Neobyčejný výkon, drama plné zvratů. Johannes Bö vyhrál americkou stíhačku

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA) Stíhací závody mužů (12,5 km) 1. J. T. Bö 30:02,0 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -6,4 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -7,1 (3), 4. Laegreid (Nor.) -7,7 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -40,5 (3), 6. Giacomel (It.) -48,8 (3), ...49. Štvrtecký -5:15,3 (7), 50. Hornig -5:17,4 (1), 51. Krčmář (všichni ČR) -5:51,0 (8) Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. J.T. Bö 992, 2. T. Bö 930, 3. Laegreid 828, 4. Dale-Skjevdal 821, 5. Christiansen 734, 6. Strömsheim (všichni Nor.) 667, ...27. Krčmář 227, 56. Štvrtecký 40, 61. Mareček 28, 73. Václavík 15, 84. Karlík 5, 90. Hornig 1, 92. Mikyska (všichni ČR) 1