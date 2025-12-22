Premium

Biatlon Schalke 2025: World Team Challenge, program, nominace, Češi

  10:00
Koncem roku je prostor pro poutavé sportovní exhibice. Jednou z tradičních akcí je biatlonový závod dvojic s názvem World Team Challenge. Koná se na stadionu fotbalistů Schalke a Česko bude reprezentovat pár Markéta Davidová, Tomáš Mikyska. V textu najdete co závodníky čeká, pravidla, týmové nominace i kde populární soupeření sledovat.

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

  • World Team Challenge není součástí Světového poháru v biatlonu, jde o zpestření a zábavu v období, kdy se ostré závody nekonají.
  • Exhibice se koná na stadionu slavného fotbalového klubu Schalke 04, který dlouhá léta patřil k německé špičce. Momentálně vede druhou nejvyšší soutěž a usiluje o návrat mezi elitu.
  • Okruh má cca 1,3 km, je technický a rychlý. Diváci vidí velkou část závodu z tribuny.

Program závodů, biatlon Schalke 2025:

ZávodDatum, čas
Hromadný start28.12., 18:15
Stíhací závod - FINÁLE28.12., 19:05

Závod s hromadným startem začnou ženy. Poběží 4 kola a po střelbě předají štafetu mužům, které čeká celkem 5 kol. Není zde dobíjení, trestné kolo je dlouhé 75 metrů.

Také do stíhacího závodu vyrazí napřed ženy. Startovat se bude podle pořadí z prvního klání. Týmy, které ztrácejí na lídra více než 45 vteřin, vyrazí hromadně. Poběží se stejný počet kol a znovu uvidíme 8 střeleckých zastávek.

Nominace týmů na World Team Challenge:

ZeměŽenaMuž
Německo IJana Hettichová-WalzováJustus Strelow
Německo IIMarlene FichtnerováDanilo Riethmüller
NorskoJuni ArnekleivováMats Øverby
FrancieLou JeanmonnotováFabien Claude
ČeskoMarkéta DavidováTomáš Mikyska
RakouskoAnna GandlerováSimon Eder
SlovinskoAnamarija LampičováJakov Fak
BelgieLotte LieováFlorent Claude
FinskoSuvi MinkkinenováTero Seppälä

Kde sledovat exhibici v Gelsenkirchenu:

Populární týmovou exhibici World Team Challenge najdete ve vysílání Eurosportu.

Stanici můžete naladit u těchto společností:

  • Telly TV
  • Vodafone TV
  • Magenta
  • Oneplay

Vítězové předchozích ročníků, české úspěchy:

Největšími českými úspěchy jsou dvě druhá místa. V roce 2015 se radovali ze stříbra Ondřej Moravec s Gabrielou Koukalovou, o dva roky později to byl znovu Ondřej Moravec, ale tentokrát s Evou Puskarčíkovou.

Loni pár Michal Krčmář – Jessica Jislová doběhl na desátém místě.

RokVítězný týmStát
2024Sturla Holm Laegreid, Karoline Offigstad KnottenováNOR
2023Fabien Claude, Julia SimonováFRA
2022Fabien Claude, Julia SimonováFRA
2021Felix Leitner, Lisa Theresa HauserováAUT
2020Matvěj Jelisejev, Jevgenija PavlovováRUS
2019Vetle Sjåstad Christiansen, Marte Olsbu RøiselandováNOR
2018Lukas Hofer, Dorothea WiererováITA
2017Alexej Volkov, Jekatěrina Jurlovová-PerchtováRUS
2016Simon Schempp, Vanessa HinzováGER
2015Martin Fourcade, Marie Dorin-HabertováFRA
22. prosince 2025  10:50

