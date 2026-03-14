Biatlon ONLINE: Stíhací závod v Otepää. Všichni Češi chybují, už jsou mimo dvacítku

Hornig devátým místem vyrovnal umístění z předvánočního Le Grand-Bornand, což byl dosud jeho nejlepší individuální výsledek v sezoně.
ONLINE: Stíhací závod mužů v Otepää
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Nejlepší pětku má vzdálenou 21 sekund. K podobnému výsledku by ale nutně potřeboval střelbu jako před týdnem v hromadném závodě v Kontiolahti, ve kterém poprvé v sezoně neudělal ve čtyřpoložkovém závodě ani jednu chybu.
Češi na startu
9. Vítězslav Hornig +0:52
Ve druhé polovině druhé desítky do závodu vletí Michal Krčmář a o chvíli později i Mikuláš Karlík, který si dvacátým místem vyjel nejlepší umístění ve Světovém poháru v kariéře. A teď má ideální příležitost ho ještě vylepšit.
Klíčová pro něj bude střelba, která se mu obvykle ve stíhacích závodech tolik nedaří. Kromě Le Grand-Bornand, kde chyboval dvakrát, měl ve všech ostatních stíhačkách minimální čtyři omyly.
Největší prostor ke skoku pořadím má Tomáš Mikyska, který má před sebou v rozmezí 20 sekund naskládáno hned osmnáct závodníků.
S polštářem jedenácti vteřin na nejbližšího pronásledovatele otevře závod vítěz sprintu Sturla Holm Laegreid. V prvních kolech by ho měl kromě druhého Emiliena Jacquelina nejvíc prohánět Němec Philipp Nawrath (+18).
Ostatní už ztrácí přes půl minuty. A to včetně prvního muže Světového poháru Erica Perrota (+58), který jako lídr dílčího bodování stíhačky může přidat již třetí malý glóbus (už dříve si pojistil triumf ve vytrvalostním i hromadném závodě).