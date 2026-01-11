Biatlon ONLINE: Stíhačka žen. Davidová vyrazí patnáctá, jede i Voborníková

Davidová si v Oberhofu připsala druhý nejlepší výsledek aktuální sezony Světového poháru. Po 13. místu ve sprintu v Le Grand Bornand tentokrát dojela patnáctá se ztrátou 1:16 minuty na vítěznou Elviru Öbergovou.
ONLINE: Stíhací závod žen v Oberhofu
Sledujte výkony biatlonistek v podrobné reportáži
Rodačku z Jablonce nad Nisou zdobil skvělý běh, v konkurenci celého startovního pole dokonce pátý nejrychlejší. Dva střelecké omyly na položce vleže ji však připravily o boj o přední příčky.
Jako druhá z Češek se do stíhačky vydá Tereza Voborníková z 29. pozice s odstupem 1:42 minuty. Do poloviny čtvrtečního závodu se držela v kontaktu s nejlepšími, jedna chyba na stojce ji ale připravila o lepší výsledek.
Páteční sprint ovládla Öbergová s náskokem 21 sekund na Suvi Minkkinenovou, třetí odstartuje Julia Simonová. Vedoucí žena Světového poháru Lou Jeanmonnotová vyrazí ze sedmého místa.
V hodnocení disciplíny zatím vévodí právě finská biatlonistka Minkkinenová, která drží náskok třinácti bodů před Švédkou Annou Magnussonovou. Třetí příčku okupuje Italka Lisa Vittozziová.
Nejlepší z Češek je v pořadí disciplíny šestnáctá Lucie Charvátová, které se však sprint vůbec nepovedl a se čtyřmi chybami dojela až na 77. místě.