Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon ONLINE: Muži bojují ve sprintu, Mareček odstřílel první položku bezchybně

Autor:
Sledujeme online   11:30aktualizováno  11:46
Původně měli startovat až odpoledne, kvůli přesunutí ženského sprintu na čtvrtek vyjedou biatlonisté na trať už v 11:30. Na zastávce Světového poháru v německém Oberhofu se předvedou i Češi Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Jak se jim daří, můžete sledovat v podrobné reportáži.

Jonáš Mareček bojuje během stíhacího závodu v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Jako první z české pětice vystartuje Mareček, který má ve sprintu číslo osm. Na nejkratší trati se mu v aktuální sezoně dařilo nejvíce na poslední zastávce v Le Grand Bornand, kde s jednou chybou skončil 32. V Předešlých kláních byl 89. a 74.

ONLINE: Sprint mužů v Oberhofu

Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.

Hned za sebou vyjede trojice Hornig (24), Karlík (25) a Krčmář (26). Právě Hornig z českých závodníků předvádí nejlepší výkony, v hodnocení Světového poháru je 17., ve sprintu už se podíval do elitní desítky. V Le Grand Bornand finišoval devátý.

V české sestavě se poprvé v této sezoně představí Mikyska, který doposud jezdil závody v IBU Cupu. Tam skončil nejlépe šestý ve vytrvalostním klání v italském středisku Ridnaun.

Jaký to má smysl? Po tragédii se biatlon vrací k závodům, Bakkena uctí aplausem

Ve startovní listině chybí kvůli nemoci první muž Světového poháru Johan-Olav Botn i jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Před startem sprintu vyjádří fanoušci soustrast zesnulému Sivertu Bakkenovi minutou potlesku a namísto závodníka s číslem jedna zůstane startovní brána prázdná.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Mertensová vs. KrejčíkováTenis - Čtvrtfinále - 8. 1. 2026:Mertensová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 6:1, 2:3
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Skatov vs. ForejtekTenis - - 8. 1. 2026:Skatov vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 4:1
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Andrejevová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 8. 1. 2026:Andrejevová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
8. 1. 12:10
  • 1.42
  • -
  • 2.93
Mertensová, Bergs vs. Krejčíková, PavlásekTenis - Čtvrtfinále - 8. 1. 2026:Mertensová, Bergs vs. Krejčíková, Pavlásek //www.idnes.cz/sport
8. 1. 12:30
  • 1.73
  • -
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon ONLINE: Muži bojují ve sprintu, do závodu naskočí i pětice Čechů

Sledujeme online
Jonáš Mareček bojuje během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.

Původně měli startovat až odpoledne, kvůli přesunutí ženského sprintu na čtvrtek vyjedou biatlonisté na trať už v 11:30. Na zastávce Světového poháru v německém Oberhofu se předvedou i Češi Jonáš...

8. ledna 2026  11:30,  aktualizováno  11:36

Mistr světa se po 95 letech utká v Česku! Fenomén Gukeš zkusí vyzrát i na Navaru

Dommaradžu Gukeš.

Přesně 95 let nehrál v Česku vážnou partii úřadující mistra světa v šachu. Změní to až účast velmistra Dommaradžu Gukeše, který přijede obohatit 8. ročník Prague International Chess Festivalu 2026....

8. ledna 2026  11:23

Tři tisíce Norů sebraly Čechům otužilecký Guinnessův rekord. Vencl ho chce zpět

Na norské pláži Olberg padl rekord v počtu otužilců, který překonal maximum z...

Česko po tři čtvrtě roce přišlo o otužilecký zápis v Guinnessově knize rekordů. Výkon z jezera Most, kde se loni v březnu naráz ponořilo do ledové vody 2 461 odvážlivců, překonali v prosinci Norové....

8. ledna 2026  11:23

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

8. ledna 2026  10:44

O novém šampionovi Turné: rodina posedlá létáním, vábí ho perfektní pokusy

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc v akci na můstku v Oberstdorfu.

Jeho otec Božidar se tou historkou rád chlubí. Domen Prevc byl ještě malý capart, co se sotva naučil na lyžích. O sedm let starší bratr Peter ho postavil nad skokánek za barákem a pobídl: Tak se...

8. ledna 2026  10:42

Menšík v United Cupu nestačil na Bergse. Odvrátí Krejčíková konec ve čtvrtfinále?

Jakub Menšík se na sebe zlobí ve čtvrtfinálovém utkání United Cupu.

Čeští tenisté ve čtvrtfinále United Cupu s Belgií prohrávají 0:1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi. Vyřazení ze soutěže smíšených družstev na začátku sezony...

8. ledna 2026  10:20

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

Glenn Hall v brance St. Louis je v pozoru proti střele Montrealu.

Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu...

8. ledna 2026  10:02

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde se utká s...

8. ledna 2026  10:02

Platová spirála se točí a Teplice se bojí o reprezentace: Afričané jsou už v dorostu

Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru s koučem Zdenkem...

Inflační spirála v českém fotbale se roztáčí, viz rekordní, víc než stomilionový transfer Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. A v Teplicích mají strach, aby finanční boom v české lize nakonec...

8. ledna 2026

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

8. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

8. ledna 2026  9:51

Z fotbalisty manažerem. Jako hráč jsem už neměl perspektivu, připustil Vraštil

Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty...

Devět sezon strávil v první fotbalové lize, další už olomoucký obránce Lukáš Vraštil nepřidá. Tedy ne jako profesionální hráč. Po novém roce totiž ve 31 letech ukončil profi kariéru a z pažitu se...

8. ledna 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.