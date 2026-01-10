Premium

Biatlon ONLINE: Ženy jedou v Oberhofu štafetu, Jislová začala přesně

13:43
V prvním trimestru se český biatlon radoval z jediného umístěný na stupních vítězů, a to hned v úvodu zimy v Östersundu ve štafetě žen. Ve stejné disciplíně i sestavě, ale jiném rozložení úseků teď české biatlonistky zabojují v německém Oberhofu. Jak se čtveřici Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza Voborníková daří? Sledujte od 14:25 v podrobné online reportáži.

Jessica Jislová (vlevo) a Markéta Davidová v cíli sprintu v Oberhofu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Třetí místo ze Švédska bylo výrazně nad plán, to sedmá pozice v dalším klání v Hochfilzenu byla asi zase mírně za očekáváním. Obzvlášť s ohledem na to, že ani tam Češky nemusely na trestné kolo.

ONLINE: Štafeta biatlonistek v Oberhofu

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Ty byly obvykle strašákem Charvátové, která však zkraje sezony předváděla stabilní střelecké výkony. V Le Grand Bornand se však situace otočila – šest chyb ve stíhačce i v hromadném závodě – a ani v úvodním sprintu nového roku nezačala ideálně. Ve čtvrtečním sprintu mířila vedle čtyřikrát. Pro štafetu bude rozhodující, jaká Charvátová se v ní představí.

Možná matu obličejem, na lyžích ne. Mladý kouč biatlonistek o trénování vrstevnic

Stejně jako v předchozích dvou případech Charvátová převezme štafetu od Jislové, u které se dá obvykle na prvním úseku spolehnout na přesnou střelbu. Ke změně dochází v druhé polovině sestavy.

Roli finišmanky tentokrát Davidová přenechává Voborníkové. Davidová ve čtvrtek předvedla vynikající formu na lyžích, když ve sprintu zaznamenala pátý nejrychlejší čas běhu. I se dvěma chybami tak obsadila patnácté místo.

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Kuriózní je, že ani jedna ze štafet nebyla na stupních vítězů v této sezoně dvakrát. V Östersundu vyhrály Francouzky, které pak ale propadly v Hochfilzenu kvůli trestnému kolu Richardové. V Rakousku byly zase nejlepší Švédky, které doma připravila o stupně vítězů dvěma nedobitými ranami Skottheimová.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

ONLINE: Sparta v přípravě na Strahově hostí Ústí, ve Španělsku jde do akce Slavia

Sledujeme online
Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté hrají své první přípravné utkání v novém roce. Na Strahově hostí druholigové Ústí nad Labem, zápas můžete sledovat v online reportáži od 14 hodin. O hodinu a půl později má ve...

10. ledna 2026  14:06

Suverénní triumf. Cyklokrosařka Zemanová si dojela pro pátý domácí titul

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová v cíli závodu žen v Táboře.

Kristýna Zemanová se stala popáté za sebou mistryní republiky v cyklokrosu. V Ostravě vyhrála s velkým náskokem před Kateřinou Hladíkovou a Amálií Gottwaldovou.

10. ledna 2026  13:55,  aktualizováno 

Biatlon ONLINE: Ženy jedou v Oberhofu štafetu, Jislová začala přesně

Sledujeme online
Jessica Jislová (vlevo) a Markéta Davidová v cíli sprintu v Oberhofu.

V prvním trimestru se český biatlon radoval z jediného umístěný na stupních vítězů, a to hned v úvodu zimy v Östersundu ve štafetě žen. Ve stejné disciplíně i sestavě, ale jiném rozložení úseků teď...

10. ledna 2026  13:43

Ledecká se vměstnala do elitní desítky, sjezd v Zauchensee si podmanila Vonnová

Lindsey Vonnová přijímá gratulace po své jízdě v Zauchensee.

Děleným desátým místem otevřela Ester Ledecká olympijský rok 2026, ve sjezdu v Zauchensee na pódiové umístění ztratila 27 setin. Závod Světového poháru alpských lyžařek ovládla americká ikona Lindsey...

10. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  13:38

Střelecká divočina ve stíhačce. Ital vyhrál se šesti omyly, Hornig se posunul o 28 míst

Vítězslav Hornig na trati stíhačky v Oberhofu.

Vítěz sprintu Tommaso Giacomel se na prvních třech položkách zcela odstřelil ze závodu, na každé z nich dvakrát chyboval. To by platilo ve většině soubojů, sobotní klání v Oberhofu ale bylo jedno z...

10. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  13:35

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

10. ledna 2026  13:26

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

10. ledna 2026  13:26

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

10. ledna 2026  13:25

Augusta se ptal: Hele, neměli by trochu přidat? A pak se junioři chytli kolem ramen

Úspěšné trenérské trio. Vpravo nejblíže objektivu sedí hlavní kouč Patrik...

Ještě než se momentálně nejprobíranější hokejový trenér v Česku pustil do rozboru stříbrného mistrovství světa juniorů, zpoza stolu popíchl své syny rošťáckou poznámkou. „Na bilancování jsem ještě...

10. ledna 2026  13:01

Tajcnárová v závodě monobobů ve Svatém Mořici zajela životní 18. místo v SP

Bobistka Patricia Tajcnárová.

Česká reprezentantka Patrícia Tajcnárová obsadila 18. pozici v závodě monobobů ve Svatém Mořici a zaznamenala tím nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím maximem bylo rok staré dvacáté...

10. ledna 2026  12:27

Odermatt útočí na páté vítězství v obřím slalomu v Adelbodenu za sebou

Marco Odermatt v 1. kole obřího slalomu v Adelbodenu.

Hvězdný švýcarský lyžař Marco Odermatt útočí na páté vítězství v obřím slalomu Světového poháru v Adelbodenu za sebou. Olympijský vítěz vede jeden z nejslavnějších švýcarských závodů po 1. kole s...

10. ledna 2026  12:12

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

10. ledna 2026

