Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Autor:
  21:26
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět zastávek, pro české fanoušky je klíčová především ta šestá, kterou hostí Nové Město na Moravě. V přehledném textu najdete kompletní program SP i další zajímavosti.
DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s hromadným startem. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Michal Krčmář během hromadného závodu v Lenzerheide.
Michal Krčmář během hromadného závodu v Lenzerheide.
Michal Krčmář v hromadném závodě v Lenzerheide.
Michal Krčmář finišuje v hromadném závodě v Lenzerheide.
52 fotografií

Program SP v biatlonu 2025/26

DatumProgram
Östersund29. 11.– 7. 12. 2025Program SP v Östersundu
Hochfilzen12.–14. 12. 2025Program SP v Hochfilzenu
Le Grand Bornand18.–21. 12. 2025Program SP v Le Grand Bornand
Oberhof8.– 11. 1. 2026Program SP v Oberhofu
Ruhpolding14.–18. 1. 2026Program SP v Ruhpoldingu
Nové Město na Moravě22.–25. 1. 2026Program SP v Novém Městě na Moravě
Anterselva8. – 22. 2. 2026Olympijské hry
Kontiolahti5.– 8. 3. 2026Program SP v Kontiolahti
Otepää12.–15. 3. 2026Program SP v Otepää
Oslo19.–22. 3. 2026Program SP v Oslu

Hlavní událostí tohoto ročníku budou zimní olympijské hry v únoru 2026, pro které bude využit areál v Anterselvě.

Český tým v sezoně 2025/26

Sestavu české ženské reprezentace tvoří Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, doplnit je může například Kristýna Otcovská a další nadějné závodnice.

Mužský tým se spoléhá na Michala Krčmáře, Jonáše Marečka, Tomáše Mikysku, Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga, Petra Háka a Adama Václavíka.

Jaká byla sezona 2024/25?

Oslnivé Nové Město, suverén Bö, trápení Čechů. Jaká byla biatlonová sezona?

Novinky, které přinesla loňská sezona

Na světové úrovni došlo před loňskou sezonou ke změnám. Například prize money vzrostlo o 7 % a nově dostane finanční odměnu i závodník s nejlepším čistým časem ve stíhačkách nebo autoři nejrychlejších kol ve štafetách.

Nejvíce ale Mezinárodní biatlonová unie (IBU) upravila řazení závodníků ve sprintu a vytrvalostním závodu. Jednotlivé týmy už si nemůžou říkat, kterého závodníka chtějí nasadit do které skupiny, nejlepších 15 biatlonistů hodnocení SP odstartuje mezi 46. a 75. místem, v případě špatného počasí naopak hned na začátku závodu. IBU si od změny slibuje větší atraktivitu a drama až do posledních minut klání.

Na mistrovství světa už nebudou vozit závodníci žluté, červené ani modré číslo pro vedoucí závodníky v hodnocení SP. Barevně rozlišeni budou pouze obhájci titulu, kteří obléknou zlaté číslo.

Kontroverzní změny i návraty maminek. Co čeká biatlon v nové sezoně?

Výsledky závodů v sezoně 2024/25

1 Kontiolahti: 30. listopadu - 8. prosince

Sobota 30. listopadu
Smíšená štafeta dvojic: 1. Halvarssonová, Samuelsson (Švéd.) 36:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Simonová, Fillon Maillet (Fr.) -10,2 (0+9), 3. Voigtová, Strelow (Něm.) -10,2 (0+4), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -32,5 (0+1), 5. Arnekleivová, Christiansen (Nor.) -51,2 (1+11), 6. Repincová, Fak (Slovin.) -59,0 (0+4), ...14. Charvátová, Hornig (ČR) -2:35,6 (1+13)
Smíšená štafeta: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale-Skjevdal, Sörum) 1:09:59,6 (0+10), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Perrot, Jacquelin) -0,8 (0+4), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -21,5 (0+7), 4. Německo -2:38,4 (1+9), 5. Itálie -2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina -3:38,9 (0+6), ...8. Česko (Jislová, Davidová, Mareček, Krčmář) -4:08,7 (2+12)

Neděle 1. prosince
Štafeta mužů (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9)
Štafeta žen (4x6 km): 1. Švédsko (Magnussonová, Anderssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:17:09,0 (1+6), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Simonová) -29,0 (1+9), 3. Norsko (Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -36,2 (1+8), 4. Itálie -1:22,5 (0+3), 5. Rakousko -2:20,4 (0+7), 6. Polsko - 2:32,3 (1+10), ...9. Česko (Jislová, Davidová, Voborníková, Charvátová) -3:00,1 (2+10)

Úterý 3. prosince
Vytrvalostní závod mužů (kratší verze na 15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5)

Středa 4. prosince
Vytrvalostní závod žen (kratší verze na 12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 (0 tr. minut), 2. Halvarssonová -12,3 (1), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -56,4 (3), 4. Sidorowiczová (Pol.) -1:08,2 (0), 5. Preussová (Něm.) -1:09,6 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:23,0 (1), ...24. Jislová -2:47,2 (2), 29. Charvátová -3:03,4 (3), 30. Davidová -3:13,6 (4), 32. Otcovská -3:21,5 (2), 59. Voborníková (všechny ČR) -4:34,6 (3)

Pátek 6. prosince
Sprint mužů na 10 km: 1. Jacquelin (Fr.) 23:03,1 (0 tr. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -18,9 (1), 3. Nawrath (Něm.) -25,1 (0), 4. Wright (USA) -29,1 (0), 5. J. T. Bö -51,0 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -54,7 (1), ...22. Hornig -1:22,3 (2), 36. Krčmář -1:49,5 (2), 40. Štvrtecký -1:54,6 (2), 72. Mareček -2:51,4 (3), 75. Mikyska (všichni ČR) -2:58,2 (2)

Sobota 7. prosince
Sprint žen na 7,5 km: 1. Davidová (ČR) 20:39,7 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -8,8 (2), 3. Minkkinenová (Fin.) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -12,0 (1), 5. Knottenová (Nor.) -15,3 (0), 6. Tannheimerová (Něm.) -21,1 (0), ... 20. Voborníková -54,3 (0), 55. Jislová -1:45,4 (2), 73. Otcovská -2:20,7 (3), 76. Charvátová (všechny ČR) -2:36,8 (5)

Neděle 8. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. Perrot 37:12,9 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -9,1 (3), 3. Laegreid (Nor.) -11,5 (2), 4. Riethmüller (Něm.) -17,7 (1), 5. Sörum -34,6 (3), 6. Christiansen (oba Nor.) -45,4 (2), ...15. Hornig (ČR) -1:25,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:58,6 (2), 2. Simonová (Fr.) -16,2 (2), 3. Preussová -19,1 (2), 4. Voigtová -19,9 (0), 5. Tannheimerová (všechny Něm.) -20,1 (1), 6. Wiererová (It.) -25,3 (1), ...10. Davidová (ČR) -56,6 (3)

2 Hochfilzen: 13. prosince - 15. prosince

Pátek 13. prosince
Sprint žen: 1. Preussová (Něm.) 21:06,0 (1 tr. okruh), 2. Chauveauová (Fr.) -7,7 (0), 3. Knottenová (Nor.) -10,1 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -22,3 (1), 5. Grotianová (Něm.) -30,2 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -31,1 (2), 7. Davidová -36,4 (1), ...52. Voborníková -1:49,2 (1), 56. Jislová -1:56,8 (2), 59. Charvátová -2:00,1 (4), 103. Otcovská (všechny ČR) -4:03,1 (3)

Sprint mužů: 1. J. T. Bö 24:23,1 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,2 (0), 3. Fabien Claude (Fr.) -6,8 (0), 4. Strömsheim -7,4 (0), 5. Sörum (oba Nor.) -19,9 (2), 6. Samuelsson (Švéd.) -21,1 (1), ...26. Mareček -1:17,3 (0), 27. Krčmář -1:20,9 (1), 34. Hornig -1:35,9 (2), 75. Štvrtecký -2:43,6 (4), 94. Mikyska (všichni ČR) -3:24,4 (3)

Sobota 14. prosince
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), ...27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7)

Stíhací závod mužů: 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Lägreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), ...22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5)

Neděle 15. prosince
Štafeta žen: 1. Německo (Voigtová, Tannheimerová, Grotianová, Preussová) 1:16:13,7 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Jeanmonnotová) -1:05,7 (1+13), 3. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, Halvarssonová, E. Öbergová) -1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko -2:42,1 (0+6), 5. Švýcarsko -2:53,0 (1+10), 6. Norsko -3:08,2 (2+11), ...8. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Otcovská) -3:33,4 (2+11)

Štafeta mužů: 1. Francie (Fabien Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:23:04,3 (0 tr. okruhů + 10 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Sörum) -49,0 (1+8), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:59,2 (1+14), 4. Slovinsko -2:06,8 (0+6), 5. Německo -2:27,8 (1+13), 6. USA -3:01,0 (0+10), ...9. Česko (Hornig, Mareček, Krčmář, Štvrtecký) -3:51,2 (2+11)

3 Le Grand Bornand: 19. prosince - 22. prosince

Čtvrtek 19. prosince
Sprint mužů: 1. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -1,4 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -10,8 (1), 4. Horn (Něm.) -28,6 (1), 5. Laegreid (Nor.) -32,3 (1), 6. Nawrath (Něm.) -41,6 (1), ...21. Mareček -1:20,3 (0), 33. Krčmář -1:32,1 (2), 47. Hornig -1:49,8 (2), 50. Karlík (všichni ČR) -1:53,2 (3)

Pátek 20. prosince
Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -1,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -13,7 (2), 4. Džymová (Ukr.) -19,1 (0), 5. Grotianová -20,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -22,8 (0), .. 19. Charvátová -1:02,5 (2), 29. Voborníková -1:21,4 (1), 75. Otcovská (všechny ČR) -3:11,9 (3)

Sobota 21. prosince
Stíhací závod mužů: 1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh), 2. Perrot -27,6 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -47,5 (2), 4. Sörum (Nor.) -27,5 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (5), 6. Laegreid (Nor.) -1:05,0 (3), ...29. Hornig -2:28,6 (2), 37. Krčmář -3:02,6 (5), 58. Karlík -6:33,7 (8), Mareček (všichni ČR) nestartoval

Stíhací závod žen: 1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1), 2. Simonová (Fr.) -27,3 (2), 3. Voigtová (Něm.) -44,3 (0), 4. Richardová (Fr.) -50,4 (1), 5. Krikeeideová (Nor.) -54,1 (1), 6. E. Öbergová (Švéd.) -57,0 (2), ...29. Voborníková -2:19,7 (2), 46. Charvátová (obě ČR) -4:19,8 (8)

Neděle 22. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh), 2. Riethmüller (Něm.) -4,0 (1), 3. J. T. Bö -9,7 (3), 4. Laegreid -10,9 (2), 5. Uldal -17,1 (3), 6. Sörum (všichni Nor.) -17,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. Grotianová 38:35,4 (1 tr. okruh), 2. Preussová (obě Něm.) -12,7 (0), 3. Bátovská-Fialková (SR) -35,4 (3), 4. Richardová (Fr.) -35,5 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -57,2 (2), 6. Simonová (Fr) -1:12,4 (4).

4 Oberhof: 9. ledna - 12. ledna

Čtvrtek 9. ledna
Sprint žen: 1. Botetová (Fr.) 22:52,8 (0 tr. okruhů), 2. Kirkeeideová (Nor.) -31,1 (1), 3. Todorovová (Bulh.) -35,0 (1), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -40,3 (3), 5. Minkkinenová (Fin.) -47,8 (1), 6. Michelonová (Fr.) -49,9 (1), ... 39. Voborníková -2:26,4 (2), 47. Jislová -2:46,4 (3), 94. Otcovská -6:33,4 (6), 95. Charvátová (všechny ČR) -6:37,4 (7)

Pátek 10. ledna
Sprint mužů: 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ... 19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1)

Sobota 11. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:14,9 (1 tr. okruh), 2. Kirkeeideová (Nor.) -18,1 (2), 3. E. Öbergová (Švéd.) -26,2 (1), 4. Michelonová (Fr.) -28,9 (2), 5. Grotianová (Něm.) -33,6 (2), 6. Richardová (Fr.) -33,7 (2), ...28. Voborníková -3:08,2 (2), 33. Jislová (obě ČR) -3:54,3 (3)

Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 33:25,5 (2 tr. okruhy), 2. T. Bö -5,2 (1), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,7 (3), 4. Fillon Maillet -23,6 (5), 5. Perrot (oba Fr.) -23,7 (3), 6. Pidručnyj (Ukr.) -25,8 (3), ...23. Hornig -1:41,6 (4), 27. Krčmář -1:44,9 (4), 35. Václavík -2:30,6 (5), 54. Mareček (všichni ČR) -5:23,4 (7)

Neděle 12. ledna
Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), ...9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11)

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francie (Claude, Perrot, Richardová, Jeanmonnotová) -12,8 (1+7), 3. Norsko (Lägreid, T. Bö, Tandrevoldová, Kirkeeideová) -1:11,4 (1+9), 4. Švýcarsko -2:13,5 (1+11), 5. Německo -2:21,0 (3+10), 6. Itálie -2:29,3 (1+11), ...8. Česko (Krčmář, Václavík, Jislová, Otcovská) -2:58,1 (0+7).

5 Ruhpolding: 15. ledna - 19. ledna

Středa 15. ledna
Vytrvalostní závod mužů: 1. Sörum (Nor.) 47:30,0 (0 trest. minut), 2. Claude (Fr.) -52,1 (0), 3. Rastorgujevs (Lot.) -56,8 (1), 4. Hartweg (Švýc.) -1:20,5 (1), 5. Hornig (ČR) -1:31,3 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:42,0 (2), ...20. Krčmář -2:40,4 (1), 38. Mareček -4:03,2 (2), 63. Karlík -5:43,0 (3), 71. Václavík (všichni ČR) -6:13,8 (5)

Čtvrtek 16. ledna
Vytrvalostní závod žen: 1. Jeanmonnotová 41:35,5 (0 tr. minut), 2. Preussová (Něm.) -35,7 (1), 3. Basergaová (Švýc.) -43,1 (0), 4. Michelonová (Fr.) -1:17,3 (1), 5. Skottheimová (Švéd.) -1:24,8 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:27,2 (1), ...11. Voborníková -1:53,0 (0), 16. Jislová -2:59,2 (1), 50. Otcovská -5:03,0 (2), 78. Charvátová (všechny ČR) -7:03,2 (6)

Pátek 17. ledna
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, F. Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1:08:45,4 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -38,4 (0+10), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Kühn, Nawrath) -58,8 (0+14), 4. Norsko -1:05,9 (3+10), 5. Slovinsko -1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina -1:19,0 (0+7), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -1:50,4 (0+8)

Sobota 18. ledna
Štafeta žen: 1. Německo (Schererová, Grotianová, Schneiderová, Preussová) 1:07:47,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Arnekleivová, Kirkeeideová, Femsteineviková) -17,4 (0+10), 3. Francie (Botetová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -25,8 (1+7), 4. Švýcarsko -35,8 (0+8), 5. Švédsko -1:06,3 (1+12), 6. Rakousko -1:41,3 (0+5), ...17. Česko (Jislová, Voborníková, Mikolášová, Otcovská) -5:48,8 (3+11)

Neděle 19. ledna
Závod s hromadným startem mužů: 1. Giacomel (It.) 36:21,8 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -6,3 (1), 3. J. T. Bö (oba Nor.) -11,4 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -17,6 (1), 5. Rastorgujevs (Lot.) -28,0 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -39,7 (3), ...9. Hornig -1:03,7 (2), 27. Krčmář (oba ČR) -2:50,8 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 33:00,5 (0), 2. Preussová (Něm.) -25,0 (1), 3. Richardová (Fr.) -25,4 (0), 4. Wiererová (It.) -27,9 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -32,7 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) 34,7 (3), ...16. Voborníková -1:19,5 (1), 21. Jislová (obě ČR) -1:56,9 (2)

6 Anterselva: 23. ledna - 26. ledna

Čtvrtek 23. ledna
Sprint žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:09,5 (0 tr. okruhů), 2. Grotianová -7,2 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -16,7 (0), 4. Wiererová (It.) -28,0 (1), 5. Simonová -38,0 (1), 6. Richardová (obě Fr.) -40,9 (0), ...9. Voborníková -49,0 (0), 26. Charvátová -1:33,0 (3), 31. Jislová -1:46,0 (1), 81. Vinklárková -3:34,4 (3), 90. Otcovská (všechny ČR) -4:03,9 (4)

Pátek 24. ledna
Sprint mužů: 1. T. Bö 23:51,0 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -0,4 (1), 3. Giacomel (It.) -2,6 (2), 4. Uldal (Nor.) -20,5 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -22,0 (1), 6. Fak (Slovin.) -26,8 (0), 7. Hornig -27,6 (0), ...10. Mareček -39,2 (0), 20. Krčmář -1:09,2 (2), 57. Václavík (všichni ČR) -2:02,5 (3).

Sobota 25. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová 29:44,0 (1 tr. okruh), 2. Simonová (obě Fr.) -24,1 (0), 3. Preussová (Něm.) -53,6 (1), 4. Richardová -58,1 (0), 5. Michelonová (obě Fr.) -1:25,2 (1), 6. Grotianová (Něm.) -1:36,7 (2),...11. Voborníková -2:21,2 (2), 23. Jislová -3:12,1 (1), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:28,2 (5).

Štafeta mužů: 1. Francie (F. Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:13:33,6 (0 trest. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -43,6 (0+12), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -44,0 (1+8), 4. Itálie -1:03,4 (0+8), 5. Švýcarsko -1:54,6 (0+7), 6. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -2:16,6 (1+12).

Neděle 26. ledna
Štafeta žen: 1. Švédsko (Skottheimová. Halvarssonová, Magnussonová. H. Öbergová) 1:07:26,0 (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Femsteineviková, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -13,4 (0+7), 3. Francie (Richardová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -23,6 (0+8), 4. Švýcarsko -2:13,8 (1+8), 5. Itálie -2:17,4 (1+9), 6. Ukrajina -2:17,9 (0+7), ...11. Česko (Otcovská, Vinklárková, Charvátová, Jislová) -4:16,5 (2+6)

Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 29:53,0 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (oba Nor.) -18,9 (1), 3. Giacomel (It.) -24,0 (2), 4. Uldal (Nor.) -39,0 (1), 5. Fak (Slovin.) -46,9 (1), 6. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (3), ...30. Mareček -3:25,4 (4), 34. Krčmář -3:38,6 (5), 35. Hornig (všichni ČR) -3:39,1 (7)

MS Lenzerheide: 12. února - 23. února

Středa 12. února:
Smíšená štafeta (4x6 km): 1. Francie (Simonová, Jeanmonnotová, Perrot, Jacquelin) 1:04:41,5 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -1:13,8 (0+9), 3. Německo (Grotianová, Preussová, Nawrath, Strelow) -1:18,4 (0+11), 4. Norsko -1:21,1 (2+8), 5. Švédsko -1:36,5 (1+10), 6. Švýcarsko -1:44,1 (0+11)

Pátek 14. února
Sprint žen (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:08,7 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -9,8 (1), 3. Minkkinenová (Fin.) -10,0 (0), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,4 (0), 5. Carraraová (It.) -24,4 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -30,9 (2), ...39. Charvátová -2:13,7 (4), 54. Jislová -2:43,3 (3), 71. Voborníková -3:12,0 (4), Otcovská (všechny ČR) nedokončila

Sobota 15. února
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), ...23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík (všichni ČR) -3:31,5 (6).

Neděle 16. února
Stíhací závod žen (10 km): 1. Preussová (Něm.) 26:58,9 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -40,9 (3), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1:02,2 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:28,3 (4), 6. Minkkinenová (Fin.) -1:41,1 (2), ...36. Jislová -4:03,9 (1), 50. Charvátová (obě ČR) -5:36,9 (8)

Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:26,9 (2 tr. okruhy), 2. Wright (USA) -8,6 (1), 3. Perrot (Fr.) -20,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -36,7 (0), 5. Giacomel (It.) -54,0 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:16,6 (5), ...22. Hornig -2:45,0 (2), 23. Krčmář -3:03,4 (3), 29. Mareček (všichni ČR) -3:42,6 (0)

Úterý 18. února
Vytrvalostní závod žen (15 km): 1. Simonová (Fr.) 41:27,7 (1 trest. minuta), 2. Halvarssonová (Švéd.) -37,8 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -39,2 (1), 4. Minkkinenová (Fin.) -1:15,3 (0), 5. Džymová (Ukr.) -1:23,8 (0), 6. E. Öbergová (Švéd.) -1:29,8 (1), ...24. Voborníková -3:26,7 (2), 36. Jislová -4:26,9 (2), 63. Charvátová -7:05,3 (6), 80. Otcovská (všechny ČR) -9:29,6 (6).

Středa 19. února
Vytrvalostní závod mužů: 1. Perrot (Fr.) 47:58,1 (1 tr. minuta), 2. Giacomel (It.) -52,4 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -1:59,5 (3), 4. Hiidensalo (Fin.) -2:14,9 (0), 5. Hartweg (Švýc.) -2:15,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -2:18,8 (1), ...8. Krčmář -3:02,9 (2), 27. Hornig -5:15,6 (4), 63. Mikyska -7:23,2 (6), 83. Mareček (všichni ČR) -10:46,7 (7).

Čtvrtek 20. února
Smíšená štafeta dvojic: 1. Fillon Maillet, Simonová (Fr.) 35:25,1 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Femsteineviková, J.T. Bö (Nor.) -5,7 (0+15), 3. Preussová, Strelow (Něm.) -8,3 (0+4), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -12,7 (0+10), 5. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) -13,5 (0+7), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -18,7 (0+8), ...14. Hornig, Voborníková (ČR) -1:28,5 (1+8)

Sobota 22. února
Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:07:26,5 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -1:04,2 (1+8), 3. Švédsko (Magnussonová, Halvarssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -1:44,5 (1+8), 4. Rakousko -1:50,1 (1+5), 5. Německo -1:58,4 (1+10), 6. Slovensko -2:15,9 (0+10), ...12. ČR (Jislová, Voborníková , Pavlů, Plecháčová) -4:20,4 (0+11)

Štafeta mužů: 1. Norsko (Strömsheim, T. Bö, Laegreid, J.T. Bö) 1:18:18,1 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (E. Claude, F. Claude, Perrot, Fillon Maillet) -41,9 (0+7), 3. Německo (Nawrath, Riethmüller, Kühn, Horn) -1:35,9 (0+10), 4. Švédsko -1:54,0 (1+11), 5. Itálie -2:12,7 (0+9), 6. ČR (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -2:24,8 (0+9)

Neděle 23. února
Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 40:32,3 min. (2 tr. okruhy), 2. Michelonová (Fr.) -9,4 (3), 3. Kirkeeideová (Nor.) -16,5 (3), 4. Richardová (Fr.) -23,1 (3), 5. Todorovová (Bulh.) -24,3 (2), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -34,1 (4).

Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Strömsheim 38:22,6 min. (1 tr. okruh), 2. Laegreid -12,4 (2), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -12,7 (4), 4. Wright (USA) -31,4 (2), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -41,9 (4), 6. Giacomel (It.) -44,6 (4), ...23. Krčmář (ČR) -2:37,4 (3)

7 Nové Město na Moravě: 6. - 9. března

Čtvrtek 6. března
Muži - sprint (10 km): 1. Jacquelin (Fr.) 23:13,3 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -19,8 (1), 3. J. T. Bö (Nor.) -20,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -22,8 (1), 5. Strömsheim (Nor.) -27,0 (1), 6. Nelin (Švéd.) -32,8 (0), ...15. Hornig -59,9 (0), 36. Mikyska -1:49,7 (2), 40. Krčmář -2:00,1 (3), 48. Mareček -2:22,3 (2), 79. Václavík (všichni ČR) -3:24,9 (4)

Pátek 7. března
Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), ...17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2)

Sobota 8. března
Stíhací závod mužů: 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), ...15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7)

Stíhací závod žen: 1. Simonová (Fr.) 30:56,0 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -17,2 (2), 3. Michelonová -19,2 (2), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -20,4 (2), 5. Grotianová Něm.) -24,1 (1), 6. Wiererová (It.) -29,6 (1), ...15. Voborníková -1:53,7 (1), 33. Jislová -3:15,9 (3), 53. Charvátová (všechny ČR) -5:03,1 (8)

Neděle 9. března
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, Lombardot, F. Claude, Fillon Maillet) 1:16:24,3 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Uldal, T. Bö, Laegreid, J. T. Bö) -1:26,6 (1+8), 3. Ukrajina (Tyščenko, Mandzyn, Dudčenko, Pidručnyj) -2:45,4 (0+7), 4. Německo -2:57,1 (4+10), 5. Rakousko -4:07,2 (0+10), 6. Itálie -4:28,8 (5+11), ...10. Česko (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -5:46,8 (3+16).

Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:11:11,1 (0+5), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -25,1 (0+11), 3. Německo (Puffová, Tannheimerová, Schneiderová, Grotianová) -47,6 (0+8), 4. Švýcarsko -1:36,3 (0+8), 5. Rakousko -2:29,4 (1+10), 6. Švédsko -2:34,9 (2+15), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Plecháčová, Charvátová) -3:07,0 (2+7).

8 Pokljuka: 13. března - 16. března

Čtvrtek 13. března
Vytrvalostní závod žen: 1. Simonová (Fr.) 38:08,2 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Preussová (Něm.) -46,2 (0), 4. Heijdenbergová (Švéd.) -1:04,1 (1), 5. Michelonová -1:06,9 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -1:19,4 (2), ...23. Jislová -3:39,5 (1), 27. Charvátová -3:54,7 (3), 53. Voborníková -5:42,6 (4), 64. Vinklárková (všechny ČR) -6:42,6 (3)

Vytrvalostní závod mužů: 1. Fak (Slovin.) 40:52,6 (0 trest. minut), 2. Laegreid (Nor.) -34,3 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -44,3 (2), 4. Giacomel (It.) -51,2 (2), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -1:24,4 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:29,5 (3), ...14. Václavík -2:30,3 (2), 47. Mikyska -5:57,8 (3), 66. Krčmář -7:21,5 (6), 82. Mareček (všichni ČR) -8:39,0 (6)

Sobota 15. března
Závod s hromadným startem žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 39:41,8 (1 tr. okruh), 2. Todorovová (Bulh.) -16,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -22,8 (1), 4. Richardová (Fr.) -41,5 (1), 5. Preussová (Něm.) -54,6 (2), 6. Magnussonová (Švéd.) -54,9 (0), ...15. Voborníková -1:21,6 (2), 16. Jislová (obě ČR) -1:21,9 (1).

Závody s hromadným startem mužů: 1. Perrot 35:42,7 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (1), 3. Laegreid (Nor.) -22,3 (1), 4. Fabien Claude (Fr.) -44,0 (1), 5. Nelin (Švéd.) -1:14,9 (1), 6. Uldal (Nor.) -1:18,0 (2), ...29. Václavík (ČR) -4:08,0 (7).

Neděle 16. března
Smíšená štafeta dvojic: 1. Gasparinová, Hartweg (Švýc.) 40:51,8 (0 tr. okruhů+7 dobíjení), 2. Skottheimová, Nelin (Švéd.) -9,4 (0+4), 3. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) -12,1 (0+9), 4. Braisazová-Bouchetová, Jacquelin (Fr.) -19,9 (0+10), 5. Irwinová, Wright (USA) -21,2 (0+6), 6. Grotianová, Strelow (Něm.) -23,3 (0+8), ...18. Charvátová, Mareček (ČR) -2:42,4 (2+13)

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Heijdenbergová, H. Öbergová, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:09:07,5 (0+12), 2. Francie (Richardová, Michelonová, Perrot, Fillon Maillet) -14,8 (1+6), 3. Norsko (Kirkeeideová, Lienová, Dale-Skjevdal, Frey) -20,0 (0+10), 4. Rakousko -53,6 (0+7), 5. Itálie -1:01,0 (0+9), 6. Německo -1:03,6 (0+7), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Mikyska, Krčmář) -1:43,2 (0+8).

9 Oslo: 21. března - 23. března

Pátek 21. března
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö 24:49,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -25,7 (0), 3. Dale-Skjevdal -36,7 (1), 4. Frey -46,6 (1), 5. Sörum (všichni Nor.) -59,8 (2), 6. Giacomel (It.) -1:01,1 (2), ...21. Hornig -1:44,2 (2), 23. Krčmář -1:50,7 (2), 32. Mikyska -1:59,2 (2), 35. Hák -2:07,5 (0), 42. Mareček (všichni ČR) -2:17,8 (1).

Sprint žen (7,5 km): 1. Preussová (Něm.) 20:57,2 (0), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -0,2 (0), 3. Minkkinenová (Fin.) -21,9 (0), 4. Lienová (Nor.) -29,4 (0), 5. Simonová (Fr.) -31,9 (0), 6. Basergaová (Švýc.) -42,1 (0), ...19. Charvátová -1:09,3 (2), 25. Voborníková -1:21,6 (1), 60. Jislová -1:55,1 (2), 90. Plecháčová -2:57,6 (2), 97. Mikolášová (všechny ČR) -3:17,7 (2)

Sobota 22. března
Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. Laegreid 31:45,0 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -15,5 (3), 3. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 4. Giacomel (It.) -24,1 (1), 5. Frey -1:37,5 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:46,4 (4), ...11. Hornig -2:08,4 (2), 17. Krčmář -2:43,9 (3), 36. Mikyska -3:38,3 (5), 47. Hák -4:42,9 (4), 51. Mareček (všichni ČR) -5:10,9 (3).

Stíhací závod žen (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 30:16,9 (1), 2. E. Öbergová (Švéd.) -22,2 (2), 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) -24,2 (2), 4. Lienová (Nor.) -25,8 (1), 5. Preussová (Něm.) -26,3 (3), 6. Bátovská Fialková (SR) -36,2 (1), 7. Voborníková -37,0 (0), ...19. Jislová -1:39,9 (1), 47. Charvátová (všechny ČR) -3:04,0 (6).

Neděle 23. března
Závod s hromadným startem žen (12,5 km): 1. Preussová (Něm.) 38:23,8 (1 trest. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -3,3 (3), 3. Jeanmonnotová -11,7 (1), 4. Michelonová -19,0 (3), 5. Botetová (všechny Fr.) -19,7 (2), 6. Bátovská-Fialková (SR) -24,3 (3), ...8. Voborníková (ČR) -34,4 (2)

Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 39:11,8 (1 trest. okruh), 2. Perrot (Fr.) -5,6 (1), 3. Strömsheim -9,3 (0), 4. Laegreid (oba Nor.) -21,1 (1), 5. Fillon Maillet (Fr.) -30,7 (3), 6. Fak (Slovin.) -40,9 (0), ...10. Hornig -1:21,1 (2), 14. Krčmář (oba ČR) -1:34,8 (2).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. BruggyFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Sporting Lisabon vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 20.00
  • 70.00
PSG vs. TottenhamFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:PSG vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.65
  • 2.90
  • 9.00
Pireus vs. Real MadridFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Pireus vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 12.00
  • 5.00
  • 1.27
Liverpool vs. EindhovenFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Liverpool vs. Eindhoven //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.00
  • 3.00
  • 2.60
Frankfurt vs. BergamoFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Frankfurt vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 2.15
  • 3.00
Atlético vs. InterFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Atlético vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Julian Schuster, trenér fotbalistů Freiburgu.

Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v...

26. listopadu 2025  21:59

Na závěr základní části Euroligy hladká výhra. USK Praha nastřílel Gdyni 102 bodů

Liliana Banaszaková z Gdyně (vlevo) se snaží zablokovat Emese Hofovou z USK...

Se základní částí Euroligy se basketbalistky USK Praha rozloučily jednoznačným vítězstvím 102:67 nad Gdyní. K prvnímu domácímu vítězství v soutěži dokráčely svěřenkyně Martina Bašty i díky více než...

26. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:52

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

Smečařka ostravských volejbalistek Agáta Laifrová útočí vedle bloku Liny-Marie...

Po špatných výsledcích v extralize se volejbalistky TJ Ostrava naštvaly a v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu to odnesl švýcarský, favorizovaný celek Kanti Schaffhausen. Porazily ho doma 3:0...

26. listopadu 2025  21:36

ONLINE: Mbappé vstřelil hattrick za sedm minut! Junior Karl znovu úřaduje za Bayern

Sledujeme online
Hráči Realu Madrid se těší z gólu di sítě Olympiakosu.

Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Kyperský Pafos doma vybojoval bod za remízu s Monakem, Kodaň porazila Kajrat Almaty. Do akce nyní jde Arsenal proti...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  21:34

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

26. listopadu 2025  21:26

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

26. listopadu 2025

Aston Martin mění v F1 šéfa. Povýšení se dočkal slavný konstruktér Newey

Adrian Newey (vlevo) se stal novým vedoucím technickým partnerem Aston Martin,...

Jeden z nejúspěšnějších konstruktérů vozů formule 1 Adrian Newey bude od příští sezony šéfem týmu Aston Martin. Šestašedesátiletý Brit působí ve stáji od letošního března jako takzvaný vedoucí...

26. listopadu 2025  19:12

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.