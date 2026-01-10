Biatlon ONLINE: Ženy jedou v Oberhofu štafetu, Jislová začala přesně

Třetí místo ze Švédska bylo výrazně nad plán, to sedmá pozice v dalším klání v Hochfilzenu byla asi zase mírně za očekáváním. Obzvlášť s ohledem na to, že ani tam Češky nemusely na trestné kolo.
Ty byly obvykle strašákem Charvátové, která však zkraje sezony předváděla stabilní střelecké výkony. V Le Grand Bornand se však situace otočila – šest chyb ve stíhačce i v hromadném závodě – a ani v úvodním sprintu nového roku nezačala ideálně. Ve čtvrtečním sprintu mířila vedle čtyřikrát. Pro štafetu bude rozhodující, jaká Charvátová se v ní představí.
Stejně jako v předchozích dvou případech Charvátová převezme štafetu od Jislové, u které se dá obvykle na prvním úseku spolehnout na přesnou střelbu. Ke změně dochází v druhé polovině sestavy.
Roli finišmanky tentokrát Davidová přenechává Voborníkové. Davidová ve čtvrtek předvedla vynikající formu na lyžích, když ve sprintu zaznamenala pátý nejrychlejší čas běhu. I se dvěma chybami tak obsadila patnácté místo.
Kuriózní je, že ani jedna ze štafet nebyla na stupních vítězů v této sezoně dvakrát. V Östersundu vyhrály Francouzky, které pak ale propadly v Hochfilzenu kvůli trestnému kolu Richardové. V Rakousku byly zase nejlepší Švédky, které doma připravila o stupně vítězů dvěma nedobitými ranami Skottheimová.