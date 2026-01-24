Premium

Program Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě pokračuje smíšenou štafetou. Ve Vysočina Areně se představí české kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jejich snažení sledujte od 15:10 v podrobné textové reportáži.

Start smíšené štafety v Novém Městě na Moravě. | foto: AP

V této sezoně se zatím jela jediná smíšená štafeta. V úvodním zastávce v Östersundu zvítězili Francouzi ve složení Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová. Druhá skončila Itálie, třetí Norsko. Český tým v listopadu obsadil výborné páté místo.

ONLINE: Smíšená štafeta v Novém Městě

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Tentokrát se česká sestava mění pouze na jednom postu. Markéta Davidová do závodu nenastoupí kvůli přetrvávajícím potížím se zády, místo ní dostane příležitost Jessica Jislová. Jinak zůstává složení českého týmu beze změn.

Změny však hlásí i další reprezentace. Francie nastoupí s obměněnou sestavou, když do štafety nasadí Océane Michelonovou, Justine Braisazovou-Bouchetovou, Oscara Lombardota a Quentina Fillona Mailleta. Z vítězného kvarteta z Östersundu zůstala pouze Braisazová-Bouchetová.

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Naopak Itálie pojede ve stejném složení jako ve Švédsku. Na trati se představí Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.

Také Norsko přichází s úpravami. Ve smíšené štafetě se nově představí třiadvacetiletá Siri Skariová, která si premiéru ve Světovém poháru odbyla teprve minulý týden v německém Ruhpoldingu. Doplní ji Ingrid Landmark Tandrevoldová, Johan-Olav Botn a Isak Frey.

Smíšená štafeta v Novém Městě na Moravě je druhou a zároveň poslední prověrkou před blížícími se olympijskými hrami.

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Těžký osud Zaremby. Porazil sovětského boha, ale zlatou medaili prodal

Československý vzpěrač Ota Zaremba získal na hrách v Moskvě zlatou olympijskou

Když soupeř svou činku nad hlavu nedostal, mohl slavit. Ota Zaremba v červnu 1980 zvítězil na olympijských hrách v Moskvě ve vzpěračské kategorii do 100 kilogramů. Po konci kariéry jej trápily...

24. ledna 2026  15:35

Vítězné Němce diskvalifikovali. Český singl mix se tak posunul na šesté místo

Tomáš Mikyska předává Lucii Charvátové ve štafetě dvojic v Novém Městě na...

Jen jednu z osmi střeleckých položek česká dvojice zvládla bezchybně. Duo Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska tak i v Novém Městě na Moravě potvrdilo, že singl mix štafeta je dlouhodobě strašákem českým...

24. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  15:30

ONLINE: West Ham se Součkem porazil Sunderland, Wolves se chystají na City

Sledujeme online
Mateus Fernandes z West Hamu slaví gól proti Sunderlandu. Objímá ho Tomáš...

Na minulé vítězství nad Tottenhamem navázali fotbalisté West Hamu s českým reprezentantem Tomášem Součkem triumfem nad Sunderlandem 3:1. Program 23. kola Premier League pokračuje v sobotu dalšími...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:30

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Sara Hectorová na trati obřího slalomu v Semmeringu

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se jel obří slalom, o den později je na programu slalom. Pro závodnice zaměřené na technické...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  24. 1. 15:07

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

24. ledna 2026  14:47

Obří slalom ve Špindlu ovládla Hectorová, Shiffrinová třetí, Češky skončily v 1. kole

Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka...

Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka Sara Hectorová. Olympijská šampionka potvrdila vedení po prvním kole a vyhrála o 18 setin sekundy před Američankou Paulou...

24. ledna 2026  14:41

Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Franzoni před Odermattem, Zabystřanovi se nedařilo

Giovanni Franzoni na trati sjezdu v Kitzbühelu.

Italský lyžař Giovanni Franzoni vyhrál v Kitzbühelu poprvé v kariéře sjezd Světového poháru. Druhý se ztrátou sedmi setin sekundy skončil Švýcar Marco Odermatt, kterému opět uniklo vítězství ve...

24. ledna 2026  14:21

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

24. ledna 2026  14:13

