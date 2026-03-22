Biatlon ONLINE: Poslední ženský závod sezony, absolvují ho i dvě Češky

Autor:
Sledujeme online   12:45
Biatlonový Světový pohár má před sebou poslední dva závody, ten první na norském Holmenkollenu pojedou ženy. Do klání s hromadným startem se vešly i dvě Češky Tereza Voborníková a Lucie Charvátová. Jak se jim daří, můžete sledovat v podrobné reportáži od 13:45.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Oslu | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Voborníková od senzačního bronzu na olympiádě, který vybojovala právě v královské disciplíně s hromadným startem, předvádí skvělé výkony. Do nejlepší desítky se nevešla jen dvakrát, v sobotu navíc jen o jedno místo, když ve stíhačce dojela jedenáctá.

ONLINE: Hromadný závod žen na Holmenkollenu

Výkony biatlonistek můžete sledovat v podrobné reportáži.

V hodnocení Světového poháru jí tak patří 13. příčka, druhá z Češek Charvátová je 31. Do závodu s hromadným startem na Holmenkollenu se ovšem vešla, vyjede do něj s číslem 24. V sobotu se 33letá biatlonistka blýskla osmým místem a třetím nejrychlejším během.

„Myslím, že v posledním trimestru mám docela formu,“ pochvalovala si po závodě. „Závěr sezony si vždycky každý dlouho pamatuje a chce si ho udělat co nejhezčí. Jsem ráda, že se mi to tady povedlo.“

Jestli si finiš sezony ještě vylepší, můžete sledovat v podrobné reportáži.

Tipsport - partner programu
Como vs. PisaFotbal - 30. kolo - 22. 3. 2026:Como vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.10
  • 8.50
  • 25.00
Newcastle vs. SunderlandFotbal - 31. kolo - 22. 3. 2026:Newcastle vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
22. 3. 13:00
  • 1.56
  • 4.38
  • 6.16
Hattrick Brno vs. VinohradyFlorbal - 2. kolo - 22. 3. 2026:Hattrick Brno vs. Vinohrady //www.idnes.cz/sport
22. 3. 14:00
  • 2.00
  • 4.50
  • 2.76
Barcelona vs. Rayo VallecanoFotbal - 29. kolo - 22. 3. 2026:Barcelona vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
22. 3. 14:00
  • 1.23
  • 7.27
  • 12.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Sourozenci Taschlerovi v čase. Z juniorských soutěží až mezi světovou elitu

