Biatlon ONLINE: Sprint bez Davidové, zopakují Češky povedenou střelbu?

Češky v Ruhpoldingu závodí bez Markéty Davidové, která do německého střediska sice odcestovala, ale před domácí zastávkou v Novém Městě na Moravě si dává pauzu. Do sprintu tak odstartují jen čtyři její krajanky.
Jislová poběží s devítkou, Charvátová bude startovat jako třicátá. Právě ona byla ze své bezchybné střelby nejvíce zaskočená. „Šlo o jednu z nejlepších závodních položek, jakou jsem kdy dala,“ zářila. „Měla jsem obří úsměv na tváři a čuměla na to jak blázen. Fakt euforie! Usmívala jsem se na prvního trenéra, kterého jsem uviděla, a frčela dál.“
Jako třetí z Češek se do závodu vydá Voborníková s 36, poslední Vinklárková ponese 59.
