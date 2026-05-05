Novým trenérem biatlonistů je Šlesingr. Davidová pokračuje, Vinklárková také

Tomáš Macek
  16:00
Už nikoliv Michael Málek, ale Michal Šlesingr povede od příští sezony mužskou reprezentaci biatlonistů, v trenérské dvojici se svým někdejším reprezentačním kolegou Ondřejem Moravcem. To je největší ze změn, které vyplývají ze složení reprezentačních týmů na nadcházející sezonu.
Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u českých biatlonistů | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Po sezoně, kterou nejvíce ozdobily olympijské i pohárové úspěchy Terezy Voborníkové, je příchod Michala Šlesingra k mužům novým impulzem do nadcházejícího olympijského cyklu.

„Když to vezmeme od žáčků, Boušek (Šlesingr) je s biatlonem spojený už třicet let,“ vypočítává sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Jako jeden z mála českých juniorů se dokázal hned prosadit mezi dospělými. Byl pak u vzestupu českého biatlonu a může se pochlubit kompletní sbírkou medailí z mistrovství světa. Celou kariéru strávil po boku Ondry Moravce, který se skvěle etabloval i jako trenér. Věřím, že teď společně vytvoří silný tandem.“

Šlesingr, jenž absolvoval 422 startů ve Světovém poháru, ukončil závodní kariéru v roce 2020 a poté působil coby technický koordinátor na svazu.

„Vracím se do prostředí, kde jsem prožil půlku svého života,“ říká. „Pro mě je to velká výzva a moc se na ni těším. Jako sportovec jsem si toho hodně prožil a zpětně vidím, že bych některé věci udělal jinak. Věřím, že tyhle zkušenosti teď můžu předat klukům. Cítím z nich, že na sobě chtějí pracovat.“

Ondřej Moravec se na spolupráci s ním těší.

„Boušek moc dobře ví, do čeho jde. A to je velká výhoda,“ podotkl. „Možná nemá tolik zkušeností jako trenér, ale ve své době byl nejlepším biatlonistou u nás. Vždycky se zajímal o trénink a měl spoustu otázek. Znám ho strašně dobře a pokud se pro něco nadchne, dělá to tak na 180 procent. V tom je jedinečný.“

Ondřej Rybář vstoupí do nové sezony v roli sportovního ředitele a zároveň šéftrenéra. Podle Moravce se toho tolik nemění. „Ondra byl předtím v roli sportovního ředitele, ale s jeho historií je přirozené, že přidá i svůj trenérský pohled. Nevím, jestli někdy u týmu ve Světovém poháru působili mladší trenéři, než teď budeme my dva s Bouškem. I proto si myslím, že je Ondrova přítomnost důležitá.“

Michael Málek, který vedl reprezentaci mužů od roku 2022, odchází k B týmu. „Pro mladé béčko jsme potřebovali zkušeného trenéra. A Michal má za sebou spoustu zkušeností i úspěchů s mladými závodníky,“ vysvětlil Rybář.

Tým žen povede opět dvojice Lukáš Dostál a Jakub Procházka. Naopak u juniorské reprezentace se rozhodl nepokračovat Jindřich Šikola, v nové pozici koordinátora ji zastřeší Vlastimil Vávra.

Vinklárková bude trénovat i s akademiky

Z pohledu sestavy reprezentantů jsou nejdůležitější dvě zprávy ohledně sportovkyň, kolem jejichž budoucnosti bylo nejasno.

Pokračuje Tereza Vinklárková.

A pokračuje i Markéta Davidová.

Vinklárková se nicméně s trenéry dohodla, že se bude připravovat v jiné tréninkové skupině.

„Umožnili jsme Terce pokračovat v Akademickém týmu (pod koučem Zdeňkem Vítkem), kde loni našla svou cestu. Letos od nás dostane ještě větší podporu a počítáme s tím, že se v zimě připojí k hlavnímu týmu,“ uvedl Rybář.

V týmu žen figuruje i Markéta Davidová, která má za sebou druhou operaci vyhřezlé ploténky. „Momentálně nechce nikdo nic uspěchat,“ řekl na její adresu šéftrenér. „Markétu čeká delší rehabilitace a potom přechodné období s lehčími tréninky. Jakmile bude připravená naskočit do přípravy, budeme s ní řešit individuální plán.“

V sestavě A-týmu je také juniorka Ilona Plecháčová, ale podobně jako Vinklárková absolvuje letní tréninkovou fázi jinde.

„Preferuje přípravu s B týmem. Chce nejprve získat sebedůvěru a postupně se propracovat do Světového poháru,“ tvrdí Rybář.

Biatlonovou kariéru kromě již dříve avizovaného Adama Václavíka ukončil rovněž Jakub Štvrtecký. „Sám se rozhodl, že to zkusí bez flinty na zádech. Přejeme mu hodně štěstí v běžeckém lyžování a zároveň děkujeme za jedenáct sezon u biatlonu,“ konstatoval Rybář.

Složení A-týmů

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Petr Hák.

Ženy: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Vinklárková, Ilona Plecháčová, Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů.

5. května 2026  16:12

