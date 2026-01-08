Jako první z české pětice vystartuje Mareček, který má ve sprintu číslo osm. Na nejkratší trati se mu v aktuální sezoně dařilo nejvíce na poslední zastávce v Le Grand Bornand, kde s jednou chybou skončil 32. V Předešlých kláních byl 89. a 74.
ONLINE: Sprint mužů v Oberhofu
Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.
Hned za sebou vyjede trojice Hornig (24), Karlík (25) a Krčmář (26). Právě Hornig z českých závodníků předvádí nejlepší výkony, v hodnocení Světového poháru je 17., ve sprintu už se podíval do elitní desítky. V Le Grand Bornand finišoval devátý.
V české sestavě se poprvé v této sezoně představí Mikyska, který doposud jezdil závody v IBU Cupu. Tam skončil nejlépe šestý ve vytrvalostním klání v italském středisku Ridnaun.
Jaký to má smysl? Po tragédii se biatlon vrací k závodům, Bakkena uctí aplausem
Ve startovní listině chybí kvůli nemoci první muž Světového poháru Johan-Olav Botn i jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Před startem sprintu vyjádří fanoušci soustrast zesnulému Sivertu Bakkenovi minutou potlesku a namísto závodníka s číslem jedna zůstane startovní brána prázdná.