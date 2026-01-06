Premium

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

  7:58
Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde napínavé souboje sledovat, najdete v našem textu.

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Program SP v biatlonu v Oberhofu 2026

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint muži10 kmČT 8. 1.14:10-
Sprint žen7,5 kmPÁ 9. 1.14:25-
Stíhací závod mužů12,5 kmSO 10. 1.12:00-
Štafeta žen4 × 6 kmSO 10. 1.14:25-
Štafeta mužů4 × 7,5 kmNE 11. 1.11:00-
Stíhací závod žen10 kmNE 11. 1.14:30-

Česká nominace pro 4. kolo SP v biatlonu:

Pro závody v Oberhofu se v české nominaci objevují Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Le Grand Bornand.

Nominace:

Kde sledovat závody SP v biatlonu v Oberhofu?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Poslední české úspěchy v Oberhofu

JménoUmístěníDisciplínaSezona
Veronika Vítková3. místoSprint ženSP 2017/2018
Gabriela Soukalová1. místoSprint ženSP 2016/2017
Gabriela Soukalová1. místoZávod s hromadným startemSP 2016/2017
Gabriela Soukalová2. místoStíhací závod ženSP 2016/2017
Michal Šlesingr2. místoSprint mužůSP 2016/2017
Eva Puskarčíková3. místoZávod s hromadným startemSP 2016/2017
Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková1. místoŠtafeta ženSP 2014/2015
Veronika Vítková1. místoSprint ženSP 2014/2015
Veronika Vítková2. místoZávod s hromadným startemSP 2014/2015
