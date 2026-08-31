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Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

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  23:21
DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s hromadným startem. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Michal Krčmář během hromadného závodu v Lenzerheide.
Michal Krčmář během hromadného závodu v Lenzerheide.
Michal Krčmář v hromadném závodě v Lenzerheide.
Michal Krčmář finišuje v hromadném závodě v Lenzerheide.
52 fotografií
První startovní výstřel sezony 2026/2027 biatlonového Světového poháru padne 26. listopadu ve finském Kontiolahti . O poslední body biatlonisté zabojují 21. března v norském Oslu. Celkem bude na programu deset zastávek, včetně domácího podniku v Novém Městě na Moravě. V přehledném textu najdete kompletní program a výsledky SP i další zajímavosti.

Program Světového poháru v biatlonu 2026/2027

MístoTermínKolo/program
Kontiolahti26.–29. 11. 20261. kolo SP
Hochfilzen4.–6. 12. 20262. kolo SP
Le Grand-Bornand10.–13. 12. 20263. kolo SP
Pokljuka2.–3. 1. 20274. kolo SP
Ruhpolding6.–10. 1. 20275. kolo SP
Anterselva14.–17. 1. 20276. kolo SP
Nové Město na Moravě21.–24. 1. 20277. kolo SP
Otepää10.–21. 2. 2027MS v biatlonu
Oberhof4.–7. 3. 20278. kolo SP
Östersund11.–14. 3. 20279. kolo SP
Oslo18.–21. 3. 202710. kolo SP

Český tým v sezoně 2026/27

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků. Vítěz získává 90 bodů, 40. místo 1 bod.
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Výjimkou jsou supersprint a závod s hromadným startem hromadný start, v nichž boduje pouze 30 nejlepších závodníků.

Kde sledovat závody SP v biatlonu?

  • Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
  • Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Jaká byla sezona 2025/26?

Francouzská nadvláda, norský smutek a česká senzace. Příběhy biatlonové zimy
  • Velké glóby za triumf ve Světovém poháru získali Éric Perrot a Lou Jeanmonnotová z Francie.
  • Z českých závodníků byli nejlepší devatenáctý Vítězslav Hornig, mezi ženami dvanáctá Tereza Voborníková.

Výsledky závodů v sezoně 2025/2026

DatumProgram
Östersund29. 11.– 7. 12. 2025Výsledky SP v Östersundu
Hochfilzen12.–14. 12. 2025Výsledky SP v Hochfilzenu
Le Grand Bornand18.–21. 12. 2025Výsledky SP v Le Grand Bornand
Oberhof8.– 11. 1. 2026Výsledky SP v Oberhofu
Ruhpolding14.–18. 1. 2026Výsledky SP v Ruhpoldingu
Nové Město na Moravě22.–25. 1. 2026Program SP v Novém Městě na Moravě
Anterselva8. – 22. 2. 2026Olympijské hry
Kontiolahti5.– 8. 3. 2026Výsledky SP v Kontiolahti
Otepää12.–15. 3. 2026VýsledkySP v Otepää
Oslo19.–22. 3. 2026Výsledky SP v Oslu

9 Oslo (19. – 22. března)

DatumČasZávodVýsledky
čtvrtek 19. března16:15Sprint – ženy (7,5 km)1. H. Öbergová (Švéd.), ...10. Voborníková
pátek 20. března16:15Sprint – muži (10 km)1. Laegreid (Nor.) 25:21,1 (1 tr. okruh), ...10. Krčmář -55,2 (1)
sobota 21. března13:45Stíhací závod – ženy (10 km)1. H. Öbergová (Švéd.), ...8. Charvátová
sobota 21. března16:15Stíhací závod – muži (12,5 km)1. Laegreid (Nor.) ...17. Krčmář -2:49,9 (2)
neděle 22. března13:45Hromadný závod – ženy (12,5 km)1. Vittozziová (It.) 34:58,9 3. Voborníková (ČR) -17,2
neděle 22. března16:30Hromadný závod – muži (15 km)1. Botn (Nor.), ...19. Hornig (ČR)

Ženy - sprint 7,5 km: 1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).

Muži - sprint 10 km: 1. Laegreid (Nor.) 25:21,1 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin -3,9 (1), 3. Perrot (oba Fr.) -4,6 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -19,0 (2), 5. Christiansen -27,6 (2), 6. Botn (oba Nor.) -31,3 (1), ...10. Krčmář -55,2 (1), 16. Karlík -1:17,8 (2), 45. Hornig -2:13,6 (3), 70. Mikyska (všichni ČR) -3:03,1 (1).

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. H. Öbergová (Švéd.) 30:14,0 (3 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -0,5 (1), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,2 (1), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -57,2 (1), 5. Vittozziová (It.) -1:09,7 (5), 6. Voigtová (Něm.) -1:12,0 (0), ...8. Charvátová -1:45,3 (3), 11. Voborníková -1:51,2 (3), 20. Vinklárková (všechny ČR) -2:30,1 (0).

Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 30:31,4 (0 tr. okruhů), 2. Perrot stejný čas (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -1:11,2 (2), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -1:25,3 (3), 5. Botn -1:34,1 (1), 6. Christiansen (oba Nor.) -2:18,2 (3), ...17. Krčmář -2:49,9 (2), 22. Karlík -3:17,9 (3), 32. Hornig (všichni ČR) -4:02,5 (2).

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Vittozziová (It.) 34:58,9 (1 trest. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -4,2 (1), 3. Voborníková (ČR) -17,2 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -21,8 (2), 5. Tandrevoldová (Nor.) -24,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -26,8 (3), ...26. Charvátová (ČR) -3:09,4 (5).

Muži - hromadný závod 15 km : 1. Botn (Nor.) 37:15,6 (0 tr. okruhů), 2. Nawrath (Něm.) -3,7 (0), 3. Perrot (Fr.) -13,7 (2), 4. Laegreid (Nor.) -20,6 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -23,9 (3), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -26,5 (3), ...19. Hornig -2:19,7 (3), 25. Krčmář -3:18,7 (4), 28. Karlík (všichni ČR) -4:27,1 (6).

8 Otepää (12. – 15. března)

DatumČasZávodVýsledky
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)1. Laegreid (Nor.), ...9. Hornig
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)1. Simonová (Fr.), ...7. Voborníková
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)1. Laegreid (Nor.),... 15. Hornig
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)1. Vittozziová (It.),... 17. Voborníková
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic1. Norsko, ...7. Česko
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta1. Švédsko, ...7. Česko

Muži - sprint 10 km: 1. Laegreid (Nor.) 23:28,5 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) +10,7 (0), 3. Nawrath (Něm.) +17,8 (0), 4. Frey +30,3 (0), 5. Fillon Maillet (Fr.) +30,6 (0), 6. Botn (Nor.) +42,4 (1), ...9. Hornig +52,2 (0), 16. Krčmář +1:05,3 (0), 20. Karlík +1:11,1 (1), 45. Mikyska +1:58,4 (1), 101. Hák (všichni ČR) +4:53,4 (5)

Ženy - sprint 7,5 km: 1. Simonová (Fr.) 21:29,5 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -2,9 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -22,9 (0), 4. Hettichová-Walzová (Něm.) -24,6 (0), 5. Michelonová (Fr.) -39,0 (1), 6. Knottenová (Nor.) -46,4 (1), 7. Voborníková -54,5 (0), ...45. Charvátová -2:05,6 (3), 76. Vinklárková -3:19,9 (4), 97. Jislová (všechny ČR) -4:47,4 (5)

Muži – stíhací závod 12,5 km: 1. Laegreid (Nor.) 34:41,0 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -2:33,4 (5), 3. Uldal (Nor.) -2:46,7 (5), 4. Wright (USA) -2:49,0 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -2:52,4 (5), 6. F. Claude (Fr.) -3:05,3 (4), ...15. Hornig -4:06,1 (6), 16. Karlík -4:08,3 (7), 48. Mikyska -6:25,5 (5), 49. Krčmář (všichni ČR) -6:26,8 (8)

Ženy – stíhací závod 10 km: 1. Vittozziová (It.) 33:33,7 (2), 2. Minkkinenová (Fin.) -26,2 (1), 3. Jeanmonnotová -26,9 (1), 4. Braisazová-Bouchetová -52,7 (3), 5. Michelonová (všechny Fr.) -1:03,2 (3), 6. Gestblomová (Švéd.) -1:04,5 (2), ...17. Voborníková -2:43,7 (5), 49. Charvátová (obě ČR) -5:13,6 (8)

Smíšená štafeta dvojic: 1. Laegreid, Knottenová (Nor.) 40:39,3 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Samuelsson, H. Öbergová (Švéd.) -1:38,1 (3+13), 3. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) -1:45,7 (1+15), 4. Strelow, Voigtová (Něm.) -2:09,9 (3+17), 5. Guňka, Maková (Pol.) -2:15,2 (6+14), 6. Hofer, Vittozziová (It.) -2:16,5 (4+14), 7. Hornig, Voborníková (ČR) -2:17,0 (3+14).

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Brandt, Ponsiluoma, Heijdenbergová, E. Öbergová) 1:16:32,0 (1+14), 2. Švýcarsko (Stalder, Burkhalter, Gasparinová, Häckiová-Grossová) -28,6 (0+6), 3. USA (Germain, Wright, Irwinová, Freedová) -34,6 (0+14), 4. Slovensko -52,0 (2+10), 5. Německo -1:11,7 (4+18), 6. Norsko -1:18,8 (5+19), 7. Česko (Mikyska, Karlík, Jislová, Vinklárková) -1:23,9 (2+14).

7 Kontiolahti (5. – 8. března)

DatumČasZávodVýsledky
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod - ženy (15 km)1. E. Öbergová , ... 4. Voborníková
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod - muži (20 km)1. Perrot,... 33. Krčmář
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem - ženy (12,5 km)1. Simonová (Fr.), ...5. Voborníková
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů (4 x 7,5 km)1. Norsko, ...9. ČESKO
Neděle 8. března13:30Štafeta žen (4 x 6 km)1. Švédsko, ...4. ČESKO
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem - muži (15 km)1. Laegreid (Nor.), ...16. Hornig

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. E. Öbergová 41:46,4 (0 tr. minut), 2. H. Öbergová (obě Švéd.) -41,3 (1), 3. Bátovská-Fialková (SR) -45,0 (1), 4. Voborníková (ČR) -47,8 (0), 5. Fichtnerová (Něm.) -1:25,9 (0), 6. Magnussonová (Švéd.) -1:50,4 (1), ...21. Charvátová -3:33,0 (3), 23. Vinklárková -3:42,9 (2), 29. Jislová (všechny ČR) -4:14,0 (2)

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 44:55,7 (0 tr. minut), 2. Laegreid -29,9 (0), 3. Christiansen (oba Nor.) -47,9 (0), 4. Hofer (It.) -1:18,1 (0), 5. Nawrath (Něm.) -2:19,6 (2), 6. Uldal (Nor.) -2:20,1 (1), ...33. Krčmář -5:15,7 (4), 39. Karlík -5:38,9 (4), 64. Mikyska -7:38,0 (5), 83. Hák (všichni ČR) -9:30,4 (6)

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 34:40,0 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová -5,6 (2), 3. Magnussonová (obě Švéd.) -8,9 (1), 4. Fichtnerová (Něm.) -14,9 (1), 5. Voborníková (ČR) -15,2 (2), 6. Michelonová (Fr.) -15,8 (3)

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Dale-Skjevdal, Botn, Laegreid, Christiansen) 1:13:30,7 (0 tr. okruhů+7 dobíjení), 2. Francie (Lombardot, Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) -19,1 (0+6), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -48,1 (1+10), 4. Finsko -53,2 (0+6), 5. USA -1:23,1 (1+7), 6. Německo -1:43,0 (2+11), ...9. Česko (Mikyska, Karlík, Hák, Krčmář) -2:24,4 (1+14)

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:09:33,2 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -40,6 (0+3), 3. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -1:06,8 (1+10), 4. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -1:30,6 (0+8), 5. Polsko -1:54,0 (0+9), 6. Švýcarsko -1:59,0 (0+8).

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. Laegreid (Nor.) 34:39,7 (0 tr. okruhů), 2. Perrot (Fr.) -16,5 (1), 3. Christiansen -24,1 (1), 4. Botn (oba Nor.) -28,4 (2), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -32,0 (2), 6. Uldal (Nor.) -36,4 (1), ...16. Hornig -1:20,4 (0), 24. Krčmář (oba ČR) -2:47,4 (4).

Anterselva – ZOH 2026 (8. – 22. února)

DatumDisciplínaČasVýsledky
8. února (neděle)Smíšená štafeta14:0511. místo
10. února (úterý)Mužský individuální závod – 20 km13:3026. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 km14:1511. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
13. února (pátek)Mužský sprint – 10 km14:0020. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 km14:0019. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková
15. února (neděle)Stíhací závody – muži11:1518. Krčmář, 19. Hornig, 35. Karlík, 45. Mikyska
15. února (neděle)Stíhací závody – ženy14:4518. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková
17. února (úterý)Mužská štafeta – 4×7,5 km14:306. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 km14:455. Česko (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková)
20. února (pátek)Muži – hromadný start – 15 km14:156. Krčmář, 19. Hornig
21. února (sobota)Ženy - hromadný start – 12,5 km14:15Tereza Voborníková – BRONZ

6 Nové Město na Moravě (22. – 25. ledna)

DatumČasDisciplínaVýsledky
Čtvrtek 22. ledna18:15Vytrvalostní závod (zkr.) – muži (15 km)1. Perrot, ...20. Krčmář
Pátek 23. ledna18:15Vytrvalostní závod (zkr.) – ženy (12,5 km)1. Braisazová-Bouchetová,... 10. Voborníková
Sobota 24. ledna13:15Smíšená štafeta dvojic1. Německo,....7. Česko
Sobota 24. ledna15:15Smíšená štafeta1. Itálie,... 3. Česko
Neděle 25. ledna15:15Závod s hromadným startem – muži (15 km)1. Perrot,... 10. Krčmář
Neděle 25. ledna18:15Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)1. Simonová (Fr.),... 14. Voborníková

Muži - vytrvalostní závod (15 km): 1. Perrot 36:30,6 (0 trest. kol), 2. Jacquelin (oba Fr.) -41,8 (0), 3. Hofer (It.) -54,1 (0), 4. Lombardot (Fr.) -1:46,2 (1), 5. Nevland (Nor.) -1:57,9 (0), 6. Claude (Fr.) -2:04,0 (2), ...20. Krčmář -3:30,4 (3), 23. Hornig -3:36,4 (3), 44. Karlík -5:01,6 (6), 50. Hák -5:10,1 (3), 53. Mikyska (všichni ČR) -5:34,0 (5). 5: Ruhpolding (14. - 18. ledna)

Ženy - vytrvalostní závod (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová 35:50,3 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1,4 (1), 3. Preussová (Něm.) -1:02,2 (2), 4. Magnussonová (Švéd.) -1:06,8 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:15,7 (1), 6. Steinerová (Rak.) -1:27,0 (0), ...10. Voborníková -1:44,6 (2), 18. Plecháčová -2:29,7 (1), 52. Charvátová -4:40,7 (6), 66. Vinklárková -5:28,6 (6), 68. Jislová (všechny ČR) -5:49,0 (6)

Smíšená štafeta dvojic: 1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13)

Smíšená štafeta: 1. Itálie (Wiererová, Vittozziová, Hofer, Giacomel) 1:03:11,7 (0 tr. okruhů+10 dobíjení), 2. Francie (Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Lombardot, Fillon Maillet) -24,7 (0+7), 3. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -57,2 (0+7), 4. USA -59,5 (0+7), 5. Švédsko -1:20,9 (0+8), 6. Norsko -1:41,1 (2+8)

Muži – hromadný závod (15 km): 1. Perrot (Fr.) 35:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -9,0 (1), 3. Aspenes (Nor.) -16,2 (0), 4. F. Claude (Fr.) -23,8 (2), 5. Hofer (It.) -38,1 (1), 6. É. Claude (Fr.) -41,0 (1), ...10. Krčmář -53,8 (1), 26. Hornig (oba ČR) -2:56,1 (6)

Ženy – hromadný závod(12,5 km): 1. Simonová 33:39,4 (1), 2. Michelonová (obě Fr.) -0,5 (1), 3. Vittozziová (It.) -2,7 (1), 4. Jeanmonnotová -8,9 (1), 5. Benedová (obě Fr.) -38,7 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -49,2 (2), ...14. Voborníková -1:28,6 (3), 28. Plecháčová (obě ČR) -4:45,9 (6)

5 Ruhpolding (14. - 18. ledna)

ZávodVzdálenostDatum a časVýsledky
Štafeta žen4 × 6 kmstředa 14. ledna, 14:301. Norsko,... 5. Česko
Štafeta mužů4 × 7,5 kmčtvrtek 15. ledna, 14:301. Francie,... 6. Česko
Sprint žen7,5 kmpátek 16. ledna, 14:301. H. Öbergová (Švéd.),... 47. Vinklárková (ČR)
Sprint mužů10 kmsobota 17. ledna, 14:301. Samuelsson (Švéd.),... 15. Krčmář (ČR)
Stíhací závod žen10 kmneděle 18. ledna, 12:301. Jeanmonnotová,... 33. Vinklárková (ČR)
Stíhací závod mužů12,5 kmneděle 18. ledna, 15:001. Dale-Skjevdal (Nor.),... 21. Mikyska (ČR)

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová) 1:07:06,2 (0 tr. okruhů + 9 dobíjení), 2. Itálie (Auchentallerová, Wiererová, Carraraová, Vittozziová) -0,9 (0+4), 3. Švédsko (Skottheimová, Gestblomová, E. Öbergová, H. Öbergová) -3,0 (0+7), 4. Francie -10,5 (0+6), 5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -52,8 (0+3), 6. Německo -1:01,8 (1+8)

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12)

Ženy - sprint (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:10,7 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -7,5 (0), 3. Vittozziová (It.) -11,7 (0), 4. E. Öbergová (Švéd.) -14,6 (0), 5. Preussová (Něm.) -16,5 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -28,5 (0), ...47. Vinklárková -1:49,1 (1), 54. Charvátová -1:58,3 (3), 60. Voborníková -2:15,1 (3), 72. Jislová (všechny ČR) -2:32,8 (2)

Muži - sprint (10 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 21:53,8 (0), 2. Giacomel (It.) -17,6 (1), 3. Frey (Nor.) -34,1 (0), 4. Fillon Maillet -41,2 (0), 5. Perrot (oba Fr.) -42,2 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -45,8 (1), ...15. Krčmář -1:05,7 (0), 19. Mikyska -1:18,5 (0), 28. Hornig -1:28,8 (2), 48. Karlík -1:57,1 (3), 75. Mareček (všichni ČR) -2:37,0 (2)

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:26,6 (1 tr. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -10,5 (3), 3. Benedová (Fr.) -12,9 (0), 4. Kirkeeideová (Nor.) -17,0 (1), 5. Basergaová (Švýc.) -33,8 (2), 6. Michelonová (Fr.) -34,9 (2), ...33. Vinklárková -2:06,9 (1), 50. Voborníková -3:55,7 (4), 52. Charvátová -4:21,4 (6)

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Dale-Skjevdal (Nor.) 30:23,9 (1 tr. okruh), 2. Perrot (Fr.) -4,9 (3), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -7,5 (4), 4. F. Claude (Fr.) -8,2 (2), 5. Giacomel (It.) -8,5 (5), 6. Samuelsson (Švéd.) -12,3 (4), ...21. Mikyska -1:02,0 (1), 22. Hornig -1:02,1 (3), 29. Krčmář -1:17,4 (3), 52. Karlík (všichni ČR) -2:41,2 (4)

4 Oberhof (8. ledna – 11. ledna)

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint muži10 kmČT 8. 1.11:301. Giacomel (It.), 18. Krčmář
Sprint žen7,5 kmČT 8. 1.14:151. E. Öbergová (Švéd.), 15. Davidová
Stíhací závod mužů12,5 kmSO 10. 1.12:001. Giacomel (It.), 11. Hornig
Štafeta žen4 × 6 kmSO 10. 1.14:251. Francie, 11. Česko
Štafeta mužů4 × 7,5 kmNE 11. 1.11:001. Norsko, 6. Česko
Stíhací závod žen10 kmNE 11. 1.14:301. E. Öbergová (Švéd.), 15. Davidová

Muži – sprint (10 km): 1. Giacomel (It.) 25:01,7 (1), 2. Nawrath (Něm.) -13,2 (1), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -25,2 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -31,2 (1), 5. Uldal (Nor.) -31,4 (1), 6. Perrot (Fr.) -32,5 (2), ...18. Krčmář -1:27,2 (1), 33. Mikyska -1:57,3 (1), 39. Hornig -2:06,9 (3), 51. Mareček -2:16,3 (1), 77. Karlík (všichni ČR) -2:58,2 (5)

Ženy – sprint (7,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 22:00,6 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -21,1 (0), 3. Simonová (Fr.) 23,6 (0), 4. Kirkeeideová (Nor.) -33,7 (0), 5. Preussová -47,1 (1), 6. Hettichová-Walzová (obě Něm.) 49,5 (1), ...15. Davidová -1:15,9 (2), 29. Voborníková -1:42,1 (1), 69. Jislová -3:04,9 (2), 77. Charvátová (všechny ČR) -3,18,3 (4)

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Giacomel (It.) 37:15,4 (6 trest. kol), 2. Uldal (Nor.) -4,5 (4), 3. Samuelsson (Švéd.) -8,8 (6), 4. Dale-Skjevdal (Nor.) -11,4 (5), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -12,4 (6), 6. Fillon Maillet (Fr.) -14,0 (4), ...11. Hornig -36,7 (2), 18. Krčmář -1:22,8 (4), 41. Mikyska -3:17,2 (3), 47. Mareček (všichni ČR) -3:50,0 (4)

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:18:21,9 (0+8), 2. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -53,7 (1+7), 3. Německo (Grotianová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Preussová) -1:28,4 (1+13), 4. Finsko -2:07,7 (3+9), 5. Švédsko -2:42,8 (2+16), 6. USA -2:56,9 (0+9), ...11. Česko (Jislová, Charvátová, Davidová, Voborníková) -3:53,8 (3+11)

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Frey, Dale-Skjevdal, Uldal, Christiansen) 1:20:29,1 (2+7), 2. Francie (F. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -2,6 (2+9), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -3,8 (0+12), 4. Itálie -4,8 (1+9), 5. Německo -5,4 (0+10), 6. Česko (Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig) -25,5 (0,8).

Ženy – stíhací závod (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 31:38,5 (1), 2. Minkkinenová (Fin.) -16,6 (1), 3. H. Öbergová (Švéd.) -1:04,5 (2), 4. Simonová (Fr.) -1:15,5 (3), 5. Preussová (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -1:21,8 (2), ...15. Davidová -2:27,4 (4), 16. Voborníková (obě ČR) -2:29,5 (2).

3 Le Grand Bornand (18. prosince – 21. prosince)

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint - Ženy7,5 kmčtvrtek, 18.12.14:151. H. Öbergová (Švéd.), 12. Voborníková
Sprint - Muži10 kmpátek, 19.12.14:151. Christiansen (Nor.), 9. Hornig
Stíhací závod - Ženy10 kmsobota, 20.12.12:151. Jeanmonnotová (Fr.), 17. Davidová
Stíhací závod - Muži12,5 kmsobota, 20.12.14:451. Botn (Nor.), 12. Hornig
Hromadný start - Ženy12,5 kmneděle, 21.12.12:151. Kirkeeideová (Nor.) .. 16. Voborníková
Hromadný start - Muži15 kmneděle, 21.12.14:451. Giacomel (It.), ... 14. Krčmář

Ženy - sprint (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:24,9 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -3,3 (0), 3. Wiererová -11,4 (0), 4. Vittozziová (obě It.) -14,9 (0), 5. Bátovská-Fialková (SR) -16,2 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -27,0 (0), ...12. Voborníková -47,0 (0), 13. Davidová -48,1 (1), 31. Charvátová -1:13,4 (1), 84. Mikolášová -3:03,0 (3), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:18,3 (2).

Muži - sprint (10 km): 1. Christiansen 25:00,6 (0 tr. okruhů), 2. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -3,5 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -5,0 (1), 4. Botn -6,0 (0), 5. Bakken (oba Nor.) -8,6 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -8,8 (2), ...9. Hornig -23,4 (0), 25. Krčmář -1:12,6 (3), 32. Mareček -1:17,0 (1), 48. Karlík -1:32,9 (4), 65. Václavík (všichni ČR) -2:04,2 (3).

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 27:58,8 (1 tr. okruh), 2. Minkkinenová (Fin.) -30,2 (0), 3. Wiererová (It.) -32,7 (1), 4. Simonová (Fr.) -35,0 (1), 5. Bátovská-Fialková (SR) -35,5 (2), 6. Vittozziová (It.) -42,0 (2), ...17. Davidová -1:27,9 (3), 19. Voborníková -1:36,0 (2), 46. Charvátová (všechny ČR) -3:49,4 (6).

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Botn (Nor.) 31:20,8 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -17,6 (3), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -17,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -18,3 (1), 5. Samuelsson -22,5 (4), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -24,7 (3), ...12. Hornig -1:20,8 (3), 24. Karlík -2:09,2 (2), 27. Krčmář -2:12,2 (3), 30. Mareček (všichni ČR) -2:36,8 (0).

Ženy závod s hromadným startem(12,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 32:53,2 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -0,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -0,8 (1), 4. Benedová (všechny Fr.) -5,7 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -15,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -18,0 (1), ... 16. Voborníková -1:02,6 (3), 26. Charvátová -2:19,0 (6), 30. Davidová (všechny ČR) -2:59,5 (7)

Závod mužů s hromadným startem (15 km): 1. Giacomel (It.) 33:35,1 (1 tr. okruh), 2. Perrot (Fr.) -18,1 (0), 3. Christiansen (Nor.) -21,3 (2), 4. Strelow (Něm.) -21,8 (0), 5. Botn -25,4 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -36,7 (2), ...14. Krčmář -1:19,3 (1), 16. Hornig (oba ČR) -1:24,9 (2)

2 Hochfilzen: (12. prosince – 14. prosince)

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint - muži10 kmpátek 12.12.11:251. Giacomel (It.),... 22. Hornig (ČR)
Sprint - ženy7,5 kmpátek 12.12.14:151. Jeanmonnotová (Fr.),... 23. Charvátová (ČR)
Stíhací závod - muži12,5 kmsobota 13.12.12:001. Perrot (Fr.),... 24. Hornig (ČR)
Štafeta - ženy4 × 6 kmsobota 13.12.14:151. Švédsko... 7. ČR
Štafeta - muži4 × 7,5 kmneděle 14.12.12:001. Norsko... 9. ČR
Stíhací závod - ženy10 kmneděle 14.12.14:451. Vittozziová (It.)...15. Charvátová (ČR)

Muži - sprint (10 km): 1. Giacomel (It.) 23:04,5 (0), 2. Perrot (Fr.) -4,0 (0), 3. Horn (Něm.) -6,0 (0), 4. Botn -9,1 (0), 5. Laegreid (oba Nor.) -23,0 (0), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -25,0 (1), ...22. Hornig -1:18,7 (1), 40. Karlík -1:49,7 (3), 43. Krčmář -1:51,4 (2), 73. Štvrtecký -2:43,2 (5), 74. Mareček (všichni ČR) -2:44,6 (4)

Sprint žen na 7,5 km: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 19:59,4 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -15,3 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -16,1 (0), 4. Wiererová (It.) -27,9 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -32,3 (0), 6. Benedová (Fr.) -32,7 (0), ...23. Charvátová -1:12,4 (1), 40. Davidová -1:40,7 (3), 68. Plecháčová -2:33,3 (2), 75. Voborníková -2:42,1 (3), 77. Jislová (všechny ČR) 2:42,7 (2)

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4)

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Halvarssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:06:52,4 (0+7 dobíjení), 2. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -40,3 (0+9), 3. Německo (Weidelová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Voigtová) -51,3 (0+8), 4. Finsko -1:01,8 (0+9), 5. Slovensko -1:18,4 (0+8), 6. Francie -1:31,7 (1+10), 7. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -1:35,6 (0+9)

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Dale-Skjevdal, Botn, Laegreid, Christiansen) 1:11:54,8 (0 tr. okruhů + 3 dobíjení), 2. Francie (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -43,1 (0+8), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:05,7 (0+9), 4. USA -1:14,5 (0+7), 5. Německo -1:20,0 (1+11), 6. Itálie -2:57,4 (1+8), ...9. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Karlík) -3:12,8 (3+9).

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Vittozziová (It.) 28:31,5 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -11,4 (1), 3. Kirkeeideová (Nor.) -39,5 (3), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -41,2 (2), 5. E. Öbergová (Švéd.) -43,8 (2), 6. Benedová (Fr.) -44,5 (0), ...15. Charvátová -1:14,1 (2), 30. Davidová (obě ČR) -2:10,8 (3).

1 Östersund: (29. listopadu - 7. prosince)

Datum a časZávodVýsledek
SO 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta žen1. Francie, 2. Itálie, 3. ČESKO
SO 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužů1. Norsko, 2. Francie, 3. Švédsko,... 7. ČESKO
NE 30. 11. 2025 (14:00)Smíšený závod dvojic1. Švédsko, 2. Norsko, 3. Francie....13. ČESKO
NE 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafeta1. Francie, Itálie, Norsko,... 5. ČESKO
ÚT 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)1. Wiererová (It.), 2. Leinamová (Fin.), 3. Benedová (Fr.) ...24. Voborníková, 44. Davidová, 64. Vinklárková, 67. Jislová, 73. Charvátová
ST 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 20 km (muži)1. Botn 46:49,4 (0), 2. Uldal (oba Nor.) -57,7 (0), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:00,0 (1), ...19. Hornig -4:02,3 (2), 30. Krčmář -4:59,3 (3), 54. Karlík -5:59,6 (4), 63. Mareček (všichni ČR) -6:22,5 (3).
PÁ 5. 12. 2025 (16:00)Sprint na 7,5 km (ženy)1. Minkkinenová (Fin.) 20:11,9 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -16,6 (0), 3. Michelonová (Fr.) -20,8 (0) ...14. Charvátová -59,6 (1), 21. Davidová -1:16,1 (2), 23. Voborníková -1:19,3 (0), 70. Jislová -2:22,2 (1), 95. Vinklárková (všechny ČR) -4:01,9 (3)
SO 6. 12. 2025 (16:30)Sprint na 10 km (muži)1. Botn 24:26,3 (0 tr. kol), 2. Uldal (oba Nor.) -11,1 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -14,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -25,0 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,1 (1), 6. Christiansen (Nor.) -29,7 (0), ...22. Hornig -1:33,9 (2), 27. Karlík -1:45,8 (2), 35. Krčmář -1:56,0 (2), 50. Štvrtecký -2:27,4 (3), 89. Mareček (všichni ČR) -4:21,0 (5).
NE 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod na 10 km (ženy)1. Hauserová (Rak.) 30:14,2 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -2,5 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -31,8 (1), 4. Benedová (Fr.) -38,7 (0), 5. Kirkeeideová (Nor.) -1:00,0 (1), 6. Charvátová -1:07,4 (2), ...33. Voborníková -2:38,0 (2), 34. Davidová (všechny ČR) -2:39,9 (5)
NE 7. 12. 2025 (15:20)Stíhací závod na 12,5 km (muži)1. Fillon Maillet (Fr.) 30:14,5 (2), 2. Samuelsson (Švéd.) -6,7 (2), 3. Botn (Nor.) -10,3 (2), 4. Giacomel (It.) -15,2 (2), 5. Perrot (Fr.) -16,2 (2), 6. Wright (USA) -25,0 (0), ...32. Krčmář -2:58,9 (3), 34. Karlík -3:10,4 (5), 37. Štvrtecký (všichni ČR) -3:26,4 (3).

Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Richardová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:11:17,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Itálie (Wiererová, Carraraová, Vittozziová, Auchentallerová) -13,8 (1+9), 3. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -30,8 (0+8), 4. Švédsko -45,5 (2+10), 5. Rakousko -1:31,8 (1+12), 6. Finsko -2:09,2 (1+9)

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Norsko (Uldal, Frey, Laegreid, Christiansen) 1:11:10,1 (1 tr. okruh + 10 dobíjení), 2. Francie (Claude, Fillon Maillet, Jacquelin, Perrot) -15,3 (3+11), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -24,7 (3+14), 4. Německo -55,7 (0+9), 5. USA -1:25,0 (2+14), 6. Itálie -1:55,4 (3+10), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Štvrtecký, Karlík) -2:09,0 (3+11)

Smíšená štafeta dvojic: 1. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) 35:12,1 (0 tr. kol+4 dobíjení), 2. Laegreid, Kirkeeideová (Nor.) -19,1 (0+6), 3. Claude, Benedová (Fr.) -37,3 (1+6), 4. Fratzscher, Fichtnerová (Něm.) -37,8 (0+3), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -56,0 (0+4), 6. Stalder, Basergaová (Švýc.) -1:01,8 (0+9), ...13. Karlík, Charvátová (ČR) -2:42,6 (1+17)

Smíšená štafeta: 1. Francie (Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:05:16,5 (0+6), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,2 (0+8), 3. Norsko (Strömsheim, Botn, Knotten, Tandrevoldová) -1:05,3 (1+7), 4. Finsko -1:45,8 (1+9), 5. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -1:46,1 (0+5), 6. USA -1:54,0 (0+12)

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Wiererová (It.) 43:08,0 (2 tr. minuty), 2. Leinamová (Fin.) -0,3 (1), 3. Benedová -8,4 (1), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -31,3 (2), 5. H. Öbergová (Švéd.) -34,3 (3), 6. Cloetensová (Belg.) -37,7 (1), ...24. Voborníková -2:53,7 (3), 44. Davidová -4:36,0 (6), 64. Vinklárková -5:53,3 (4), 67. Jislová -6:06,0 (3), 73. Charvátová (všechny ČR) -6:51,5 (8).

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Botn 46:49,4 (0), 2. Uldal (oba Nor.) -57,7 (0), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:00,0 (1), 4. Bakken -1:41,3 (1), 5. Laegreid (oba Nor.) -2:10,5 (1), 6. Nelin (Švéd.) -2:18,7 (1), ...19. Hornig -4:02,3 (2), 30. Krčmář -4:59,3 (3), 54. Karlík -5:59,6 (4), 63. Mareček (všichni ČR) -6:22,5 (3).

Ženy- sprint (7,5 km): 1. Minkkinenová (Fin.) 20:11,9 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -16,6 (0), 3. Michelonová (Fr.) -20,8 (0), 4. Hauserová (Rak.) -29,5 (0), 5. E. Öbergová (Švéd.) -44,5 (1), 6. Jakielová (Pol.) -47,1 (0), ...14. Charvátová -59,6 (1), 21. Davidová -1:16,1 (2), 23. Voborníková -1:19,3 (0), 70. Jislová -2:22,2 (1), 95. Vinklárková (všechny ČR) -4:01,9 (3).

Muži- sprint (10 km): 1. Botn 24:26,3 (0 tr. kol), 2. Uldal (oba Nor.) -11,1 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -14,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -25,0 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,1 (1), 6. Christiansen (Nor.) -29,7 (0), ...22. Hornig -1:33,9 (2), 27. Karlík -1:45,8 (2), 35. Krčmář -1:56,0 (2), 50. Štvrtecký -2:27,4 (3), 89. Mareček (všichni ČR) -4:21,0 (5).

Stíhací závod ženy (10 km): 1. Hauserová (Rak.) 30:14,2 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -2,5 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -31,8 (1), 4. Benedová (Fr.) -38,7 (0), 5. Kirkeeideová (Nor.) -1:00,0 (1), 6. Charvátová -1:07,4 (2), ...33. Voborníková -2:38,0 (2), 34. Davidová (všechny ČR) -2:39,9 (5)

Stíhací závod muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:14,5 (2), 2. Samuelsson (Švéd.) -6,7 (2), 3. Botn (Nor.) -10,3 (2), 4. Giacomel (It.) -15,2 (2), 5. Perrot (Fr.) -16,2 (2), 6. Wright (USA) -25,0 (0), ...32. Krčmář -2:58,9 (3), 34. Karlík -3:10,4 (5), 37. Štvrtecký (všichni ČR) -3:26,4 (3).

Jaká byla sezona 2024/25?

Oslnivé Nové Město, suverén Bö, trápení Čechů. Jaká byla biatlonová sezona?
  • Velké glóby za triumf ve Světovém poháru získali Sturla Holm Lægreid a Franziska Preussová.
  • Z českých závodníků byli nejlepší dvacátý Vítězslav Hornig, mezi ženami jednadvacátá Tereza Voborníková.

Výsledky závodů v sezoně 2024/25

1 Kontiolahti: 30. listopadu - 8. prosince

Sobota 30. listopadu
Smíšená štafeta dvojic: 1. Halvarssonová, Samuelsson (Švéd.) 36:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Simonová, Fillon Maillet (Fr.) -10,2 (0+9), 3. Voigtová, Strelow (Něm.) -10,2 (0+4), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -32,5 (0+1), 5. Arnekleivová, Christiansen (Nor.) -51,2 (1+11), 6. Repincová, Fak (Slovin.) -59,0 (0+4), ...14. Charvátová, Hornig (ČR) -2:35,6 (1+13)
Smíšená štafeta: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale-Skjevdal, Sörum) 1:09:59,6 (0+10), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Perrot, Jacquelin) -0,8 (0+4), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -21,5 (0+7), 4. Německo -2:38,4 (1+9), 5. Itálie -2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina -3:38,9 (0+6), ...8. Česko (Jislová, Davidová, Mareček, Krčmář) -4:08,7 (2+12)

Neděle 1. prosince
Štafeta mužů (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9)

Štafeta žen (4x6 km): 1. Švédsko (Magnussonová, Anderssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:17:09,0 (1+6), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Simonová) -29,0 (1+9), 3. Norsko (Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -36,2 (1+8), 4. Itálie -1:22,5 (0+3), 5. Rakousko -2:20,4 (0+7), 6. Polsko - 2:32,3 (1+10), ...9. Česko (Jislová, Davidová, Voborníková, Charvátová) -3:00,1 (2+10)

Úterý 3. prosince
Vytrvalostní závod mužů (kratší verze na 15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5)

Středa 4. prosince
Vytrvalostní závod žen (kratší verze na 12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 (0 tr. minut), 2. Halvarssonová -12,3 (1), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -56,4 (3), 4. Sidorowiczová (Pol.) -1:08,2 (0), 5. Preussová (Něm.) -1:09,6 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:23,0 (1), ...24. Jislová -2:47,2 (2), 29. Charvátová -3:03,4 (3), 30. Davidová -3:13,6 (4), 32. Otcovská -3:21,5 (2), 59. Voborníková (všechny ČR) -4:34,6 (3)

Pátek 6. prosince
Sprint mužů na 10 km: 1. Jacquelin (Fr.) 23:03,1 (0 tr. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -18,9 (1), 3. Nawrath (Něm.) -25,1 (0), 4. Wright (USA) -29,1 (0), 5. J. T. Bö -51,0 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -54,7 (1), ...22. Hornig -1:22,3 (2), 36. Krčmář -1:49,5 (2), 40. Štvrtecký -1:54,6 (2), 72. Mareček -2:51,4 (3), 75. Mikyska (všichni ČR) -2:58,2 (2)

Sobota 7. prosince
Sprint žen na 7,5 km: 1. Davidová (ČR) 20:39,7 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -8,8 (2), 3. Minkkinenová (Fin.) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -12,0 (1), 5. Knottenová (Nor.) -15,3 (0), 6. Tannheimerová (Něm.) -21,1 (0), ... 20. Voborníková -54,3 (0), 55. Jislová -1:45,4 (2), 73. Otcovská -2:20,7 (3), 76. Charvátová (všechny ČR) -2:36,8 (5)

Neděle 8. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. Perrot 37:12,9 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -9,1 (3), 3. Laegreid (Nor.) -11,5 (2), 4. Riethmüller (Něm.) -17,7 (1), 5. Sörum -34,6 (3), 6. Christiansen (oba Nor.) -45,4 (2), ...15. Hornig (ČR) -1:25,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:58,6 (2), 2. Simonová (Fr.) -16,2 (2), 3. Preussová -19,1 (2), 4. Voigtová -19,9 (0), 5. Tannheimerová (všechny Něm.) -20,1 (1), 6. Wiererová (It.) -25,3 (1), ...10. Davidová (ČR) -56,6 (3)

2 Hochfilzen: 13. prosince - 15. prosince

Pátek 13. prosince
Sprint žen: 1. Preussová (Něm.) 21:06,0 (1 tr. okruh), 2. Chauveauová (Fr.) -7,7 (0), 3. Knottenová (Nor.) -10,1 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -22,3 (1), 5. Grotianová (Něm.) -30,2 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -31,1 (2), 7. Davidová -36,4 (1), ...52. Voborníková -1:49,2 (1), 56. Jislová -1:56,8 (2), 59. Charvátová -2:00,1 (4), 103. Otcovská (všechny ČR) -4:03,1 (3)

Sprint mužů: 1. J. T. Bö 24:23,1 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,2 (0), 3. Fabien Claude (Fr.) -6,8 (0), 4. Strömsheim -7,4 (0), 5. Sörum (oba Nor.) -19,9 (2), 6. Samuelsson (Švéd.) -21,1 (1), ...26. Mareček -1:17,3 (0), 27. Krčmář -1:20,9 (1), 34. Hornig -1:35,9 (2), 75. Štvrtecký -2:43,6 (4), 94. Mikyska (všichni ČR) -3:24,4 (3)

Sobota 14. prosince
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), ...27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7)

Stíhací závod mužů: 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Lägreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), ...22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5)

Neděle 15. prosince
Štafeta žen: 1. Německo (Voigtová, Tannheimerová, Grotianová, Preussová) 1:16:13,7 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Jeanmonnotová) -1:05,7 (1+13), 3. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, Halvarssonová, E. Öbergová) -1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko -2:42,1 (0+6), 5. Švýcarsko -2:53,0 (1+10), 6. Norsko -3:08,2 (2+11), ...8. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Otcovská) -3:33,4 (2+11)

Štafeta mužů: 1. Francie (Fabien Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:23:04,3 (0 tr. okruhů + 10 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Sörum) -49,0 (1+8), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:59,2 (1+14), 4. Slovinsko -2:06,8 (0+6), 5. Německo -2:27,8 (1+13), 6. USA -3:01,0 (0+10), ...9. Česko (Hornig, Mareček, Krčmář, Štvrtecký) -3:51,2 (2+11)

3 Le Grand Bornand: 19. prosince - 22. prosince

Čtvrtek 19. prosince
Sprint mužů: 1. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -1,4 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -10,8 (1), 4. Horn (Něm.) -28,6 (1), 5. Laegreid (Nor.) -32,3 (1), 6. Nawrath (Něm.) -41,6 (1), ...21. Mareček -1:20,3 (0), 33. Krčmář -1:32,1 (2), 47. Hornig -1:49,8 (2), 50. Karlík (všichni ČR) -1:53,2 (3)

Pátek 20. prosince
Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -1,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -13,7 (2), 4. Džymová (Ukr.) -19,1 (0), 5. Grotianová -20,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -22,8 (0), .. 19. Charvátová -1:02,5 (2), 29. Voborníková -1:21,4 (1), 75. Otcovská (všechny ČR) -3:11,9 (3)

Sobota 21. prosince
Stíhací závod mužů: 1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh), 2. Perrot -27,6 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -47,5 (2), 4. Sörum (Nor.) -27,5 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (5), 6. Laegreid (Nor.) -1:05,0 (3), ...29. Hornig -2:28,6 (2), 37. Krčmář -3:02,6 (5), 58. Karlík -6:33,7 (8), Mareček (všichni ČR) nestartoval

Stíhací závod žen: 1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1), 2. Simonová (Fr.) -27,3 (2), 3. Voigtová (Něm.) -44,3 (0), 4. Richardová (Fr.) -50,4 (1), 5. Krikeeideová (Nor.) -54,1 (1), 6. E. Öbergová (Švéd.) -57,0 (2), ...29. Voborníková -2:19,7 (2), 46. Charvátová (obě ČR) -4:19,8 (8)

Neděle 22. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh), 2. Riethmüller (Něm.) -4,0 (1), 3. J. T. Bö -9,7 (3), 4. Laegreid -10,9 (2), 5. Uldal -17,1 (3), 6. Sörum (všichni Nor.) -17,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. Grotianová 38:35,4 (1 tr. okruh), 2. Preussová (obě Něm.) -12,7 (0), 3. Bátovská-Fialková (SR) -35,4 (3), 4. Richardová (Fr.) -35,5 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -57,2 (2), 6. Simonová (Fr) -1:12,4 (4).

4 Oberhof: 9. ledna - 12. ledna

Čtvrtek 9. ledna
Sprint žen: 1. Botetová (Fr.) 22:52,8 (0 tr. okruhů), 2. Kirkeeideová (Nor.) -31,1 (1), 3. Todorovová (Bulh.) -35,0 (1), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -40,3 (3), 5. Minkkinenová (Fin.) -47,8 (1), 6. Michelonová (Fr.) -49,9 (1), ... 39. Voborníková -2:26,4 (2), 47. Jislová -2:46,4 (3), 94. Otcovská -6:33,4 (6), 95. Charvátová (všechny ČR) -6:37,4 (7)

Pátek 10. ledna
Sprint mužů: 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ... 19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1)

Sobota 11. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:14,9 (1 tr. okruh), 2. Kirkeeideová (Nor.) -18,1 (2), 3. E. Öbergová (Švéd.) -26,2 (1), 4. Michelonová (Fr.) -28,9 (2), 5. Grotianová (Něm.) -33,6 (2), 6. Richardová (Fr.) -33,7 (2), ...28. Voborníková -3:08,2 (2), 33. Jislová (obě ČR) -3:54,3 (3)

Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 33:25,5 (2 tr. okruhy), 2. T. Bö -5,2 (1), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,7 (3), 4. Fillon Maillet -23,6 (5), 5. Perrot (oba Fr.) -23,7 (3), 6. Pidručnyj (Ukr.) -25,8 (3), ...23. Hornig -1:41,6 (4), 27. Krčmář -1:44,9 (4), 35. Václavík -2:30,6 (5), 54. Mareček (všichni ČR) -5:23,4 (7)

Neděle 12. ledna
Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), ...9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11)

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francie (Claude, Perrot, Richardová, Jeanmonnotová) -12,8 (1+7), 3. Norsko (Lägreid, T. Bö, Tandrevoldová, Kirkeeideová) -1:11,4 (1+9), 4. Švýcarsko -2:13,5 (1+11), 5. Německo -2:21,0 (3+10), 6. Itálie -2:29,3 (1+11), ...8. Česko (Krčmář, Václavík, Jislová, Otcovská) -2:58,1 (0+7).

5 Ruhpolding: 15. ledna - 19. ledna

Středa 15. ledna
Vytrvalostní závod mužů: 1. Sörum (Nor.) 47:30,0 (0 trest. minut), 2. Claude (Fr.) -52,1 (0), 3. Rastorgujevs (Lot.) -56,8 (1), 4. Hartweg (Švýc.) -1:20,5 (1), 5. Hornig (ČR) -1:31,3 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:42,0 (2), ...20. Krčmář -2:40,4 (1), 38. Mareček -4:03,2 (2), 63. Karlík -5:43,0 (3), 71. Václavík (všichni ČR) -6:13,8 (5)

Čtvrtek 16. ledna
Vytrvalostní závod žen: 1. Jeanmonnotová 41:35,5 (0 tr. minut), 2. Preussová (Něm.) -35,7 (1), 3. Basergaová (Švýc.) -43,1 (0), 4. Michelonová (Fr.) -1:17,3 (1), 5. Skottheimová (Švéd.) -1:24,8 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:27,2 (1), ...11. Voborníková -1:53,0 (0), 16. Jislová -2:59,2 (1), 50. Otcovská -5:03,0 (2), 78. Charvátová (všechny ČR) -7:03,2 (6)

Pátek 17. ledna
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, F. Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1:08:45,4 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -38,4 (0+10), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Kühn, Nawrath) -58,8 (0+14), 4. Norsko -1:05,9 (3+10), 5. Slovinsko -1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina -1:19,0 (0+7), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -1:50,4 (0+8)

Sobota 18. ledna
Štafeta žen: 1. Německo (Schererová, Grotianová, Schneiderová, Preussová) 1:07:47,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Arnekleivová, Kirkeeideová, Femsteineviková) -17,4 (0+10), 3. Francie (Botetová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -25,8 (1+7), 4. Švýcarsko -35,8 (0+8), 5. Švédsko -1:06,3 (1+12), 6. Rakousko -1:41,3 (0+5), ...17. Česko (Jislová, Voborníková, Mikolášová, Otcovská) -5:48,8 (3+11)

Neděle 19. ledna
Závod s hromadným startem mužů: 1. Giacomel (It.) 36:21,8 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -6,3 (1), 3. J. T. Bö (oba Nor.) -11,4 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -17,6 (1), 5. Rastorgujevs (Lot.) -28,0 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -39,7 (3), ...9. Hornig -1:03,7 (2), 27. Krčmář (oba ČR) -2:50,8 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 33:00,5 (0), 2. Preussová (Něm.) -25,0 (1), 3. Richardová (Fr.) -25,4 (0), 4. Wiererová (It.) -27,9 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -32,7 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) 34,7 (3), ...16. Voborníková -1:19,5 (1), 21. Jislová (obě ČR) -1:56,9 (2)

6 Anterselva: 23. ledna - 26. ledna

Čtvrtek 23. ledna
Sprint žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:09,5 (0 tr. okruhů), 2. Grotianová -7,2 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -16,7 (0), 4. Wiererová (It.) -28,0 (1), 5. Simonová -38,0 (1), 6. Richardová (obě Fr.) -40,9 (0), ...9. Voborníková -49,0 (0), 26. Charvátová -1:33,0 (3), 31. Jislová -1:46,0 (1), 81. Vinklárková -3:34,4 (3), 90. Otcovská (všechny ČR) -4:03,9 (4)

Pátek 24. ledna
Sprint mužů: 1. T. Bö 23:51,0 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -0,4 (1), 3. Giacomel (It.) -2,6 (2), 4. Uldal (Nor.) -20,5 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -22,0 (1), 6. Fak (Slovin.) -26,8 (0), 7. Hornig -27,6 (0), ...10. Mareček -39,2 (0), 20. Krčmář -1:09,2 (2), 57. Václavík (všichni ČR) -2:02,5 (3).

Sobota 25. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová 29:44,0 (1 tr. okruh), 2. Simonová (obě Fr.) -24,1 (0), 3. Preussová (Něm.) -53,6 (1), 4. Richardová -58,1 (0), 5. Michelonová (obě Fr.) -1:25,2 (1), 6. Grotianová (Něm.) -1:36,7 (2),...11. Voborníková -2:21,2 (2), 23. Jislová -3:12,1 (1), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:28,2 (5).

Štafeta mužů: 1. Francie (F. Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:13:33,6 (0 trest. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -43,6 (0+12), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -44,0 (1+8), 4. Itálie -1:03,4 (0+8), 5. Švýcarsko -1:54,6 (0+7), 6. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -2:16,6 (1+12).

Neděle 26. ledna
Štafeta žen: 1. Švédsko (Skottheimová. Halvarssonová, Magnussonová. H. Öbergová) 1:07:26,0 (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Femsteineviková, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -13,4 (0+7), 3. Francie (Richardová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -23,6 (0+8), 4. Švýcarsko -2:13,8 (1+8), 5. Itálie -2:17,4 (1+9), 6. Ukrajina -2:17,9 (0+7), ...11. Česko (Otcovská, Vinklárková, Charvátová, Jislová) -4:16,5 (2+6)

Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 29:53,0 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (oba Nor.) -18,9 (1), 3. Giacomel (It.) -24,0 (2), 4. Uldal (Nor.) -39,0 (1), 5. Fak (Slovin.) -46,9 (1), 6. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (3), ...30. Mareček -3:25,4 (4), 34. Krčmář -3:38,6 (5), 35. Hornig (všichni ČR) -3:39,1 (7)

MS Lenzerheide: 12. února - 23. února

Středa 12. února:
Smíšená štafeta (4x6 km): 1. Francie (Simonová, Jeanmonnotová, Perrot, Jacquelin) 1:04:41,5 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -1:13,8 (0+9), 3. Německo (Grotianová, Preussová, Nawrath, Strelow) -1:18,4 (0+11), 4. Norsko -1:21,1 (2+8), 5. Švédsko -1:36,5 (1+10), 6. Švýcarsko -1:44,1 (0+11)

Pátek 14. února
Sprint žen (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:08,7 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -9,8 (1), 3. Minkkinenová (Fin.) -10,0 (0), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,4 (0), 5. Carraraová (It.) -24,4 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -30,9 (2), ...39. Charvátová -2:13,7 (4), 54. Jislová -2:43,3 (3), 71. Voborníková -3:12,0 (4), Otcovská (všechny ČR) nedokončila

Sobota 15. února
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), ...23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík (všichni ČR) -3:31,5 (6).

Neděle 16. února
Stíhací závod žen (10 km): 1. Preussová (Něm.) 26:58,9 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -40,9 (3), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1:02,2 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:28,3 (4), 6. Minkkinenová (Fin.) -1:41,1 (2), ...36. Jislová -4:03,9 (1), 50. Charvátová (obě ČR) -5:36,9 (8)

Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:26,9 (2 tr. okruhy), 2. Wright (USA) -8,6 (1), 3. Perrot (Fr.) -20,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -36,7 (0), 5. Giacomel (It.) -54,0 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:16,6 (5), ...22. Hornig -2:45,0 (2), 23. Krčmář -3:03,4 (3), 29. Mareček (všichni ČR) -3:42,6 (0)

Úterý 18. února
Vytrvalostní závod žen (15 km): 1. Simonová (Fr.) 41:27,7 (1 trest. minuta), 2. Halvarssonová (Švéd.) -37,8 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -39,2 (1), 4. Minkkinenová (Fin.) -1:15,3 (0), 5. Džymová (Ukr.) -1:23,8 (0), 6. E. Öbergová (Švéd.) -1:29,8 (1), ...24. Voborníková -3:26,7 (2), 36. Jislová -4:26,9 (2), 63. Charvátová -7:05,3 (6), 80. Otcovská (všechny ČR) -9:29,6 (6).

Středa 19. února
Vytrvalostní závod mužů: 1. Perrot (Fr.) 47:58,1 (1 tr. minuta), 2. Giacomel (It.) -52,4 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -1:59,5 (3), 4. Hiidensalo (Fin.) -2:14,9 (0), 5. Hartweg (Švýc.) -2:15,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -2:18,8 (1), ...8. Krčmář -3:02,9 (2), 27. Hornig -5:15,6 (4), 63. Mikyska -7:23,2 (6), 83. Mareček (všichni ČR) -10:46,7 (7).

Čtvrtek 20. února
Smíšená štafeta dvojic: 1. Fillon Maillet, Simonová (Fr.) 35:25,1 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Femsteineviková, J.T. Bö (Nor.) -5,7 (0+15), 3. Preussová, Strelow (Něm.) -8,3 (0+4), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -12,7 (0+10), 5. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) -13,5 (0+7), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -18,7 (0+8), ...14. Hornig, Voborníková (ČR) -1:28,5 (1+8)

Sobota 22. února
Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:07:26,5 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -1:04,2 (1+8), 3. Švédsko (Magnussonová, Halvarssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -1:44,5 (1+8), 4. Rakousko -1:50,1 (1+5), 5. Německo -1:58,4 (1+10), 6. Slovensko -2:15,9 (0+10), ...12. ČR (Jislová, Voborníková , Pavlů, Plecháčová) -4:20,4 (0+11)

Štafeta mužů: 1. Norsko (Strömsheim, T. Bö, Laegreid, J.T. Bö) 1:18:18,1 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (E. Claude, F. Claude, Perrot, Fillon Maillet) -41,9 (0+7), 3. Německo (Nawrath, Riethmüller, Kühn, Horn) -1:35,9 (0+10), 4. Švédsko -1:54,0 (1+11), 5. Itálie -2:12,7 (0+9), 6. ČR (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -2:24,8 (0+9)

Neděle 23. února
Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 40:32,3 min. (2 tr. okruhy), 2. Michelonová (Fr.) -9,4 (3), 3. Kirkeeideová (Nor.) -16,5 (3), 4. Richardová (Fr.) -23,1 (3), 5. Todorovová (Bulh.) -24,3 (2), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -34,1 (4).

Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Strömsheim 38:22,6 min. (1 tr. okruh), 2. Laegreid -12,4 (2), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -12,7 (4), 4. Wright (USA) -31,4 (2), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -41,9 (4), 6. Giacomel (It.) -44,6 (4), ...23. Krčmář (ČR) -2:37,4 (3)

7 Nové Město na Moravě: 6. - 9. března

Čtvrtek 6. března
Muži - sprint (10 km): 1. Jacquelin (Fr.) 23:13,3 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -19,8 (1), 3. J. T. Bö (Nor.) -20,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -22,8 (1), 5. Strömsheim (Nor.) -27,0 (1), 6. Nelin (Švéd.) -32,8 (0), ...15. Hornig -59,9 (0), 36. Mikyska -1:49,7 (2), 40. Krčmář -2:00,1 (3), 48. Mareček -2:22,3 (2), 79. Václavík (všichni ČR) -3:24,9 (4)

Pátek 7. března
Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), ...17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2)

Sobota 8. března
Stíhací závod mužů: 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), ...15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7)

Stíhací závod žen: 1. Simonová (Fr.) 30:56,0 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -17,2 (2), 3. Michelonová -19,2 (2), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -20,4 (2), 5. Grotianová Něm.) -24,1 (1), 6. Wiererová (It.) -29,6 (1), ...15. Voborníková -1:53,7 (1), 33. Jislová -3:15,9 (3), 53. Charvátová (všechny ČR) -5:03,1 (8)

Neděle 9. března
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, Lombardot, F. Claude, Fillon Maillet) 1:16:24,3 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Uldal, T. Bö, Laegreid, J. T. Bö) -1:26,6 (1+8), 3. Ukrajina (Tyščenko, Mandzyn, Dudčenko, Pidručnyj) -2:45,4 (0+7), 4. Německo -2:57,1 (4+10), 5. Rakousko -4:07,2 (0+10), 6. Itálie -4:28,8 (5+11), ...10. Česko (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -5:46,8 (3+16).

Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:11:11,1 (0+5), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -25,1 (0+11), 3. Německo (Puffová, Tannheimerová, Schneiderová, Grotianová) -47,6 (0+8), 4. Švýcarsko -1:36,3 (0+8), 5. Rakousko -2:29,4 (1+10), 6. Švédsko -2:34,9 (2+15), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Plecháčová, Charvátová) -3:07,0 (2+7).

8 Pokljuka: 13. března - 16. března

Čtvrtek 13. března
Vytrvalostní závod žen: 1. Simonová (Fr.) 38:08,2 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Preussová (Něm.) -46,2 (0), 4. Heijdenbergová (Švéd.) -1:04,1 (1), 5. Michelonová -1:06,9 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -1:19,4 (2), ...23. Jislová -3:39,5 (1), 27. Charvátová -3:54,7 (3), 53. Voborníková -5:42,6 (4), 64. Vinklárková (všechny ČR) -6:42,6 (3)

Vytrvalostní závod mužů: 1. Fak (Slovin.) 40:52,6 (0 trest. minut), 2. Laegreid (Nor.) -34,3 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -44,3 (2), 4. Giacomel (It.) -51,2 (2), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -1:24,4 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:29,5 (3), ...14. Václavík -2:30,3 (2), 47. Mikyska -5:57,8 (3), 66. Krčmář -7:21,5 (6), 82. Mareček (všichni ČR) -8:39,0 (6)

Sobota 15. března
Závod s hromadným startem žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 39:41,8 (1 tr. okruh), 2. Todorovová (Bulh.) -16,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -22,8 (1), 4. Richardová (Fr.) -41,5 (1), 5. Preussová (Něm.) -54,6 (2), 6. Magnussonová (Švéd.) -54,9 (0), ...15. Voborníková -1:21,6 (2), 16. Jislová (obě ČR) -1:21,9 (1).

Závody s hromadným startem mužů: 1. Perrot 35:42,7 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (1), 3. Laegreid (Nor.) -22,3 (1), 4. Fabien Claude (Fr.) -44,0 (1), 5. Nelin (Švéd.) -1:14,9 (1), 6. Uldal (Nor.) -1:18,0 (2), ...29. Václavík (ČR) -4:08,0 (7).

Neděle 16. března
Smíšená štafeta dvojic: 1. Gasparinová, Hartweg (Švýc.) 40:51,8 (0 tr. okruhů+7 dobíjení), 2. Skottheimová, Nelin (Švéd.) -9,4 (0+4), 3. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) -12,1 (0+9), 4. Braisazová-Bouchetová, Jacquelin (Fr.) -19,9 (0+10), 5. Irwinová, Wright (USA) -21,2 (0+6), 6. Grotianová, Strelow (Něm.) -23,3 (0+8), ...18. Charvátová, Mareček (ČR) -2:42,4 (2+13)

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Heijdenbergová, H. Öbergová, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:09:07,5 (0+12), 2. Francie (Richardová, Michelonová, Perrot, Fillon Maillet) -14,8 (1+6), 3. Norsko (Kirkeeideová, Lienová, Dale-Skjevdal, Frey) -20,0 (0+10), 4. Rakousko -53,6 (0+7), 5. Itálie -1:01,0 (0+9), 6. Německo -1:03,6 (0+7), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Mikyska, Krčmář) -1:43,2 (0+8).

9 Oslo: 21. března - 23. března

Pátek 21. března
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö 24:49,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -25,7 (0), 3. Dale-Skjevdal -36,7 (1), 4. Frey -46,6 (1), 5. Sörum (všichni Nor.) -59,8 (2), 6. Giacomel (It.) -1:01,1 (2), ...21. Hornig -1:44,2 (2), 23. Krčmář -1:50,7 (2), 32. Mikyska -1:59,2 (2), 35. Hák -2:07,5 (0), 42. Mareček (všichni ČR) -2:17,8 (1).

Sprint žen (7,5 km): 1. Preussová (Něm.) 20:57,2 (0), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -0,2 (0), 3. Minkkinenová (Fin.) -21,9 (0), 4. Lienová (Nor.) -29,4 (0), 5. Simonová (Fr.) -31,9 (0), 6. Basergaová (Švýc.) -42,1 (0), ...19. Charvátová -1:09,3 (2), 25. Voborníková -1:21,6 (1), 60. Jislová -1:55,1 (2), 90. Plecháčová -2:57,6 (2), 97. Mikolášová (všechny ČR) -3:17,7 (2)

Sobota 22. března
Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. Laegreid 31:45,0 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -15,5 (3), 3. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 4. Giacomel (It.) -24,1 (1), 5. Frey -1:37,5 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:46,4 (4), ...11. Hornig -2:08,4 (2), 17. Krčmář -2:43,9 (3), 36. Mikyska -3:38,3 (5), 47. Hák -4:42,9 (4), 51. Mareček (všichni ČR) -5:10,9 (3).

Stíhací závod žen (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 30:16,9 (1), 2. E. Öbergová (Švéd.) -22,2 (2), 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) -24,2 (2), 4. Lienová (Nor.) -25,8 (1), 5. Preussová (Něm.) -26,3 (3), 6. Bátovská Fialková (SR) -36,2 (1), 7. Voborníková -37,0 (0), ...19. Jislová -1:39,9 (1), 47. Charvátová (všechny ČR) -3:04,0 (6).

Neděle 23. března
Závod s hromadným startem žen (12,5 km): 1. Preussová (Něm.) 38:23,8 (1 trest. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -3,3 (3), 3. Jeanmonnotová -11,7 (1), 4. Michelonová -19,0 (3), 5. Botetová (všechny Fr.) -19,7 (2), 6. Bátovská-Fialková (SR) -24,3 (3), ...8. Voborníková (ČR) -34,4 (2)

Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 39:11,8 (1 trest. okruh), 2. Perrot (Fr.) -5,6 (1), 3. Strömsheim -9,3 (0), 4. Laegreid (oba Nor.) -21,1 (1), 5. Fillon Maillet (Fr.) -30,7 (3), 6. Fak (Slovin.) -40,9 (0), ...10. Hornig -1:21,1 (2), 14. Krčmář (oba ČR) -1:34,8 (2).

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Svrčina vs. RoyerTenis - Dvouhra - 1. kolo - 31. 8. 2026:Svrčina vs. Royer //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 6:3, 5:7, 5:6
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Cocciarettová vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 1. 9. 2026:Cocciarettová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
1. 9. 00:00
  • 2.42
  • -
  • 1.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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US Open ONLINE: Nosková setřásla počáteční krizi a postupuje, Svrčina vede

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Linda Nosková se hecuje v prvním kole US Open.

Vítězný, ale náročný vstup do US Open má za sebou wimbledonská šampionka Linda Nosková. V prvním kole uspěly také Karolína Muchová a Marie Bouzková, vypadla naopak Sára Bejlek. Na betonových kurtech...

31. srpna 2026  19:14,  aktualizováno  23:37

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

31. srpna 2026  23:29

Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2026/2027 biatlonového Světového poháru padne 26. listopadu ve finském Kontiolahti . O poslední body biatlonisté zabojují 21. března v norském Oslu. Celkem bude na...

31. srpna 2026  23:21

Aston Villa - Arsenal 0:1, mistři Anglie jsou nadále stoprocentní. Výhru zařídil Saka

Bukayo Saka slaví gól na hřišti Aston Villy s fanoušky Arsenalu.

Hodinu hry se ve Villa Parku čekalo na střelu na bránu. Až pak fotbalisté Arsenalu sehráli krásnou kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Bukayo Saka. A tak se vítězové posledního ročníku Premier...

31. srpna 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport

Moderátory a experty poprvé v historii vysílání fotbalové Chance Ligy přivítali přímo ve studiu diváci. Stanice Oneplay Sport si novinku připravila k nedělnímu pražskému derby mezi Spartou a Slavií....

31. srpna 2026  22:56

Muchová žertovala: Podle oslav je mi už 33 let. Titul z mixu ji nakopl

Karolína Muchová se podepisuje fanouškům po výhře v prvním kole US Open.

Moc dlouho se v pondělí na kurtu nezdržela. Karolína Muchová svůj zápas prvního kola US Open zvládla za pouhých 58 minut. „Takhle je to ideální,“ pochvalovala si po výhře 6:3, 6:0 nad Rakušankou...

31. srpna 2026  22:49

Pogačar podstoupil operaci a zůstává v nemocnici. Jak dlouho bude mimo, se neví

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní...

31. srpna 2026  22:06

Menšík vs. Močizuki na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Jakub Menšík slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open.

Jakub Menšík vstupuje do dvouhry US Open 2026 povzbuzen čerstvým ziskem grandslamového titulu v mixu po boku Karolíny Muchové. V 1. kole singlu bude jako velký favorit hájit svou dosud stoprocentní...

31. srpna 2026  22:02

Nosková vs. Volynetsová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková na tiskové konferenci před začátkem US Open.

Lindu Noskovou čeká v 1. kole US Open 2026 rozjetá domácí hráčka Katie Volynetsová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

31. srpna 2026

Volejbalistky v osmifinále neuspěly, na ME v Brně podlehly Švédkám a končí

Smutek českých volejbalistek po konci na šampionátu.

České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly v pondělí večer Švédsku 0:3 po setech 19:25, 23:25 a 21:25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023....

31. srpna 2026,  aktualizováno  21:13

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Tady bota netlačí. Česká brankářská škola stále chrlí talent. Vyberete si, pane Denio?

Slávistický brankář Jakub Markovič zasahuje proti střele Adama Karabce ze...

Na reakci měl možná setinu vteřiny. Mohl se rozhodnout jinak, třeba skočit soupeři pod nohy. Místo toho si počkal a v poslední chvíli mu pravačka reflexivně vystřelila nahoru. Zákrok večera! Nebýt...

31. srpna 2026  19:30

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

31. srpna 2026  19:25

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