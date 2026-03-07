Biatlon ONLINE: Vylepší mužská štafeta v Kontiolahti výsledek z olympijských her?

Česká štafeta pojede se startovním číslem sedm a rozjíždět ji bude Tomáš Mikyska. V sestavě pro Kontiolahti udělali Češi oproti olympijskému závodu jednu změnu – na druhém úseku nahradil Vítězslava Horniga Mikuláš Karlík. I tentokrát jako třetí v pořadí pojede dvaadvacetiletý Petr Hák, který na hrách dostal přednost právě před Karlíkem. Finišmanem je opět nejzkušenější z kvarteta Michal Krčmář, jenž v Anterselvě vytáhl tým jen příčku od historicky nejlepšího českého výsledku pod pěti kruhy.
ONLINE: Štafeta mužů v Kontiolahti
Závod sledujeme v podrobné online reportáži
„Čtyři trestné minuty, takže střelecky to nebyl dobrý závod, ale běžecky problém nebyl. Myslím, že jsem dobře navázal na to, jak jsem běžel v Anterselvě,“ komentoval Krčmář páteční vytrvalostní závod, v němž skončil na 33. místě jako nejlepší z Čechů. Právě on a Karlík potvrdili velmi dobrou běžeckou formu, kterou ale nepodpořili přesnou střelbou.
Mezi favority patří, jako už tradičně Francie a Norsko. Třikrát v této sezoně slavili Norové, ale poslední dvě štafety ovládli Francouzi. V hodnocení disciplíny však stále drží vedení Norové, kteří mají na své největší rivaly náskok 30 bodů.
Perrot vyhrál vytrvalostní závod a slaví malý glóbus, Češi sbírali trestné minuty
Právě tyto dvě velmoci si to rozdaly o zlato i na nedávné olympiádě, kde Francie poprvé v historii slavila pod pěti kruhy vítězství v mužské štafetě. Z triumfu se radovali Claude, Jacquelin, Fillon Maillet a Perrot.
V sestavách pro Kontiolahti však došlo k drobným změnám. Francouzský výběr pojede bez Perrota, který ovládl páteční vytrvalostní závod a získal malý křišťálový glóbus, místo něj pojede Oscar Lombardot. Norský tým zase místo Martina Uldala nasadil Johannese Daleho-Skjevdala. Jen bronzové švédské kvarteto z Anterselvy – Brandt, Nelin, Ponsiluoma a Samuelsson – nastoupí v identické sestavě.