Pro Čechy je smíšená štafeta dvojic, co se týče výsledků, dlouhodobě neúspěšnou disciplínou, v minulé sezoně dojeli nejlépe devátí v Oberhofu, kde do závodu vyjeli Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková. Dalšími umístěními byly dvě 14. a jedna 18. pozice.
Charvátová i Karlík byli v sobotu součástí ženské a mužské štafety. Zatímco kvarteto biatlonistek se hned na úvod sezony radovalo ze třetího místa, čeští muži skončili s třemi trestnými koly sedmí.
ONLINE: Smíšená štafeta dvojic
Výkony biatlonistů a biatlonistek sledujeme v podrobné reportáži.
Charvátová předvedla velmi povedený výkon. Dařilo se jí na lyžích, ale především nemusela navštívit trestný okruh, protože střelbu vestoje ustála a netrefené rány úspěšně dobila.
„Jsem moc ráda, že aspoň jednou se to dnes povedlo. Samozřejmě, že tím nesmažu všechny mé nepovedené štafety, ale věřím, že aspoň částečně jsem to dnes holkám mohla vrátit. To mě těší jako člověka i jako biatlonistku,“ líčila poté.
Přenese si formu i do sobotního závodu singl mixu? Sledujte v podrobné reportáži.