Program SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Výsledky
|Čtvrtek 22. ledna
|18:15
|Vytrvalostní závod (zkr.) – muži (15 km)
|Pátek 23. ledna
|18:15
|Vytrvalostní závod (zkr.) – ženy (12,5 km)
|Sobota 24. ledna
|13:15
|Smíšená štafeta dvojic
|Sobota 24. ledna
|15:15
|Smíšená štafeta
|Neděle 25. ledna
|15:15
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
|Neděle 25. ledna
|18:15
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
- Proč jsou vytvrvalostní závody kratší než obvykle? Důvodem je přizpůsobení programu zimní olympijské sezóně a snaha mít atraktivní formát závodů v relativně krátkém víkendovém rozpisu.
|
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Česká nominace pro 6. kolo SP v biatlonu:
Bude doplněno.....
|
Davidovou trápí znovu bolest zad, čekají ji další vyšetření
Česká nominace na závody v Novém Městě 2026
Ženy:
Muži:
NMNM 2026, vstupenky na SP v biatlonu:
- Vstupenky na závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě můžete zakoupit na oficiálních stránkách závodů.
- Lístky jsou k dispozici na jednotlivé závody, ve víkendových balíčcích i jako permanentky zahrnující kompletní program.
- Nejlevnější vstupenky na jednotlivý závod stojí 200 Kč, nejdražší VIP permanentka byla k mání za 20000 Kč.
Ceny vstupenek
|Kategorie
|A (VIP)
|B, C
|D
|E1
|E2
|F1, F2, G, H
|Čtvrtek 22. 1.
Krátký individuál mužů
|5 000 Kč
|750 Kč
|600 Kč
|400 Kč
|300 Kč
|200 Kč
|Pátek 23. 1.
Krátký individuál žen
|5 000 Kč
|750 Kč
|600 Kč
|400 Kč
|300 Kč
|200 Kč
|Sobota 24. 1.
Smíšené štafety
|7 500 Kč
|1 500 Kč
|1 100 Kč
|700 Kč
|500 Kč
|300 Kč
|Neděle 25. 1.
Hromadné starty mužů a žen
|7 500 Kč
|1 500 Kč
|1 100 Kč
|700 Kč
|500 Kč
|300 Kč
|Permanentka
Všechny závody
|20 000 Kč
|4 000 Kč
|2 700 Kč
|1 800 Kč
|1 400 Kč
|800 Kč
|Balíček
Víkend
|12 000 Kč
|2 700 Kč
|1 900 Kč
|1 100 Kč
|900 Kč
|500 Kč
- Děti do 120 cm mají vstupenku za 1 Kč. Platí pro všechny sektory kromě VIP. Při nákupu vstupenek stačí v košíku u vybrané vstupenky přepnout ze „Základního vstupného“ na „Dítě do 120 cm“.
- Držitelé průkazů ZTP/P mají vstupenku za běžnou cenu + doprovod zdarma. Pro fanoušky pohybující se na vozíku je určena bezbariérová tribuna D.
Kde sledovat závody SP v Novém Městě?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
České úspěchy v Novém Městě na Moravě
|Jméno
|umístění
|disciplína
|kdy
|Markéta Davidová
|3. místo
|sprint
|Světový pohár 2019/20
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|závod s hromadným startem
|Světový pohár 2016/17
|Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec
|2. místo
|smíšená štafeta
|Světový pohár 2014/15
|Veronika Vítková
|3. místo
|sprint
|Světový pohár 2014/15
|Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec
|3. místo
|smíšená štafeta
|mistrovství světa 2013
Kouzlo Vysočina Areny
- Diváci dokážou atmosféru pořádně vygradovat hlasitým fanděním a dobrou náladou.
- Do Vysočina Areny se vejde až 20 000 diváků, dalších 10 000 se naskládá podél trati. Vyprodáno je téměř vždy.
- První závody Světového poháru se zde uskutečnily v sezoně 2011/12, rok poté následovalo Mistrovství světa. Světový šampionát se zde konal i v roce 2024.
- Vysočina Arena hostila i evropské šampionáty, MS juniorů i MS v letním biatlonu na kolečkových lyžích.