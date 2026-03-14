Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon ONLINE: Stíhací závod v Otepää. Všichni Češi chybují, už jsou mimo dvacítku

Autor:
Sledujeme online   13:10
Nezvykle velký počet českých biatlonistům má ve stíhacím závodě v Otepää šanci na výborný výsledek. Hned tři Češi se ve čtvrtečním sprintu Světového poháru umístili v nejlepší dvacítce, přičemž Vítězslav Hornig startuje dokonce jako devátý. Průběh závodu můžete sledovat od 13:30 v podrobné online reportáži.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v estonském Otepää | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Hornig devátým místem vyrovnal umístění z předvánočního Le Grand-Bornand, což byl dosud jeho nejlepší individuální výsledek v sezoně.

ONLINE: Stíhací závod mužů v Otepää

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Nejlepší pětku má vzdálenou 21 sekund. K podobnému výsledku by ale nutně potřeboval střelbu jako před týdnem v hromadném závodě v Kontiolahti, ve kterém poprvé v sezoně neudělal ve čtyřpoložkovém závodě ani jednu chybu.

Češi na startu

9. Vítězslav Hornig +0:52
16. Michal Krčmář +1:05
20. Mikuláš Karlík +1:11
45. Tomáš Mikyska +1:58

Ve druhé polovině druhé desítky do závodu vletí Michal Krčmář a o chvíli později i Mikuláš Karlík, který si dvacátým místem vyjel nejlepší umístění ve Světovém poháru v kariéře. A teď má ideální příležitost ho ještě vylepšit.

Klíčová pro něj bude střelba, která se mu obvykle ve stíhacích závodech tolik nedaří. Kromě Le Grand-Bornand, kde chyboval dvakrát, měl ve všech ostatních stíhačkách minimální čtyři omyly.

Krčmář nechal o své kariéře rozhodnout manželku. A říká: Vpřed mě žene Jacquelin

Největší prostor ke skoku pořadím má Tomáš Mikyska, který má před sebou v rozmezí 20 sekund naskládáno hned osmnáct závodníků.

S polštářem jedenácti vteřin na nejbližšího pronásledovatele otevře závod vítěz sprintu Sturla Holm Laegreid. V prvních kolech by ho měl kromě druhého Emiliena Jacquelina nejvíc prohánět Němec Philipp Nawrath (+18).

Ostatní už ztrácí přes půl minuty. A to včetně prvního muže Světového poháru Erica Perrota (+58), který jako lídr dílčího bodování stíhačky může přidat již třetí malý glóbus (už dříve si pojistil triumf ve vytrvalostním i hromadném závodě).

Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Biatlon ONLINE: Stíhací závod v Otepää. Hornig chybuje, desítku má ale stále blízko

Sledujeme online
Vítězslav Hornig na trati sprintu v estonském Otepää

Nezvykle velký počet českých biatlonistům má ve stíhacím závodě v Otepää šanci na výborný výsledek. Hned tři Češi se ve čtvrtečním sprintu Světového poháru umístili v nejlepší dvacítce, přičemž...

14. března 2026  13:10

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve...

14. března 2026  12:30

Rusové lákají Slováky na turnaje: Politicky nás podporují. Svaz dialog i účast odmítá

Slovenští hokejisté se sjíždí k brankáři Samuelu Hlavajovi.

Z hokejového společenství pod hlavičkou IIHF zůstávají vyloučeni, při hledání zápasů pro reprezentaci musí dál vymýšlet alternativní řešení. V srpnu Rusové pořádají turnaj s názvem Ovečkin Cup,...

14. března 2026  12:10

Chytí penaltu a zastřelí škodnou. Brankář Hradce relaxuje s puškou i prutem

Premium
Zadražil se myslivectví věnuje od roku 2023 (12. března 2026).

V bráně krotí střely soupeřů, v lesích zase divoká prasata. „Večery na posedu miluju. Uklidním se od přemýšlení o fotbale a dalších věcí. Krásně splynu s přírodou, ale zároveň to občas při společných...

14. března 2026

Takový zápas jsme potřebovaly! jásala Voráčková po jasné výhře nad Brazílií

Veronika Voráčková zakončuje v zápase s Brazílií během kvalifikace o MS 2026.

České basketbalistky zvládly klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu a výhrou nad Brazílií 84:65 si hodně polepšily v postupových počtech v cestě na zářijový šampionát v...

14. března 2026  11:45

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

14. března 2026  11:25

Američany jsme chtěli nalomit, říkal střelec Geier. Pomáhá už na pátých hrách

Michal Geier ujíždí Američanovi Farmerovi během paralympijského semifinále.

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu drželi naději, že by si na paralympijských hrách mohli zahrát o zlaté medaile. V první třetině dokonce vedli, po úvodním dějství svítilo v hale Santa Giulia skóre 1:1. Pak ovšem čeští...

14. března 2026

Vyrovnaný úvod, skvělý závěr. Klíčový duel v boji o MS Češky s Brazilkami zvládly

České basketbalistky se radují během utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.

České basketbalistky porazily v čínském Wu-chanu ve třetím utkání kvalifikace mistrovství světa Brazílii 84:65 a po druhé výhře na turnaji oživily naděje na postup. Svěřenkyně trenérky Romany...

14. března 2026  6:20,  aktualizováno  10:55

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu...

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích...

14. března 2026  10:47

Krejčí přispěl k výhře Portlandu, Edwards táhl 42 body Minnesotu proti Golden State

Portlandský Vít Krejčí střílí na koš Utahu.

Vít Krejčí přispěl dvěma body, třemi doskoky a pěti asistencemi k vítězství basketbalistů Portlandu 124:114 v pátečním domácím utkání NBA s Utahem. Trail Blazers se v tabulce Západní konference...

14. března 2026  10:29

Mercedes na vítězné vlně. Russell ovládl v Číně sprint, Antonelli kvalifikaci

George Russell projíždí cílem sprintu v Šanghaji na prvním místě.

George Russell z Mercedesu vyhrál na Velké ceně Číny sprint a upevnil si vedení v čele mistrovství světa formule 1. Osmadvacetiletý britský jezdec v Šanghaji zvítězil o 674 tisícin sekundy před...

14. března 2026  8:12,  aktualizováno  10:06

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

14. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.