Le Grand Bornand

Michal Krčmář6. místosprint 2022
Jessica Jislová5. místohromadný závod 2021
Markéta Davidová8. místohromadný závod 2021
Markéta Davidová3. místosprint 2019
