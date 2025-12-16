Program SP v Annecy–Le Grand Bornand 2025/26
|Závod
|Vzdálenost
|Datum
|Čas
|Výsledky
|Sprint - Ženy
|7,5 km
|čtvrtek, 18.12.
|14:15
|-
|Sprint - Muži
|10 km
|pátek, 19.12.
|14:15
|-
|Stíhací závod - Ženy
|10 km
|sobota, 20.12.
|12:15
|-
|Stíhací závod - Muži
|12,5 km
|sobota, 20.12.
|14:45
|-
|Hromadný start - Ženy
|12,5 km
|neděle, 21.12.
|12:15
|-
|Hromadný start - Muži
|15 km
|neděle, 21.12.
|14:45
|-
Česká nominace pro 3. kolo SP v biatlonu:
Nominace:
Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová.
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík, Mikuláš Karlík.
Poprvé v této sezoně se předvede Adam Václavík, který nahradil Jakuba Štvrteckého. V ženském týmu - místo Jessiky Jislové a Ilony Plecháčové nastoupí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová.
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Annecy?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
|
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Poslední české úspěchy v Le Grand Bornand
|Michal Krčmář
|6. místo
|sprint 2022
|Jessica Jislová
|5. místo
|hromadný závod 2021
|Markéta Davidová
|8. místo
|hromadný závod 2021
|Markéta Davidová
|3. místo
|sprint 2019