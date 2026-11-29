Zatímco devatenáctiletá Lucie Jandurová a o čtyři roky starší Kateřina Pavlů budou po páteční premiéře ve Světovém poháru i tentokrát hlavně sbírat zkušenosti, ostatní reprezentantky už jich mají habaděj.
ONLINE: Sprint biatlonistek v Kontiolahti
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
S velkým očekáváním může do sprintu vstoupit Lucie Charvátová, která se ve vytrvalostním závodě blýskla sedmým nejrychlejším časem na lyžích a čistou stojkou, čímž si zajistila desáté místo a nejlepší kariérní umístění v tomto typu závodu.
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Obecně však platí, že nejlepší výsledky Charvátová zajíždí právě ve sprintu, v němž je i bronzovou medailistkou z mistrovství světa.
Startovní časy Češek
v závorce uvedeno start. číslo
17:18 Jessica Jislová (6)
Ještě o jedno místo lepší příčku v pátek zajela olympijská medailistka z hromadného závodu Tereza Voborníková. Pro dnešní rychlé sprinterské klání jí však vyvstalo i jedno varování, až 50. běžecký čas s mankem přes tři minuty na nejlepší.
„Běžecky to zatím není ono, ale tak to mám každý rok. Chtěla bych jet rychleji, ale nemůžu se do toho dostat. Tak doufám, že se to bude každým závodem zvedat,“ komentovala.
Sestavu doplňuje Jessica Jislová, která byla v pátek rychlejší než Voborníková, kvůli třem omylům však skončila až v páté desítce.
Žluté číslo pro vedoucí závodnici Světového poháru bude krásně ladit k dresu Švédky Elviry Öbergové, která si ho zajistila vítězstvím ve vytrvalostním závodě. V něm byla až jedenáctá loňská královna sprintu i celého seriálu Francouzka Lou Jeanmonnotová.