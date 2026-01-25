Češi v sobotu slavili v sestavě Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Hornig a Krčmář, jenž celou štafetu finišoval. A právě on si užíval největší ovace domácího publika, když těsně před cílovou rovinkou ujel Američanovi Maximu Germainovi, se kterým jel v posledním kole.
„Jsem moc rád, že to můžu prožívat s těmi nejbližšími,“ zářil Krčmář v cíli. „A nejen s těmi nejbližšími, ale se všemi lidmi tady. To, co jsem vnímal v té cílové rovince, ta energie mezi námi… Wow, nepopsatelné! Já bych to hrozně rád popsal a předal, co teď cítím, ale to nejde. Přál bych každému, aby něco takového zažil.“
Do posledního závodu před olympijskými hrami startuje Krčmář s číslem 15, jeho krajan Hornig má 13. Také on měl velkou zásluhu na třetím místě smíšené štafety, když na poslední předávku dojížděl v kontaktu s předními příčkami. „Pak už jsem věřil, že to Michal zvládne,“ svěřil se.
V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo
V hromadném závodě bude velkým favoritem Tommaso Giacomel, člen vítězné italské štafety. Do bojů o pódium se budou chtít zapojit také Francouz Eric Perrot, Švéd Sebastian Samuelsson či Nor Johan-Olav Botn.
