V této sezoně se zatím jela jediná smíšená štafeta. V úvodním zastávce v Östersundu zvítězili Francouzi ve složení Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová. Druhá skončila Itálie, třetí Norsko. Český tým v listopadu obsadil výborné páté místo.
ONLINE: Smíšená štafeta v Novém Městě
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Tentokrát se česká sestava mění pouze na jednom postu. Markéta Davidová do závodu nenastoupí kvůli přetrvávajícím potížím se zády, místo ní dostane příležitost Jessica Jislová. Jinak zůstává složení českého týmu beze změn.
Změny však hlásí i další reprezentace. Francie nastoupí s obměněnou sestavou, když do štafety nasadí Océane Michelonovou, Justine Braisazovou-Bouchetovou, Oscara Lombardota a Quentina Fillona Mailleta. Z vítězného kvarteta z Östersundu zůstala pouze Braisazová-Bouchetová.
Naopak Itálie pojede ve stejném složení jako ve Švédsku. Na trati se představí Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.
Také Norsko přichází s úpravami. Ve smíšené štafetě se nově představí třiadvacetiletá Siri Skariová, která si premiéru ve Světovém poháru odbyla teprve minulý týden v německém Ruhpoldingu. Doplní ji Ingrid Landmark Tandrevoldová, Johan-Olav Botn a Isak Frey.
Smíšená štafeta v Novém Městě na Moravě je druhou a zároveň poslední prověrkou před blížícími se olympijskými hrami.