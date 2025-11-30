Premium

Biatlon ONLINE: Po štafetách i singl mix, za Čechy startují Karlík a Charvátová

  9:40
V sobotu biatlonisté a biatlonistky při první zastávce Světového poháru ve švédském Östersundu absolvovali štafety, v neděli pokračují smíšenými štafetami dvojic a čtveřic. V prvním závodě se v českých barvách představí duo Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová. Jak si na trati i střelnici vedou, můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Mikuláš Karlík na trati mužské štafety v Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Pro Čechy je smíšená štafeta dvojic, co se týče výsledků, dlouhodobě neúspěšnou disciplínou, v minulé sezoně dojeli nejlépe devátí v Oberhofu, kde do závodu vyjeli Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková. Dalšími umístěními byly dvě 14. a jedna 18. pozice.

Charvátová i Karlík byli v sobotu součástí ženské a mužské štafety. Zatímco kvarteto biatlonistek se hned na úvod sezony radovalo ze třetího místa, čeští muži skončili s třemi trestnými koly sedmí.

ONLINE: Smíšená štafeta dvojic

Výkony biatlonistů a biatlonistek sledujeme v podrobné reportáži.

Charvátová předvedla velmi povedený výkon. Dařilo se jí na lyžích, ale především nemusela navštívit trestný okruh, protože střelbu vestoje ustála a netrefené rány úspěšně dobila.

„Jsem moc ráda, že aspoň jednou se to dnes povedlo. Samozřejmě, že tím nesmažu všechny mé nepovedené štafety, ale věřím, že aspoň částečně jsem to dnes holkám mohla vrátit. To mě těší jako člověka i jako biatlonistku,“ líčila poté.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Přenese si formu i do sobotního závodu singl mixu? Sledujte v podrobné reportáži.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

30. listopadu 2025  7:41

