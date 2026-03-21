Biatlon ONLINE: V Oslu se jede poslední stíhačka sezony, Krčmář vyrazí desátý

Sledujeme online   15:37
V pátečním sprintu byl opět suverénní Nor Sturla Laegreid, který tak do stíhacího závodu vyrazí z první pozice. Z českých biatlonistů se nejlépe dařilo na desátém místě Michalu Krčmářovi a šestnáctému Mikuláši Karlíkovi. Jak se jim v sobotním klání v Oslu povede, sledujte od 16:15 v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Krčmář odstartuje do závěrečné stíhačky sezony z desátého místa se ztrátou pětapadesáti sekund na vítězného Laegreida. V pátečním sprintu chyboval pouze jednou na úvodní položce vleže a na trati předvedl v posledním kole opět svůj vysoký standard.

ONLINE: Stíhací závod 12,5 km muži v Oslu

Sledujte podrobnou online reportáž.

Přestože v průběhu týdne řešil lehké zdravotní potíže, rozhodl se do závodu nastoupit. „Zvažoval jsem, že možná vynechám stíhací závod, když se nebudu cítit. Ale ani trenéři mi to asi nedovolí, navíc je konec sezony, musím to vybojovat,“ řekl po pátečním závodě.

Z šestnáctého místa se ztrátou 1:18 minuty vyrazí Karlík. Ten ve sprintu těžil především z rychlého běhu, v němž dosáhl na čtrnáctý nejlepší čas, své sezonní maximum právě z minulého týdne ze stíhačky v Otepää.

Perrot si zajistil velký glóbus, ve sprintu v Oslu opět slavil Laegreid. Krčmář desátý

Třetím Čechem v šedesátce startujících je Vítězslav Hornig, který po třech střeleckých chybách ve sprintu vyběhne z pětačtyřicáté pozice s odstupem dvou minut a čtrnácti sekund. Čtvrtý z českých reprezentantů Tomáš Mikyska se do závodu nekvalifikoval.

Největším favoritem na vítězství je Nor Laegreid, jenž ovládl druhý sprint v řadě a díky skvělé formě bude útočit na prvenství i tentokrát. V těsném závěsu za ním však vyrazí francouzské duo Emilien Jacquelin se ztrátou čtyř sekund a Eric Perrot, který zaostává o pět sekund.

Právě Perrot je v nejlepší pozici v boji o malý křišťálový glóbus pro vítěze disciplíny, v němž drží náskok třiadvaceti bodů na Sebastiana Samuelssona.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, do akce jde Fulham. Chelsea vyzve Everton

Sledujeme online
Danny Welbeck slaví trefu do sítě Liverpoolu.

Liverpool na úvod sobotního programu anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2. V 16 hodin nastupují k utkání 31. kola Fulham a Burnley, od 18.30 Chelsea vyzve Everton a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  15:45

Biatlon ONLINE: V Oslu se jede poslední stíhačka sezony, Krčmář vyrazí desátý

Sledujeme online
Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

V pátečním sprintu byl opět suverénní Nor Sturla Laegreid, který tak do stíhacího závodu vyrazí z první pozice. Z českých biatlonistů se nejlépe dařilo na desátém místě Michalu Krčmářovi a...

21. března 2026  15:37

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

21. března 2026  15:23

Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté...

21. března 2026  15:15

Famózní stíhačku ovládla Hanna Öbergová. Všechny Češky v první dvacítce

Lucie Charvátová projíždí cílem stíhacího závodu v Oslu na osmém místě.

Parádní podívanou si připravily biatlonistky v závěrečném stíhacím závodě sezony Světového poháru. Julia Simonová a Hanna Öbergová předvedly tři identické střelecké položky, nakonec jejich bitvu...

21. března 2026  12:29,  aktualizováno  15:09

Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Zklamaný Jan Štefela po finále výšky v Toruni.

Od našeho zpravodaje v Polsku Od prvního pokusu to nebylo ono. Nejlepší výškař na halovém šampionátu dle sezonních výkonů laťku od úvodního pokusu zdolával až napodruhé. 230 centimetrů už Jan Štefela nezdolal a s Toruní se...

21. března 2026  15:05

Štefela medaili na halovém MS nezískal. Vícebojař Stráský je průběžně čtvrtý

Jan Štefela ve finále skoku do výšky na HMS v Toruni.

V dopoledním programu druhého dne halového mistrovství světa v Toruni se představil výškař Jan Štefela, největší hvězda české výpravy. Další cenný kov ale do své sbírky nepřidal, výkonem 226...

21. března 2026  9:52,  aktualizováno  14:19

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

15. března 2026  11:48,  aktualizováno  21. 3. 13:52

Vedla, ale Ledecká nakonec končí devátá. Malý glóbus ve sjezdu slaví Pirovanová

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu.

Na závěr sezony třetí nejlepší sjezdařský výsledek. Ester Ledecká ve finále Světového poháru v norském Kvitfjellu předvedla povedený výkon, a na chvíli se dokonce usadila do horkého křesla. Nakonec...

21. března 2026  11:38,  aktualizováno  13:25

Paradox překážkářů. Dál jde ten pomalejší. Budu jako dostihový kůň, říká Kolomazník

Lorenzo Simonelli, Jonáš Kolomazník a Peter Dávid ve finiši závodu na 60 metrů...

Od našeho zpravodaje v Polsku Při své loňské premiéře na halovém šampionátu v Nankingu ho rozhodčí diskvalifikovali poté, co se dostal do kontaktu se soupeřem ve vedlejší dráze. V Toruni už měl jeho rozběh o poznání veselejší...

21. března 2026  12:23

Paris ovládl poslední sjezd sezony. Už jistý vítěz Odermatt byl v Kvitfjellu sedmý

Dominik Paris vyhrál finálový sjezd Světového poháru.

Italský lyžař Dominik Paris vyhrál poslední sjezd sezony Světového poháru. Ve finále v Kvitfjellu porazil olympijského šampiona Franja von Allmena ze Švýcarska o 19 setin a připsal si dvacátý...

21. března 2026  12:20

Od Emirátů po Madagaskar. Podivuhodný život ledové světoběžnice Kulované

Premium
Krasobruslařka Lenka Kulovaná během svého vystoupení na Holiday On Ice v...

O svém životě říká: „Bylo fajn učit se pořád nové věci.“ Lenka Kulovaná patřila mezi přední světové krasobruslařky. Pak se dala na „cirkusový“ život v revue a v karavanu putovala napříč Evropou....

21. března 2026

