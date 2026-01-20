Premium

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Autor:
  7:58
Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před olympiádou. Program závodů, výsledky, českou nominaci i informace o tom, kde napínavé dění sledovat, najdete v našem textu.

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Program SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě

DatumČasDisciplínaVýsledky
Čtvrtek 22. ledna18:15Vytrvalostní závod (zkr.) – muži (15 km)
Pátek 23. ledna18:15Vytrvalostní závod (zkr.) – ženy (12,5 km)
Sobota 24. ledna13:15Smíšená štafeta dvojic
Sobota 24. ledna15:15Smíšená štafeta
Neděle 25. ledna15:15Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Neděle 25. ledna18:15Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
  • Proč jsou vytvrvalostní závody kratší než obvykle? Důvodem je přizpůsobení programu zimní olympijské sezóně a snaha mít atraktivní formát závodů v relativně krátkém víkendovém rozpisu.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Česká nominace pro 6. kolo SP v biatlonu:

Bude doplněno.....

Davidovou trápí znovu bolest zad, čekají ji další vyšetření

Česká nominace na závody v Novém Městě 2026

Ženy:

Muži:

NMNM 2026, vstupenky na SP v biatlonu:

  • Vstupenky na závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě můžete zakoupit na oficiálních stránkách závodů.
  • Lístky jsou k dispozici na jednotlivé závody, ve víkendových balíčcích i jako permanentky zahrnující kompletní program.
  • Nejlevnější vstupenky na jednotlivý závod stojí 200 Kč, nejdražší VIP permanentka byla k mání za 20000 Kč.

Ceny vstupenek

KategorieA (VIP)B, CDE1E2F1, F2, G, H
Čtvrtek 22. 1.
Krátký individuál mužů		5 000 Kč750 Kč600 Kč400 Kč300 Kč200 Kč
Pátek 23. 1.
Krátký individuál žen		5 000 Kč750 Kč600 Kč400 Kč300 Kč200 Kč
Sobota 24. 1.
Smíšené štafety		7 500 Kč1 500 Kč1 100 Kč700 Kč500 Kč300 Kč
Neděle 25. 1.
Hromadné starty mužů a žen		7 500 Kč1 500 Kč1 100 Kč700 Kč500 Kč300 Kč
Permanentka
Všechny závody		20 000 Kč4 000 Kč2 700 Kč1 800 Kč1 400 Kč800 Kč
Balíček
Víkend		12 000 Kč2 700 Kč1 900 Kč1 100 Kč900 Kč500 Kč
  • Děti do 120 cm mají vstupenku za 1 Kč. Platí pro všechny sektory kromě VIP. Při nákupu vstupenek stačí v košíku u vybrané vstupenky přepnout ze „Základního vstupného“ na „Dítě do 120 cm“.
  • Držitelé průkazů ZTP/P mají vstupenku za běžnou cenu + doprovod zdarma. Pro fanoušky pohybující se na vozíku je určena bezbariérová tribuna D.

Kde sledovat závody SP v Novém Městě?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

České úspěchy v Novém Městě na Moravě

Jménoumístěnídisciplínakdy
Markéta Davidová3. místosprintSvětový pohár 2019/20
Gabriela Soukalová1. místozávod s hromadným startemSvětový pohár 2016/17
Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec2. místosmíšená štafetaSvětový pohár 2014/15
Veronika Vítková3. místosprintSvětový pohár 2014/15
Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec3. místosmíšená štafetamistrovství světa 2013

Kouzlo Vysočina Areny

  • Diváci dokážou atmosféru pořádně vygradovat hlasitým fanděním a dobrou náladou.
  • Do Vysočina Areny se vejde až 20 000 diváků, dalších 10 000 se naskládá podél trati. Vyprodáno je téměř vždy.
  • První závody Světového poháru se zde uskutečnily v sezoně 2011/12, rok poté následovalo Mistrovství světa. Světový šampionát se zde konal i v roce 2024.
  • Vysočina Arena hostila i evropské šampionáty, MS juniorů i MS v letním biatlonu na kolečkových lyžích.
Výsledky

