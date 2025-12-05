Premium

Biatlon ONLINE: Ženy pojedou sprint, z Češek jako první odstartuje Charvátová

Autor:
11:37
Po vytrvalostním závodě je na programu Světového poháru v Östersundu další individuální start. Biatlonistky jedou ve švédském středisku sprint, do závodu se vydá i pětice Češek. Jak se jim a jejich soupeřkám daří, sledujte od 16 hodin v podrobné reportáži.

Lucie Charvátová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Lucii Charvátové se úterní vytrvalostní závod nepovedl, na čtyřech položkách napáchala hned osm střeleckých chyb a propadla se až na 73. příčku. Na trať sprintu vybíhá s číslem jedenáct.

ONLINE: Sprint žen v Östersundu

Výkony biatlonistek můžete sledovat v podrobné reportáži.

Nejlépe se z Češek na nejdelší štaci umístila Tereza Voborníková, jež se třemi chybami skončila 24. Ve sprintu ponese číslo 26, devět míst za ní vystartuje i Markéta Davidová. Ta v úterý minula terč šestkrát, což jí stačilo na 44. pozici.

Dalšími dvěma Češkami budou s 83 Jessica Jislová, jako poslední vystartuje s 90 Tereza Vinklárková.

Vítězka vytrvalostního závodu Dorothea Wiererová vyjede coby 52., o dvě místa před ní startuje další z favoritek Francouzka Lou Jeanmonnotová. I jejich výkony můžete sledovat v podrobné reportáži.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Obavy z olympijských můstků? Zranily se ženy, co šly přes limit, říká organizátorka

Šéfka skokanského areálu v Predazzu Cristina Bellanteová.

Od naší zpravodajky v Itálii Asi máloco děsí pořadatele jakéhokoliv závodu tak, jako když se po letech úprav a chystání areálu při první příležitosti zraní hned tři sportovci. Přesně to zažili v Predazzu, v trentinském údolí Val...

5. prosince 2025

PŘEHLEDNĚ: Norris, Verstappen, Piastri. F1 vrcholí, co stačí každému z nich k titulu?

Oscar Piastri z McLarenu bude v neděli na velké ceně Kataru startovat z prvního...

Sezona formule 1 vrcholí. Před sebou má už jen jediný závod v Abú Zabí, který definitivně rozlouskne napínavou koncovku. O titul totiž stále bojují hned tři jezdci, každý z nich má šanci stát se...

5. prosince 2025

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Jsem Jirka z Litvínova! Šlégr na formuli 1 potkal Beckhama a další světové hvězdy

Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se...

Blízká setkání hvězdného druhu. Jak to vypadá, když se legenda světového hokeje Jiří Šlégr fotí s celoplanetární fotbalovou modlou Davidem Beckhamem? „Představil jsem se mu jako Jirka z Litvínova,“...

5. prosince 2025  11:14

Děsivý pád, Slovinec skončil bez helmy. Musíme změnit podmínky, říká šéf lyžařů

Děsivý pád Roka Ažnoha.

Ve startovní listině zbývalo už jen pár jmen, když se na sjezd Světového poháru v Beaver Creeku vydal Rok Ažnoh s číslem 58. Třiadvacetiletý Slovinec ale do cíle nedojel. Poté, co ztratil kontrolu...

5. prosince 2025  11:06

Bezdůvodné šetření hvězdy a milionová pokuta. NBA si opět došlápla na Cleveland

Basketbalista Darius Garland v dresu Clevelandu.

Basketbalový klub Cleveland Cavaliers se podruhé v sezoně NBA provinil proti pravidlům o nasazování hráčů do zápasů a kvůli bezdůvodné absenci Dariuse Garlanda, který má status hvězdy, dostal od...

5. prosince 2025  10:53

Světový pohár v rychlobruslení Heerenveen 2025: program, výsledky, Češi

Rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Calgary.

Třetí zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně je nizozemský Heerenveen. Soutěžit se bude od pátku 5. prosince do soboty 7. prosince. Do akce znovu vyrazí i trio nejlepších Čechů...

5. prosince 2025  10:12

Zápasnice UFC tvrdě knokautovala muže, tréninkové video zaujalo i největší hvězdy

Jacqueline Cavalcantiová během tříkolového zápasu s Mayrou Bueno Silvou na...

Neporažená portugalská MMA bojovnice Jacqueline Cavalcantiová dál potvrzuje, že patří k největším postrachům ženské bantamové váhy v UFC. V tréninkovém videu, které se rychle rozšířilo po sociálních...

5. prosince 2025

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

