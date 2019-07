Běžecký pás, poté sněhový tunel. Biatlonisté se připravují na sezonu

„Pás běžel od pondělí do pátku, od rána do večera,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář pro web biatlonového svazu. „Dřív jsme byli jeden den na pásu a další testy probíhaly venku. Teď jsme to upravili tak, aby podmínky byly opakovatelné a maximálně jsme využili pás. Nejsme závislí na tom, jestli prší, jestli je horko nebo zima.“

Testů se zúčastnili všichni reprezentanti s výjimkou Ondřeje Moravce. „Jeho trénink je momentálně spíše střeleckého charakteru, v příštím týdnu ho čekají další vyšetření,“ řekl Rybář k programu trojnásobného olympijského medailisty, kterého na jaře znovu přepadly potíže s játry.

Testování na pásu není příliš oblíbenou kratochvílí biatlonistů. „Většinou se jde do maxima, což samozřejmě není nikomu příjemné. Navíc pás vám nic neodpustí, nezpomalí. Buď dojedete, nebo spadnete. Nemůžete zpomalit. Pokud ze sebe chcete vyždímat maximum, musíte akceptovat tempo pásu,“ objasnil Rybář.

Reprezentanti vědí, že jízda na pásu jim může v sezoně pomoci. „Myslím si, že je nutné posouvat hranice a občas si hrábnout fakt na to dno,“ uvědomuje si talentovaný biatlonista Jakub Štvrtecký. Právě on patřil v testech k nejlepším.

Olympijský medailista z Pchjongčchangu Michal Krčmář byl rád, že nemusel jezdit venku ve vedru. „Místnost s pásem je lehce klimatizovaná, takže v ní bylo o dost příjemněji než venku. I z hlediska výstupních hodnot jsou testy na pásu kvalitnější než ty v terénu,“ řekl Krčmář. „Je to paradox, ale na konci testů jsem se cítil mnohem líp než na začátku. Pomohly mi trochu zregenerovat v objemovém tréninku, kde jsem toho měl docela dost.“

V pondělí odpoledne už čeští biatlonisté vyrazili za sněhem do speciálního tunelu v německém Oberhofu. „Celkem bychom měli v tunelu absolvovat čtyři pět tréninkových jednotek. Je to příjemné zpestření oproti kolečkovým lyžím. Těším se, že si zase přičichnu ke sněhu,“ uvedl Krčmář.

V Oberhofu budou čeští muži do 10. července, ani potom si však neodpočinou. „Červenec bude hodně náročný,“ očekává Krčmář. „Po Oberhofu budeme mít tři dny volno, pak Letohrad. Na něj hned navazuje Norsko, kde končíme Blinkfestivalenem. Bude to výživný měsíc, ale těším se na něj.“