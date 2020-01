Nezničitelný Oberhof. Proč nemůže přijít o Světový pohár navzdory kritice

„Fakt není normální, aby tu každý z nás za víkend zničil dva páry lyží,“ říkal Michal Krčmář za nedělním cílem Radovanu Šimočkovi, slovenskému řediteli tratí za IBU (Mezinárodní biatlonovou unii).

„Organizátorům je úplně jedno, že tu mají na sněhu šutry. Radši řeší kraviny, jako je výstavba nové budovy,“ povídal Michal Šlesingr.

Při nedostatku sněhu není na trati dostatek podkladu, proto z ní trčí kameny, navíc je pokrytá blátem padajícím ze špatně zabezpečených nadchodů pro diváky.

Ale kde sehnat víc sněhu? „Rezervoár na sníh mají o dost menší než jinde. S tím za současné klimatické situace nepřipraví kvalitní svěťák,“ poukázal Šlesingr. „Mám pocit, že jim tu stačí ke spokojenosti, že na závody chodí spousta diváků.“

Pohár jim zajišťují smlouvy

Letos kvůli oteplení nemohlo v Oberhofu vyrábět umělý sníh ani 37 místních sněhových děl, a tak 31 kamionů dovezlo celkem 2 000 kubíků technického sněhu z exhibice na stadionu Schalke a z lyžařské haly v Bispingenu, ze vzdálenosti 360 kilometrů.

Německá biatlonistka Franziska Preussová ocenila: „Aspoň se ten sníh použil dvakrát.“ Ovšem ekologové křičeli. Pořádání závodů v Oberhofu za takových podmínek odsoudil i Svaz pro životní prostředí Duryňska. „Navzdory veškerému nadšení pro biatlon bychom měli dát organizátorům jasně najevo, že Světový pohár v Oberhofu je písní minulosti,“ vyzval.

Šlesingr už dříve v nadsázce navrhoval, jak problém tohoto areálu vyřešit: „Zahrnout sněhem, oplotit a dát ceduli zákaz vstupu.“



Přesto je pozice Oberhofu v kalendáři nezničitelná.

Proč?

„Světový pohár tu bude vždycky, tak je to ve smlouvách. Není otázkou, jestli se tu pojede, můžeme se jen bavit, v jakém termínu,“ tvrdí Jiří Hamza, viceprezident IBU.

Rozhodují peníze. Všichni hlavní sponzoři IBU a Světového poháru jsou z Německa. Od automobilky BMW přes finanční skupinu DKB, výrobce topných a chladicích systémů Viessmann, výrobce dveří a vrat Hörmann až po pivovar Erdinger a švýcarsko-německý obchodní řetězec Bauhaus.

„Mají ve smlouvách, že v Německu budou dvě kola svěťáku ročně,“ říká Hamza. „Je to navázané i na marketingová a televizní práva.“

Jinými slovy: Ruhpolding a Oberhof na věčné časy. Další německý biatlonový areál na Velkém Javoru totiž pojme se svojí infrastrukturou jen druholigový IBU Cup.

Šlesingr: Ať zatlačí IBU

V současnosti je situace s kalendářem taková, že „Velká šestka“ Ruhpolding, Oberhof, Anterselva, Hochfilzen, Oslo a Östersund má každoročně jisté pořádání jednoho z devíti kol Světového poháru nebo mistrovství světa.

Český biatlonista Michal Šlesingr v cíli sprintu v Oberhofu.

Ve čtyřech zbývajících termínech se točí další střediska včetně Nového Města. Ale zájemců bude brzy velký přetlak. Jsou tu Slovinci, Finové, Francouzi, Slováci, perspektivní je švýcarské Lenzerheide, vylepšuje se areál v běloruském Raubiči, další velký vzniká v polských Jakuszicích, na scénu se v budoucnu vrátí i Rusové.



„Organizátoři v jiných areálech přitom dělají pro férovost závodů mnohem víc než v Oberhofu,“ říká Šlesingr. Příkladem bylo v Novém Městě vybudování depa pro sníh na čtyřkilometrový okruh.

Krčmář připomíná: „I v Ruhpoldingu pamatuju roky, kdy nebyl sníh a vařili to tam z vody, ale nachystali závody tak, že jste nemohli říct ani slovo.“ Zároveň však dodává: „Byla by škoda Oberhof rušit, fanoušci jsou tu výborní.“

Vedení IBU zatím řeší přetlak organizátorů (i ochranu Oberhofu) rozšířením poháru na 10 kol. Příští ročník proto začne netradičně ve finském Kontiolahti. Funkcionáři IBU, včetně Hamzy, si také slibují masivní vylepšení oberhofského zázemí od rekonstrukce areálu pro mistrovství světa 2023.



To se uskuteční v únoru, zatímco pohár se tu koná tradičně zkraje ledna. „Osobně by se mi líbilo, aby si prohodili termín s Anterselvou a měli svěťák až koncem ledna, kdy by mohli mít víc sněhu,“ říká Hamza.

Šlesingr požaduje: „IBU by měla na Oberhof kvůli zázemí pro velké závody mnohem víc tlačit.“

Což svým způsobem žádá i duryňský rodák, bývalý slavný biatlonista Mark Kirchner: „Nejprve si jasně řekněme, jestli chceme v tomto regionu dál provozovat vrcholné akce v zimních sportech. A pokud se pro to rozhodneme, pak si vytyčme jasnou strategii, jak to budeme zvládat.“