Biatlon ONLINE: Muži pojedou štafetu, českou čtveřici startuje Mikyska

Mikyska si v Oberhofu zajel první závody ve Světovém poháru v aktuální sezoně, dosud působil v nižším IBU Cupu. Ve sprintu udělal jednu chybu a dojel 33., ve stíhačce si o deset míst pohoršil. Teď se vrací i do české štafety, kterou startuje.
ONLINE: Štafeta mužů v Oberhofu
Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.
Po něm do závodu vyběhne nejzkušenější člen Krčmář, jenž v obou předešlých kláních skončil 18. Třetím členem kvarteta je Mareček, který se dlouhodobě potýká s nepříliš přesvědčivými běžeckými výkony.
V bláznivé stíhačce, ve které vítěz Tommaso Giacomel udělal hned šest chyb, si z Čechů nejlépe počínal Hornig, jenž se posunul o 28 příček na jedenácté místo. „Po všech stránkách povedený závod,“ zářil ve finiši. V neděli bude českou štafetu finišovat.
Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala
Na první zastávce Světového poháru v Östersundu dojeli Češi sedmí, v Hochfilzenu devátí. Obě klaní si podmanili biatlonisté Norska, favorité na přední příčky jsou také Francouzi, Švédové či domácí Němci.