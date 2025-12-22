- World Team Challenge není součástí Světového poháru v biatlonu, jde o zpestření a zábavu v období, kdy se ostré závody nekonají.
- Exhibice se koná na stadionu slavného fotbalového klubu Schalke 04, který dlouhá léta patřil k německé špičce. Momentálně vede druhou nejvyšší soutěž a usiluje o návrat mezi elitu.
- Okruh má cca 1,3 km, je technický a rychlý. Diváci vidí velkou část závodu z tribuny.
Program závodů, biatlon Schalke 2025:
|Závod
|Datum, čas
|Hromadný start
|28.12., 18:15
|Stíhací závod - FINÁLE
|28.12., 19:05
Závod s hromadným startem začnou ženy. Poběží 4 kola a po střelbě předají štafetu mužům, které čeká celkem 5 kol. Není zde dobíjení, trestné kolo je dlouhé 75 metrů.
Také do stíhacího závodu vyrazí napřed ženy. Startovat se bude podle pořadí z prvního klání. Týmy, které ztrácejí na lídra více než 45 vteřin, vyrazí hromadně. Poběží se stejný počet kol a znovu uvidíme 8 střeleckých zastávek.
Nominace týmů na World Team Challenge:
|Země
|Žena
|Muž
|Německo I
|Jana Hettichová-Walzová
|Justus Strelow
|Německo II
|Marlene Fichtnerová
|Danilo Riethmüller
|Norsko
|Juni Arnekleivová
|Mats Øverby
|Francie
|Lou Jeanmonnotová
|Fabien Claude
|Česko
|Markéta Davidová
|Tomáš Mikyska
|Rakousko
|Anna Gandlerová
|Simon Eder
|Slovinsko
|Anamarija Lampičová
|Jakov Fak
|Belgie
|Lotte Lieová
|Florent Claude
|Finsko
|Suvi Minkkinenová
|Tero Seppälä
Kde sledovat exhibici v Gelsenkirchenu:
Populární týmovou exhibici World Team Challenge najdete ve vysílání Eurosportu.
Stanici můžete naladit u těchto společností:
- Telly TV
- Vodafone TV
- Magenta
- Oneplay
Vítězové předchozích ročníků, české úspěchy:
Největšími českými úspěchy jsou dvě druhá místa. V roce 2015 se radovali ze stříbra Ondřej Moravec s Gabrielou Koukalovou, o dva roky později to byl znovu Ondřej Moravec, ale tentokrát s Evou Puskarčíkovou.
Loni pár Michal Krčmář – Jessica Jislová doběhl na desátém místě.
|Rok
|Vítězný tým
|Stát
|2024
|Sturla Holm Laegreid, Karoline Offigstad Knottenová
|NOR
|2023
|Fabien Claude, Julia Simonová
|FRA
|2022
|Fabien Claude, Julia Simonová
|FRA
|2021
|Felix Leitner, Lisa Theresa Hauserová
|AUT
|2020
|Matvěj Jelisejev, Jevgenija Pavlovová
|RUS
|2019
|Vetle Sjåstad Christiansen, Marte Olsbu Røiselandová
|NOR
|2018
|Lukas Hofer, Dorothea Wiererová
|ITA
|2017
|Alexej Volkov, Jekatěrina Jurlovová-Perchtová
|RUS
|2016
|Simon Schempp, Vanessa Hinzová
|GER
|2015
|Martin Fourcade, Marie Dorin-Habertová
|FRA