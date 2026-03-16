SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Autor: ,
  15:33
Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem přehledu.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

Program finále v Oslu odstartuje čtvrteční sprint žen. Sezonu uzavře nedělní závod s hromadným startem mužů.

DatumČasZávodVýsledky
čtvrtek 19. března16:15Sprint – ženy (7,5 km)
pátek 20. března16:15Sprint – muži (10 km)
sobota 21. března13:45Stíhací závod – ženy (10 km)
sobota 21. března16:15Stíhací závod – muži (12,5 km)
neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Česká nominace pro 9. kolo SP v biatlonu:

Závěrečného podniku Světového poháru biatlonistů v Oslu se zúčastní osm českých reprezentantů. Muži i ženy budou ve čtyřech. V nominaci nechybí bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková, na rozdíl od uplynulých podniků v Kontiolahti a Otepää vypadl Petr Hák.

Sestava českých biatlonistů na SP v Oslu

Vedle Voborníkové, která skončila v posledních pěti individuálních závodech čtyřikrát v první desítce, jsou v nominaci také Lucie Charvátová, Jessica Jislová a s kariérou se loučící Tereza Vinklárková. Muži budou ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Oslu?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15
SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

